НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 83,35
EUR 99,04
Разборки подростков со стрельбой
Искать ли бренды в Ярославле
Когда включат отопление. Точная дата
Ярославский бренд покорил Россию
Смертельное ДТП на М-8
Почему дежурят патрули ДПС
Момент тройного ДТП
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
Что будет с «панельками»
Культура "Интервидение-2025" SHAMAN, снявшийся с «Интервидения», высказался про конкурс

SHAMAN, снявшийся с «Интервидения», высказался про конкурс

Сам певец отказался, чтобы его выступление оценивало жюри

294
SHAMAN в финале «Интервидения» исполнил песню «Прямо по сердцу» | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUSHAMAN в финале «Интервидения» исполнил песню «Прямо по сердцу» | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

SHAMAN в финале «Интервидения» исполнил песню «Прямо по сердцу»

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высоко оценил проведенное в России «Интервидение». На нем он представлял Россию.

«Каким грандиозным и красивым получилось „Интервидение-2025“! Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. Я очень рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс», — высказался певец в беседе с «АиФ».

Однако полноценного участия сам SHAMAN в конкурсе не принял. Он, как и остальные участники, показал свое выступление, однако после него сделал неожиданное заявление.

«Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях», — заявил певец и попросил жюри не оценивать его номер.

В итоге победителем стал представитель Вьетнама — Дык Фук. В подарок он получил 30 миллионов рублей, часть из которых планирует отправить на благотворительность в России.

Возможно, победа и так не светила Ярославу Дронову. По крайней мере, к этому склоняется продюсер Максим Фадеев, который написал ему песню для «Интервидения».

«Я разочарован. Дело в том, что песня „Прямо по сердцу“ вокально очень сложна. Ее партитура требует максимальной концентрации и, что важнее, физиологического спокойствия, — сказал Фадеев. — И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе».

По его мнению, песня прозвучала некорректно, и виной тому стало решение режиссера и его подельников, которые поместили Ярослава в «заведомо невозможные для живого вокала условия».

«Именно поэтому в кульминации, ради которой всё и затевалось, не прозвучала та самая нота — было очевидным несовпадение гармонии и мелодии. Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала. Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой, где артиста можно запускать хоть в космос — и с диафрагмой всё будет в порядке, — недоволен Фадеев. — Но здесь пел живой человек, и он должен был иметь возможность спеть так, чтобы это было событием».

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
SHAMAN Ярослав Дронов Интервидение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
54 минуты
Новый Плющенко будет. 😀
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление