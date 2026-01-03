Была легендой СССР, но умирала в одиночестве: трагическая судьба королевы тигров Маргариты Назаровой

Вся страна говорила о Маргарите Назаровой после выхода фильма «Укротительница тигров», где она была дублером актрисы Людмилы Касаткиной в сценах с хищниками, а уже после «Полосатого рейса», где дрессировщица сыграла бесстрашную буфетчицу корабля, Маргарита и вовсе стала звездой СССР.

Всех поражали легкость и бесстрашие, с которыми Маргарита заходит в клетку к тиграм. Назарова была уверена не только в своих подопечных, но и в муже — опытном дрессировщике и постановщике трюков Константине Константиновском, который всегда был у нее за спиной. Ее жизнь казалась сказкой: на представлениях аншлаги, родился долгожданный сын — но счастье оказалось не вечным. Сначала погиб любимый тигр Пурш, с которым Маргарита снималась в кино и выходила на прогулки по Москве, словно с домашней собакой, а затем от опухоли головного мозга скончался супруг Назаровой. Смерть мужа дрессировщица переживала очень тяжело, даже попала в психиатрическую клинику.