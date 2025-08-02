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Культура Эксклюзив «Пришлось много врать»: актер рассказал о съемках в шоу «Мастер игры»

«Пришлось много врать»: актер рассказал о съемках в шоу «Мастер игры»

Даниил Вахрушев участвует в проекте на ТНТ с Филиппом Киркоровым

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Даниил Вахрушев борется за 10 миллионов рублей | Источник: ТНТДаниил Вахрушев борется за 10 миллионов рублей | Источник: ТНТ

Даниил Вахрушев борется за 10 миллионов рублей

Источник:

ТНТ

ТНТ продолжает показывать шоу «Мастер игры», где звезды шоу-бизнеса, спорта и интернета собираются на роскошной вилле, чтобы обмануть друг друга, не выдать себя и выйти победителем. Участником проекта стал актер Даниил Вахрушев. 29.RU поговорил с ним о сложностях реалити и увлечениях.

Даниил Вахрушев родился в Котласе Архангельской области. В 2017 году он снялся в очередной серии фильмов «Елки», о том, как прошли съемки «Елок», мы поговорили с Даниилом лично. До этого он был известен по сериалу «Физрук» с Дмитрием Нагиевым. Всего в его фильмографии несколько десятков ролей в сериалах и фильмах. Вы могли видеть его также в сериалах «Бывшие», «РАШН ЮГ», «СуперБобровы: народные мстители».

Даниил на съемках шоу | Источник: ТНТДаниил на съемках шоу | Источник: ТНТ

Даниил на съемках шоу

Источник:

ТНТ

  1. Вы активный участник шоу. Чем вас привлекают такие проекты?
  2. С какими сложностями столкнулись в шоу «Мастер игры»?
  3. Почему этот проект точно стоит смотреть?
  4. Поддерживаете ли связь со звездами вне проектов? Например, на шоу «Мастер игры» был Филипп Киркоров.
  5. Расскажите, как пришли в кино?
  6. Что сложнее играть — комедию или драму?
  7. Как удается еще и активно заниматься музыкой?
  8. Музыкальный опыт как-то помогает в актерской карьере?
  9. Как любите отдыхать?
  10. Стали ли вы москвичом: приобрели ли квартиру, прописались ли в столице?
  11. Сохранилась ли у вас связь со школьными друзьями? И кто ваша первая учительница?
  12. Приглашали ли вы друзей-актеров в родной городок, как это делает, например, Андрей Малахов?
  13. Есть ли здоровые контакты со звездами или всё это сложный мир шоубиза?
  14. Пару слов о семье: кто по профессии ваши родители? И кто вас вдохновил на актерский путь?
1

Вы активный участник шоу. Чем вас привлекают такие проекты?

Раньше участие в таких шоу было редкостью. Сейчас их намного больше и даже появились профессиональные игроки, такие как Женя Ершов или Слава Чепурченко. На такой формат подсаживаешься! Ну вот где и когда еще у меня будет возможность играть в мафию целый месяц? Думаю, что такого шанса больше не представится.

2

С какими сложностями столкнулись в шоу «Мастер игры»?

Пришлось много врать и прикидываться простачком.

3

Почему этот проект точно стоит смотреть?

Вы когда-нибудь играли в мафию? А теперь представьте, что мы играли целый месяц, и это была всего лишь одна партия, которая длилась так долго! Мы единственные, кто покажет, как это происходит. Больше никто.

4

Поддерживаете ли связь со звездами вне проектов? Например, на шоу «Мастер игры» был Филипп Киркоров.

C Филиппом пообщаться не удалось, а вот с участниками, конечно, связь поддерживаю. У нас после съемок появился общий чат: там мы приглашаем друг друга на свои премьеры, просто болтаем и договариваемся иногда встретиться.

5

Расскажите, как пришли в кино?

Пошел в драматический театр на подготовительные курсы к Зое Николаевне Кручине (заслуженной артистке РФ. — Прим. ред.). Она сказала, что артистом я, скорее всего, не стану, но она попробует меня подготовить. И спасибо ей, что все-таки это сделала и я стал артистом! Дальше был МГУКИ, потом ВГИК, мастерская Соловьева.

6

Что сложнее играть — комедию или драму?

Драму играть легче — это давно не секрет. Мне в целом нет разницы, от какой роли получать удовольствие в кино!

7

Как удается еще и активно заниматься музыкой?

На данный момент от музыки отошел, но надеюсь, что это ненадолго. Не могу без нее.

8

Музыкальный опыт как-то помогает в актерской карьере?

Конечно, помогал, и не раз. У меня было много музыкальных ролей в проектах «Закон каменных джунглей», «Пекарь и Красавица», «Король и Шут».

9

Как любите отдыхать?

Люблю играть в страйкбол, баскетбол, кататься на агрессивных роликах и играть в компьютер. Если честно, у меня тонна увлечений!

10

Стали ли вы москвичом: приобрели ли квартиру, прописались ли в столице?

Нет. Еще не прописался, но уверенно к этому иду.

11

Сохранилась ли у вас связь со школьными друзьями? И кто ваша первая учительница?

Связь с одноклассниками поддерживаю. Один из них — Юра Шмаков. Он работает в Москве оператором-постановщиком. Мы частенько играем вместе по Сети и заодно обсуждаем актуальные вещи, связанные с нашей профессией. Уже в осознанном возрасте я понял, что моя школа № 2 состояла только из великолепных учителей, которые как-то умудрились на собственном энтузиазме впихнуть в меня приличное количество знаний! Я сам, если честно, не понял, как у них это получилось.

12

Приглашали ли вы друзей-актеров в родной городок, как это делает, например, Андрей Малахов?

Нет, к сожалению, не довелось.

13

Есть ли здоровые контакты со звездами или всё это сложный мир шоубиза?

Я не в шоу-бизнесе, а в кино. У нас взаимовыручка и уважение — дело привычное. Но заметил, что друзья у артистов часто к медиасфере вообще не имеют никакого отношения.

14

Пару слов о семье: кто по профессии ваши родители? И кто вас вдохновил на актерский путь?

У меня вся семья — госслужащие в городе Котласе. На актерский путь в большей степени вдохновила мама. Больше было некому!

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Корреспондент
Актер Мастер игры Шоу ТНТ Даниил Вахрушев
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