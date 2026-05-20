Сыграли одну роль на двоих: как сейчас выглядят близнецы, снявшиеся в советской драме с Виторганом, и куда исчезли с экранов

Андрея и Сашу Будыхо в детстве было не отличить Источник: фильм «Большой трамплин», режиссер Леонид Мартынюк, «Беларусьфильм»

В 1973 году на экраны вышел фильм «Большой трамплин», в котором роль главного героя — Саши Лаврова — сыграли мальчишки-близнецы Александр и Андрей Будыхо. Наши коллеги из 59.RU нашли одного из них и узнали, как сложилась жизнь братьев и почему их больше не снимают в кино.

«На съемочной площадке нас часто путали, в том числе и Виторган»

Спортивную драму снимали в Перми, что для регионов в те времена было большой редкостью: кинопроизводство было сосредоточено в Москве, Ленинграде, Одессе и Риге.

По сюжету 12-летний Саша Лавров занимается прыжками с трамплина. Это способный, но своевольный мальчик, который хочет быть первым во всём. Практически не имея подготовки, он решил самостоятельно прыгнуть с большого трамплина и чуть не разбился.

В это же время в родной город возвращается опытный наставник Виктор Жегланов, чтобы тренировать юных спортсменов и параллельно писать диссертацию. Он замечает целеустремленного мальчишку и берется за его подготовку.

Прототипом Саши Лаврова стал мастер спорта СССР Сергей Зонтов — легенда прыжкового спорта. Его одного из первых стали называть «летающим лыжником». Роль тренера сыграл молодой Эммануил Виторган. Картину снимал «Беларусьфильм».

«Наш отец Владимир Будыхо был главным тренером по прыжкам с трамплина, — рассказал 59.RU Александр Будыхо. — Как-то в Минске были соревнования, режиссер Леонид Мартынюк посмотрел их и вдохновился на создание фильма».

По словам Александра, родной город в те годы был мощной лыжной державой: здесь тренировались сильнейшие спортсмены страны и были построены огромные трамплины. Спортивные объекты были настолько известны, что здесь даже проходил Кубок СССР. В Москве в то время выпадало мало снега, поэтому заснеженная Пермь стала идеальным местом для киносъемок.

«Мы с братом занимались в спортивном клубе, тоже прыгали — он более увлеченно, ну а я так, меньше, — продолжает Александр. — Помню, нас с Андреем возили на кинопробы в Минск, но деталей не помню — столько времени прошло. Все трюки в фильме брат выполнял сам, без каскадеров, а я взял на себя больше актерских обязанностей. Мы очень похожи, поэтому нас на съемочной площадке часто путали, в том числе и Виторган. Но рядом всегда были взрослые, которые нас знали, и путаницу быстро разруливали».

Как сложилась жизнь братьев

Фильм показали во всех кинотеатрах города. Мальчиков стали узнавать на улице, просили автографы и даже организовали пресс-конференцию в одном из кинотеатров. Несмотря на успех, способности и «ералашевскую» внешность, ребята не стали сниматься в кино дальше, а продолжили активно заниматься спортом. Андрей получил звание мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, уехал жить в Ленинград, окончил Институт физической культуры имени Лесгафта. После преподавал в ПТУ и занимался бизнесом. А Александр окончил Институт физкультуры, спорта и туризма по специальности «парусный спорт» в Краснодаре, преподавал в школе, после чего тоже занялся бизнесом. Сейчас он живет в Перми и до сих пор увлечен парусным спортом.

У обоих свои семьи, уже выросли дети и подрастают внуки. Братья до сих пор занимаются спортом: катаются на беговых и горных лыжах.