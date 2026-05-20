«Это театральная катастрофа»: за что Олег Меньшиков разгромил нового «Гамлета»

Страшно представить, сколько фольги перевели костюмеры на образ Гамлета Источник: МХТ имени Чехова / mxat.ru

Театральные обзоры не частый гость на наших электронных страницах, но в этот раз мы не могли обойти стороной постановку в МХТ имени Чехова. Под занавес сезона театр представил действительно громкую премьеру. Не только потому, что билеты на спектакль стоят в кассах до 50 тысяч рублей и раскуплены до конца июня. Не только потому, что перекупы за них просят 200 тысяч рублей. Не только потому, что в нем впервые за 10 лет на театральную сцену вернулся Юра Борисов.

Во весь голос этот спектакль стали обсуждать, после того как его резко раскритиковал народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. В Госдуме даже заговорили о том, чтобы усилить контроль над театральными постановками. Такого шороха навел «Гамлет» в постановке молодого режиссера Андрея Гончарова.

Из-за чего весь сыр-бор

Накануне премьеры в МХТ напомнили, что к «Гамлету» театр обращается в третий раз. Впервые его еще в начале прошлого столетия ставил знаковый в мире символизма Эдвард Гордон Крэг. В 2005-м — лауреат множества премий Юрий Бутусов.

— Юрий Бутусов создал спектакль о тотальном одиночестве. Его Гамлет в продуваемой всеми ветрами пустоте был ведом роком и на вопрос «Быть или не быть?» находил ответ: «Будь, что будет», — отметили в театре.

В 2026 году шескпировское наследие отдали на откуп молодому режиссеру Андрею Гончарову — выпускнику института сценических искусств образца 2016 года, чье имя широкой общественности до недавнего времени было не слишком знакомо.

Но вот Гончаров громко заявил о себе. В его «Гамлете» герои битвам на шпагах предпочитают партию в пинг-понг, убивают друг друга гаррипоттерскими заклинаниями, а принц датский подкатывает к матери (пусть и в шутку), бегает то в исподнем, то в латах из фольги, ловко рассекает по сцене на роликах.

Такими увидел героев «Гамлета» Андрей Гончаров Источник: МХТ имени Чехова / mxat.ru

Впрочем, как минимум от последнего зрители оказались в восторге.

— Я сидела с самого края третьего ряда, и когда Юра начал кататься на роликах, мне был очень хорошо виден именно левый край, как он разгоняется и с каждым кругом увеличивает скорость, ни разу не затормозив и не сбавив обороты, — восторгается журналист и телекритик Арина Бородина. — Ну какие там шекспировские страсти, какие драмы, какой сюжет, какой текст, когда Юра Борисов на таких скоростях на роликах.

«Они вернули мне веру в умный театр»

Пока одни восторгались Юрой Борисовым на роликах, другие считали оммажи и прочий эзопов язык в спектакле.

— Очень много отсылок, метафор, приемов. Настолько много, что уловить и распознать всё за один раз просто невозможно, — пишет одна из зрительниц.

Другие отметили, что отсылки были настолько сложные, что зрителю их трудно понять.

— Режиссер Гончаров, худрук Хабенский и номинант на «Оскар» Борисов вляпались в какую-то отчаянную авантюру с этой постановкой. Либо они слишком хорошего мнения об интеллекте своего зрителя, либо они настолько любят искусство, что не готовы даже на полшишечки идти на поводу у этого самого зрителя, — поделилась эмоциями еще одна зрительница. — Они втроем вернули мне веру в современный умный, интеллектуальный, и глубокий театр, где зритель должен прыгать до режиссера, а не режиссер ложиться под зрителя.

А пока зрители упражнялись в разгадывании режиссерских отсылок, пришел Олег Меньшиков и заявил, что никаких смыслов в «Гамлете» Гончарова нет, да и вообще всё это — «театральная катастрофа».

«Театр породил чудовище»

Всё же для большинства зрителей новый «Гамлет» оказался непонятым — они задавались знаменитым вопросом: «Что хотел сказать автор?»

Жена Олега Меньшикова актриса Анастасия Чернова после просмотра ограничилась лаконичным «Совсем не мое».

А вот худрук Театра имени Ермоловой был куда более многословен. Он разразился эмоциональной тирадой, в которой четко дал понять: современный театр свернул не туда.

— То, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в Сети я нашел какой-то отклик, что это, оказывается, гениально и что вообще это не каждому дано понять. Что там какие-то смыслы скрыты, которые только сверхпросвещенный ум может [понять], — начал свою отповедь Меньшиков. — Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдия говорит Лаэрту: «Такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать?» Вот это что, смелость? Это КВН, причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет.

Народный артист записал трехминутную отповедь «Гамлету» Источник: Олег Меньшиков / T.me

По мнению артиста, виноватых в происходящем стоит искать среди артистов, с чьего молчаливого согласия и рождаются подобные постановки.

— Мы же как? Если успех, значит, мы красавцы, мы молодцы. А если не получилось, ну это режиссер. Ну это, а чё я мог сделать? Мы можем делать, ребята. Да, конечно, если приходит Андрей Могучий, можно вслепую идти довериться, но таких, как Могучий, их мало. А может быть, всё остальное подлежит сомнению? И то, что говорит режиссер, — это не есть истина в последней инстанции? — задается вопросами Меньшиков, призывая артистов всё-таки не оставаться в стороне.

На критику Меньшикова ответил задействованный в «Гамлете» молодой актер Андрей Максимов, известный широкой аудитории по роли Желтого в «Слове пацана» (18+). Он посоветовал мэтру принимать таблетки.

— Очень хорошая добавка — магний Б6. Примите две таблетки за 30–40 минут до сна. Очень помогает, — написал Максимов. — Здоровья вам!

Желтый нам еще в «Слове пацана» (18+) не понравился Источник: МХТ имени Чехова / mxat.ru

А вот актер и первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, хотя нового «Гамлета» и не видел, без лишнего ерничества обстоятельно заявил: неважно, молодой режиссер или нет, но любой спектакль, что ставят на российских сценах, нужно цензурировать.

— Считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809-м Указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей, — отметил Певцов в беседе с изданием НСН. — Что касается этого спектакля, я не знаю, не видел и, думаю, не пойду.