Была легендой СССР, но умирала в одиночестве: трагическая судьба королевы тигров Маргариты Назаровой

Видеоистория звезды «Полосатого рейса»

Вся страна говорила о Маргарите Назаровой после выхода фильма «Укротительница тигров», где она была дублером актрисы Людмилы Касаткиной в сценах с хищниками, а уже после «Полосатого рейса», где дрессировщица сыграла бесстрашную буфетчицу корабля, Маргарита и вовсе стала звездой СССР.

Всех поражали легкость и бесстрашие, с которыми Маргарита заходит в клетку к тиграм. Назарова была уверена не только в своих подопечных, но и в муже — опытном дрессировщике и постановщике трюков Константине Константиновском, который всегда был у нее за спиной. Ее жизнь казалась сказкой: на представлениях аншлаги, родился долгожданный сын — но счастье оказалось не вечным. Сначала погиб любимый тигр Пурш, с которым Маргарита снималась в кино и выходила на прогулки по Москве, словно с домашней собакой, а затем от опухоли головного мозга скончался супруг Назаровой. Смерть мужа дрессировщица переживала очень тяжело, даже попала в психиатрическую клинику.

Маргарита Назарова умерла в 78 лет в одиночестве в квартире в Нижнем Новгороде, где она жила затворницей. Ее тело обнаружили лишь спустя 3 дня.

Подробнее о том, как так вышло, что легендарная дрессировщица оказалась всеми забыта, смотрите в видео выше.

Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Тигр Цирк Дрессировщик Кино
Гость
58 минут
В СССР всё было иначе, не то что сейчас.
Гость
54 минуты
Печально, что талант не всегда оценивается по достоинству.
Рекомендуем