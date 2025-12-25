«Теперь они вместе». Близкие и друзья Веры Алентовой — о жизни и внезапной смерти актрисы, жены Владимира Меньшова

Александр Олешко вместе с Верой Алентовой и ее супругом Владимиром Меньшовым Источник: Александр Олешко / Facebook (деятельность запрещена в РФ)

В четверг, 25 декабря, стало известно о смерти народной артистки России Веры Алентовой. Звезда фильма «Москва слезам не верит» почувствовала себя плохо на прощании с другом — актером Анатолием Лобоцким. Из театра Маяковского, где проходила церемония, ее выносили врачи.

По данным СМИ, 83-летнюю актрису доставили в больницу с сердечным приступом, но реанимировать не смогли. Коллеги и близкие Веры Алентовой рассказали, каким человеком она запомнилась. Подробности — в материале MSK1.RU.

Дочь народной артистки Юлия Меньшова спустя несколько часов после ухода Алентовой опубликовала ее фотографии с отцом Владимиром Меньшовым.

«Мамы больше нет. Теперь они вместе», — подписала она кадры.

Вера Алентова вместе с супругом Владимиром Меньшовым Источник: ЮЛИЯ МЕНЬШОВА / T.me

Российский актер театра и кино Александр Олешко вспомнил, что вместе со звездой фильма «Москва слезам не верит» снимался в картине «Зависть богов», где играл эпизодическую роль. После этого он постоянно был на связи с любимой артисткой.

«Она была очень внимательным, добрым и чутким человеком по отношению к новому поколению, — сказал Олешко в разговоре с MSK1.RU. — С момента съемок фильма, где мы играли вместе, 25 лет мы где-то пересекались, и она постоянно говорила: „Саша, я за тобой поглядываю“».

Она очень хотела работать. Она очень любила сцену, постоянно что-то придумывала, фонтанировала идеями. Александр Олешко актер театра и кино

Александр Олешко принес соболезнования не только семье Алентовой, но и всей стране. По его словам, зрители потеряли еще одну очень любимую актрису.

«Быть любимым для зрителей — это больше чем быть популярным и модным. Вот она была любимой актрисой. И мы так надеялись, что она будет жить долго. И что это произошло практически на прощании с Анатолием Лобоцким — это какое-то такое горе, такая трагедия. Я глубоко соболезную Юле, внукам и всем близким», — добавил Олешко.

С Анатолием Лобоцким Алентова снималась в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов» (2000 год) — об истории любви простой советской замужней женщины Сони и французского переводчика Андре. На съемках этого фильма актрисе пришлось участвовать в откровенных сценах. После съемок актеры продолжили общаться. В одном из интервью Лобоцкий рассказывал, что регулярно звонит Алентовой и не забывает поздравлять ее с днем рождения.

Народной артистке внезапно стало плохо на церемонии прощания с коллегой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

О том, какой актрисой запомнилась зрителю Вера Алентова, рассказал режиссер и сценарист Григорий Константинопольский.

«Умерла Вера Алентова… Удивительная, потрясающая, тонкая актриса. Ум, ирония и чувство собственного достоинства. Вера Валентиновна, вас будет не хватать. Юля, мои соболезнования», — написал режиссер.

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант выразил надежду на то, что память о Вере Алентовой сохранится как можно дольше.

«Горе, беда. Всех, кто близко ее знал, для кого это личная трагедия, я отношусь с пониманием, сочувствием. И присоединяюсь ко всем голосам, которые скорбят и помнят этого человека», — сказал Ургант в беседе с РЕН ТВ.

Дай бог, чтобы память о ней сохранилась дольше. Андрей Ургант советский и российский актер театра и кино

Вера Алентова была преподавателем на кафедре актерского мастерства во ВГИКе. Один из ее студентов поделился теплыми воспоминаниями об актрисе, которая учила его.

«Сегодня не стало моей театральной мамы… Веры Валентиновны Алентовой, — написала в Telegram-канале актриса Нина Дронова. — Именно она научила меня улыбаться. Ведь на первом же курсе отвезла к своему стоматологу. Помню, как мы ехали на машине и она, сидя за рулем, проводила нам экскурсию по Москве. Две ее фразы всплывают в моей голове каждый раз в моменты сомнений. Первого сентября 2014 года В. В. сказала нам: „То, что вы здесь — это уже значит, что вы талантливы“».

На выпускном в 2018 году она дала нам назидание: «Никогда ни перед кем не унижайтесь». Тем и живем. Нина Дронова актриса, ученица Веры Алентовой

Вера Алентова была кумиром и любимой артисткой для миллионов россиян Источник: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал, что Вера Алентова была актрисой, в которой никогда не было суеты.

«Для миллионов она навсегда останется не просто героиней фильма, а образом женщины с достоинством — сильной, уязвимой, настоящей. Без крика. Без надрыва. С прямой спиной и внутренней тишиной. Ее экранная честность совпадала с человеческой. И наверное, именно поэтому ей верили — сразу и навсегда», — написал Манучаров.

Большую известность Вера Алентова получила благодаря роли Екатерины Тихомировой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979 год). Картина стала лидером советского кинопроката и даже была удостоена премии «Оскар». За Меньшова Алентова вышла замуж еще на втором курсе театральной академии.

В 1969 году у пары родилась дочь Юлия Меньшова, которая тоже стала актрисой.

Алентова сыграла роли в десятках отечественных фильмов и сериалов, среди которых «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Завтра была война» и многие другие картины.

