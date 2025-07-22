Брюс Уиллис потерял способность ходить и говорить. Он не помнит, что был известным актером

О Брюсе заботятся его родные Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

70-летний актер Брюс Уиллис почти потерял способность говорить и читать, ему с трудом дается ходьба. Виной всему — прогрессирующая деменция. Об этом сообщило издание The Express Tribune.

Диагноз «афазия» (нарушения речи) Уиллису впервые поставили в 2022 году. В 2023 году диагноз стал точнее: лобно-височная деменция. Эта болезнь часто поражает области мозга, связанные с поведением человека, его личностью и речью.

«Болезнь отличается от болезни Альцгеймера и часто поражает людей в молодом возрасте. Случай Уиллиса привлек больше внимания к этому редкому и сложному заболеванию», — пишут журналисты.

На фото Брюс с женой, актрисой Эммой Уиллис Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Брюс и Эмма женаты 17 лет. Эмма часто вспоминает их прежнюю жизнь, как на этом старом фото Источник: emmahemingwillis / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Уиллис больше не помнит, что был известным актером. Об этом рассказал режиссер Гленн Гордон Карон.

«Он не совсем вербален. Раньше он читал книги запоем, а теперь не читает. Он потерял навыки языка. И всё же — он всё еще Брюс. Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и ты благодарен ему за то, что он рядом. Но радость жизни ушла», — сказал Карон изданию Masala.

Брюс со своей дочерью Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

На фото Уиллис с Деми Мур, своей бывшей женой Источник: demimoore / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Сейчас у Уиллиса другая семья, но Мур также приезжает к бывшему мужу и заботится о нем Источник: demimoore / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)