Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина

В российских кинотеатрах вышла экранизация литературного бестселлера «Авиатор». Фильм по роману Евгения Водолазкина снял Егор Кончаловский. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь посмотрела новую картину и делится своими впечатлениями. Далее — от первого лица.

Сколько раз нужно выйти из кинозала с чувством полнейшего разочарования, чтобы понять, что на премьеры по литературным произведениям надо ходить без ожиданий?! За себя отвечу: наверное, это никогда не кончится. Ты неизбежно будешь искать в фильме те самые моменты, те самые детали.

Ожидания от экранизации «Авиатора» — они тоже не из пустого места взялись. Разговоры о фильме начались еще в 2019 году. Тогда за дело брались Олег и Владимир Пресняковы. В 2022 году вроде как Данила Козловский должен был и главную роль сыграть, и режиссировать. А в 2023 году режиссером «Авиатора» стал Егор Кончаловский.

К слову, сценаристов тоже было несколько. В титрах значатся четыре фамилии. Причем одна из них — самого Евгения Водолазкина.

СМИ цитируют прямую речь Водолазкина перед премьерой: «Сейчас восприятие сводится к следующему — близко ли это лежит к книге или нет? Эта картина лежит близко, но отдельно, потому что прямой путь от романа к кинопроизведению невозможен. Это разные стихии — нужно перевести с языка литературы на язык кино, ведь литература — это искусство слова, а кино — искусство действия. Если кому-то покажется, что „Авиатор“ улетел чуть дальше, чем это предполагалось, это не так: у них полное внутреннее сходство».