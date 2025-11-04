Попрощаться с ним пришел даже президент страны: история первого секс-символа советского кино

Скриншот из фильма «Вам и не снилось…» Источник: kino-teatr.ru

После знаменитого фильма «Экипаж» Александра Митты, где Леонид Филатов сыграл роль летчика-сердцееда, а именно бортинженера Скворцова, Леонид Филатов получил славу героя-любовника, хотя на самом деле всегда был скромным семьянином. После этого фильма его полюбили женщины огромной страны. По мотивам советского кинохита, который в 1980-м посмотрели 70 миллионов зрителей, современный режиссер Николай Лебедев тоже снял «Экипаж», но он не смог превзойти по популярности тот «Экипаж», где главным героем был Леонид Филатов, в жизни которого было еще много фильмов.

Редакция 116.RU рассказывает вам об известном советском актере, писателе, сценаристе и режиссере, о его жизни и болезни.

Тот самый кадр, который вошел в историю кинематографа, как первый эротический в советском кино Источник: кадр из фильма «Эипаж»

Детство

Филатов родился в Казани 24 декабря 1946 года. Его родители, Клавдия Николаевна и Алексей Еремеевич, познакомились во время войны. Интересно, что родители мальчика были однофамильцами. Папа работал радистом, поэтому семье приходилось часто переезжать в разные города. Детство мальчика прошло в Пензе.

Леонид в молодости Источник: Леонид Филатов / Vk.com

Когда Леониду исполнилось 7 лет, родители развелись. Инициатором расставания была его мама, так как она устала от постоянных разъездов. Маленький Леонид остался с мамой, вместе они переехали в Ашхабад. Там же мальчик пошел в школу и впервые столкнулся с творчеством.

В тот период Филатов увлекся кино: он читал специализированные журналы, смотрел фильмы и тогда решил, что хочет учиться на режиссера во ВГИКе.

Поступил не туда, куда хотел

Окончив школу, юноша поехал поступать в Москву, но не прошел отбор. Тогда по совету одноклассника он подал документы на актерский факультет Щукинского училища, прошел конкурс и стал студентом. Филатова приняли на курс Веры Львовой и Леонида Шихматова.

Скриншот из фильма «Забытая мелодия для флейты» Источник: stuki-druki.com

Учился он не особенно хорошо: пропускал лекции, которые считал скучными, часто бывал на неофициальных просмотрах кино и был занят сочинением пьес. Леонид окончил театральное училище в 1969 году.

Первые роли

После учебы он устроился на работу в Театр на Таганке. Возглавлявший в то время театр Юрий Любимов принял актера в труппу после того, как Филатов на прослушивании зачитал отрывок из пьесы «На дне».

Новичок сразу завоевал симпатию зрителей, так как на сцене он был очень артистичен. Одной из самых запоминающихся ролей стала роль ведущего в спектакле «Что делать?». Также он играл в «Гамлете», в «Жизни Галилея» и в «Мастере и Маргарите».

Скриншот из фильма «Город Зеро» Источник: stuki-druki.com

В этом театре ему повезло наблюдать за игрой известных актеров и прозаиков Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы.

В 80-х руководителя театра лишили гражданства и его заменил другой. Леонид не воспринял нового руководителя, уволился и перешел в театр «Современник». В «Таганку» он вернулся через 2 года, в 1987 году, уже став популярным киноактером.

Кино и режиссура

В кино Филатов начал сниматься с 1979 года. Ему поступало множество предложений, но актеру не удавалось зацепить зрителей. Только после роли в фильме «Экипаж» зрители стали замечать его. Там актер сыграл любвеобильного бортинженера, рискнувшего жизнью ради спасения пассажиров самолета.

Тогда же он стал получать еще больше предложений от режиссеров. Артист снялся в фильмах «Город первой любви», «Женщины шутят всерьез», «Грачи», «Успех», «Чичерин», «Забытая мелодия для флейты» и «Город Зеро».

Съемки фильма «Экипаж» Источник: Леонид Филатов / Vk.com

В 1989 году Филатова избрали секретарем Союза кинематографистов СССР. А в 1990 году он по собственному сценарию снял фильм «Сукины дети», сыграв в нем одну из ролей. Фильм был создан всего за 24 дня и получил премию фестиваля «Кинотавр».

Во время съемок этого фильма Леонид перенес инсульт, но продолжил работу. На работе Филатов много нервничал и курил по несколько пачек сигарет в день, что подорвало его здоровье. Последними его работами в качестве актера кино стали роли в фильмах «Алиса и Букинист» и «Благотворительный бал».

Работа на телевидении

В 1993 году на канале ОРТ вышла передача «Чтобы помнили», которая рассказывала зрителям о талантливых, но незаслуженно забытых актерах. Передачу 10 лет вел Филатов, и она стала одним из значимых проектов для него.

Программа «Чтобы помнили» Источник: babr24.com

Леонид выпустил более 100 авторских программ, нетипичных для телевидения того времени. Его работа была отмечена Государственной премией в области искусства.

Песни и литература

В 60-е годы Леонид вместе с другом, писателем Владимиром Качаном, писал песни. Спустя 30 лет вышла пластинка «Оранжевый кот».

В 1985 году он написал свою первую сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца», которую позже напечатали в журнале (сейчас на маркетплейсах продают книгу в твердом переплете).

В 90-х здоровье Филатова сильно пошатнулось, и из-за этого он стал еще больше времени посвящать литературе. Его произведения объединили в сборник «Уважайте удачу». Он создал произведения: «Любовь к трем апельсинам», «Большая любовь Робина Гуда» и «Я — человек театральный».

Кроме того, Филатов писал пародии на известных советских поэтов. Всего он создал три пародийных цикла: вариации на тему сказки Корнея Чуковского «Муха-цокотуха», вариации на тему мультфильма «Ну, погоди!» и цикл пародий «Таганка-75», посвященный театру. Некоторые из своих пародий автор читал с эстрады голосами пародируемых поэтов.

Развод и настоящая любовь

Друзья актера говорили о его влюбленности в актрису Наталью Варлей после того, как он увидел ее в фильме «Кавказская пленница». Но актриса вышла замуж за другого, сначала за артиста Николая Бурляева, а потом за сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова — Владимира.

Филатов женился через несколько лет: его избранницей стала актриса Лидия Савченко. В семье всё было хорошо, пока актер не влюбился в другую — замужнюю актрису Нину Шацкую. Тогда еще жену актера Валерия Золотухина. Три года коллеги просто общались, а потом начали роман. Нина и Леонид скрывали свои отношения в течение 12 лет.

Первая жена Леонида, Лидия Источник: stuki-druki.com

Филатов и Шацкая Источник: stuki-druki.com

В итоге Филатов ушел из семьи, оставив жене квартиру. С Шацкой он обрел настоящее семейное счастье, они вместе воспитывали сына от первого брака Нины. Его пасынок, Денис Золотухин, стал священником, но на первом курсе женился на официантке Алле. Семья воспитала троих дочерей и сына.

Денис Золотухин и его семья Источник: wellnesso.ru

— Леня сильно повлиял на мой характер. До него я рос тюфяк тюфяком. Филатов сразу взялся за меня, стал серьезным учителем по жизни. Он делал из меня настоящего мужика — по своим понятиям, конечно. Вырос-то Леня в Ашхабаде, на диком Востоке. Научил, как нужно разговаривать со шпаной, всегда первым бить в лицо, даже если противник сильнее или их несколько. И я быстренько преодолел свою врожденную деликатность, — рассказывал Денис в одном из интервью.

У Филатова есть пасынок Источник: stuki-druki.com

Филатов застал рождение старшей внучки Оли, ей он посвятил одно из последних стихотворений «Деда, погоди!».

Когда я чую жжение в груди, я вижу, как с другого края поля Ко мне несется маленькая Оля с истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и…» И я гожу, я всё еще гожу и, кажется, стерплю любую муку, Пока ту крохотную руку в своей измученной руке еще держу. Леонид Филатов

Болезнь

В 1996 году актер перенес операцию по удалению одной почки, а в 1997 году ему удалили вторую. Более двух лет до удаления он провел на гемодиализе. В этом же году (в 1997-м) ему пересадили донорскую почку.

Леонид и Нина с внучкой Источник: Леонид Филатов / Vk.com

В 2003 году Филатов простудился, у него началось воспаление легких. С 16 октября он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Всё это время он был подключен к аппарату искусственного дыхания в состоянии лекарственного и медикаментозного сна. Для лечения ему нужны были медикаменты, повышающие иммунитет, но человеку с донорской почкой их нельзя было принимать.

Леонид с Ниной Источник: stuki-druki.com

Леонид умер 26 октября 2003 года в Москве, ему было 56 лет. 29 октября его отпели в храме, а церемония прощания состоялась в Центральном Доме кино. Он похоронен на Ваганьковском кладбище.

Попрощаться с Филатовым пришло много выдающихся людей, среди них даже был первый президент СССР Михаил Горбачев. Он познакомился с Леонидом во время перестройки, высоко ценил творчество актера и наизусть цитировал басню «Про Федота-стрельца».

Церемонию прощания показали по новостям Источник: 1tv.ru

В 2006 году на его могиле установили памятник, созданный по эскизу вдовы. Часть денег на это выделили друзья, часть собрали на благотворительном вечере памяти артиста.

Так выглядит памятник артисту Источник: Юлия Ненашева / Vk.com

По злой иронии судьбы Нина в старости болела почти так же, как ее покойный муж: у актрисы были проблемы с почками, она перенесла инсульт. Шацкая умерла от коронавируса 23 мая 2021 года, ей был 81 год. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

О, не лети так, жизнь, мне важен и пустяк. Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, Зато я буду знать, что был такой спектакль. Леонид Филатов стихотворение «Не лети так, жизнь!»