«Пришлось много врать»: актер рассказал о съемках в шоу «Мастер игры»

Связь с одноклассниками поддерживаю. Один из них — Юра Шмаков. Он работает в Москве оператором-постановщиком. Мы частенько играем вместе по Сети и заодно обсуждаем актуальные вещи, связанные с нашей профессией. Уже в осознанном возрасте я понял, что моя школа № 2 состояла только из великолепных учителей, которые как-то умудрились на собственном энтузиазме впихнуть в меня приличное количество знаний! Я сам, если честно, не понял, как у них это получилось.