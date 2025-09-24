SHAMAN, снявшийся с «Интервидения», высказался про конкурс

SHAMAN в финале «Интервидения» исполнил песню «Прямо по сердцу» Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высоко оценил проведенное в России «Интервидение». На нем он представлял Россию.

«Каким грандиозным и красивым получилось „Интервидение-2025“! Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. Я очень рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс», — высказался певец в беседе с «АиФ».

Однако полноценного участия сам SHAMAN в конкурсе не принял. Он, как и остальные участники, показал свое выступление, однако после него сделал неожиданное заявление.

«Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях», — заявил певец и попросил жюри не оценивать его номер.

В итоге победителем стал представитель Вьетнама — Дык Фук. В подарок он получил 30 миллионов рублей, часть из которых планирует отправить на благотворительность в России.

Возможно, победа и так не светила Ярославу Дронову. По крайней мере, к этому склоняется продюсер Максим Фадеев, который написал ему песню для «Интервидения».

«Я разочарован. Дело в том, что песня „Прямо по сердцу“ вокально очень сложна. Ее партитура требует максимальной концентрации и, что важнее, физиологического спокойствия, — сказал Фадеев. — И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе».

По его мнению, песня прозвучала некорректно, и виной тому стало решение режиссера и его подельников, которые поместили Ярослава в «заведомо невозможные для живого вокала условия».