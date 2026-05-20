НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

4 м/c,

вос.

 757мм 29%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Культура Истории Сыграли одну роль на двоих: как сейчас выглядят близнецы, снявшиеся в советской драме с Виторганом, и куда исчезли с экранов

Сыграли одну роль на двоих: как сейчас выглядят близнецы, снявшиеся в советской драме с Виторганом, и куда исчезли с экранов

Как сложилась судьба школьников-спортсменов с «ералашевской» внешностью

171
Андрея и Сашу Будыхо в детстве было не отличить | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»Андрея и Сашу Будыхо в детстве было не отличить | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»

Андрея и Сашу Будыхо в детстве было не отличить

Источник:

фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»

В 1973 году на экраны вышел фильм «Большой трамплин», в котором роль главного героя — Саши Лаврова — сыграли мальчишки-близнецы Александр и Андрей Будыхо. Наши коллеги из 59.RU нашли одного из них и узнали, как сложилась жизнь братьев и почему их больше не снимают в кино.

«На съемочной площадке нас часто путали, в том числе и Виторган»

Спортивную драму снимали в Перми, что для регионов в те времена было большой редкостью: кинопроизводство было сосредоточено в Москве, Ленинграде, Одессе и Риге.

По сюжету 12-летний Саша Лавров занимается прыжками с трамплина. Это способный, но своевольный мальчик, который хочет быть первым во всём. Практически не имея подготовки, он решил самостоятельно прыгнуть с большого трамплина и чуть не разбился.

В это же время в родной город возвращается опытный наставник Виктор Жегланов, чтобы тренировать юных спортсменов и параллельно писать диссертацию. Он замечает целеустремленного мальчишку и берется за его подготовку.

Прототипом Саши Лаврова стал мастер спорта СССР Сергей Зонтов — легенда прыжкового спорта. Его одного из первых стали называть «летающим лыжником». Роль тренера сыграл молодой Эммануил Виторган. Картину снимал «Беларусьфильм».

«Наш отец Владимир Будыхо был главным тренером по прыжкам с трамплина, — рассказал 59.RU Александр Будыхо. — Как-то в Минске были соревнования, режиссер Леонид Мартынюк посмотрел их и вдохновился на создание фильма».

По словам Александра, родной город в те годы был мощной лыжной державой: здесь тренировались сильнейшие спортсмены страны и были построены огромные трамплины. Спортивные объекты были настолько известны, что здесь даже проходил Кубок СССР. В Москве в то время выпадало мало снега, поэтому заснеженная Пермь стала идеальным местом для киносъемок.

«Мы с братом занимались в спортивном клубе, тоже прыгали — он более увлеченно, ну а я так, меньше, — продолжает Александр. — Помню, нас с Андреем возили на кинопробы в Минск, но деталей не помню — столько времени прошло. Все трюки в фильме брат выполнял сам, без каскадеров, а я взял на себя больше актерских обязанностей. Мы очень похожи, поэтому нас на съемочной площадке часто путали, в том числе и Виторган. Но рядом всегда были взрослые, которые нас знали, и путаницу быстро разруливали».

Маму мальчика сыграла Лариса Ленова. На этом кадре она с Эммануилом Виторганом | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»Маму мальчика сыграла Лариса Ленова. На этом кадре она с Эммануилом Виторганом | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»
Мальчики играли отлично | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»Мальчики играли отлично | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»
Эммануил Виторган сыграл роль тренера | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»Эммануил Виторган сыграл роль тренера | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»
В фильме много городских видов | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»В фильме много городских видов | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»
Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»
В кадр также попал местный ж/д вокзал | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»В кадр также попал местный ж/д вокзал | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»
+2
Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»
Одна из афиш фильма | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»Одна из афиш фильма | Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»

Как сложилась жизнь братьев

Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»
Источник:

фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»

Фильм показали во всех кинотеатрах города. Мальчиков стали узнавать на улице, просили автографы и даже организовали пресс-конференцию в одном из кинотеатров. Несмотря на успех, способности и «ералашевскую» внешность, ребята не стали сниматься в кино дальше, а продолжили активно заниматься спортом.

Андрей получил звание мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, уехал жить в Ленинград, окончил Институт физической культуры имени Лесгафта. После преподавал в ПТУ и занимался бизнесом. А Александр окончил Институт физкультуры, спорта и туризма по специальности «парусный спорт» в Краснодаре, преподавал в школе, после чего тоже занялся бизнесом. Сейчас он живет в Перми и до сих пор увлечен парусным спортом.

У обоих свои семьи, уже выросли дети и подрастают внуки. Братья до сих пор занимаются спортом: катаются на беговых и горных лыжах.

Александр Будыхо в наше время: во время ТВ-интервью о трамплине | Источник: Рен ТВ Рифей-ПермьАлександр Будыхо в наше время: во время ТВ-интервью о трамплине | Источник: Рен ТВ Рифей-Пермь

Александр Будыхо в наше время: во время ТВ-интервью о трамплине

Источник:

Рен ТВ Рифей-Пермь

ПО ТЕМЕ
Ольга ЯкунчеваОльга Якунчева
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Егошиха Лог Трамплин Фильм
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Не смотрел.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем