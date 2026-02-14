Тысяча и один мишка: как россиянка создала музей для обнимашек — видео

Удивительное место — музей «Хелен и Тедди» — создала в Воронеже Елена Киктева. Основательница встречает гостей с медвежонком в русском костюме в руках, и это лишь первый из почти тысячи плюшевых обитателей. Музей родился на базе школы иностранных языков. Мишки в нем — не просто игрушки или экспонаты, а настоящие послы культур. Здесь соседствуют косолапые из Англии, Шотландии, Германии.

Особая гордость музея — его главный резидент и талисман, медвежонок Мишёж (Миша из Воронежа). Он не просто экспонат, а заядлый путешественник. Мишёж сопровождает студентов школы на международные конференции и конкурсы, объездил с проектами множество российских городов.