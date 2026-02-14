НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 755мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
«Локомотив» вернулся
Причина пожара на Стачек
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сбили БПЛА под Ярославлем
Как отметить свадьбу в Ярославле
Локации для фото с цветами
Афиша на выходные
Кто из звезд болел за «Локомотив»
Врач лишился ноги. Приговор виновнице
Культура Тысяча и один мишка: как россиянка создала музей для обнимашек — видео

Тысяча и один мишка: как россиянка создала музей для обнимашек — видео

Один из плюшевых экспонатов путешествует по всему миру

747
Источник:

Городские медиа

Удивительное место — музей «Хелен и Тедди» — создала в Воронеже Елена Киктева. Основательница встречает гостей с медвежонком в русском костюме в руках, и это лишь первый из почти тысячи плюшевых обитателей. Музей родился на базе школы иностранных языков. Мишки в нем — не просто игрушки или экспонаты, а настоящие послы культур. Здесь соседствуют косолапые из Англии, Шотландии, Германии.

Особая гордость музея — его главный резидент и талисман, медвежонок Мишёж (Миша из Воронежа). Он не просто экспонат, а заядлый путешественник. Мишёж сопровождает студентов школы на международные конференции и конкурсы, объездил с проектами множество российских городов.

Экспозиция впечатляет разнообразием: от редких антикварных кукол до легендарных мишек компании Steiff с вековой историей. Но «Хелен и Тедди» — это не храм тишины и витринных стекол. Это интерактивное пространство, где можно и нужно трогать экспонаты. Дети берут мишек в руки, обнимают их, а педагоги строят вокруг этого увлекательный рассказ об истории, географии и традициях. Волонтеры — от первоклассников до студентов — сами проводят экскурсии, оживляя музей своей энергией.

ПО ТЕМЕ
Мария МишуковаМария Мишукова
Мария Мишукова
журналист
Плюшевая игрушка Музей Мишка Тедди
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
14 февраля, 17:31
Музей «Хелен и Тедди» — отличный пример того, как игрушки могут стать послами культур!
Гость
14 февраля, 17:31
Здорово, что музей интерактивный — это наверняка нравится детям.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем