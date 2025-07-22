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Культура Брюс Уиллис потерял способность ходить и говорить. Он не помнит, что был известным актером

Брюс Уиллис потерял способность ходить и говорить. Он не помнит, что был известным актером

Уиллис борется с прогрессирующей деменцией

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2 комментария
О Брюсе заботятся его родные | Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)О Брюсе заботятся его родные | Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

О Брюсе заботятся его родные

Источник:

brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

70-летний актер Брюс Уиллис почти потерял способность говорить и читать, ему с трудом дается ходьба. Виной всему — прогрессирующая деменция. Об этом сообщило издание The Express Tribune.

Диагноз «афазия» (нарушения речи) Уиллису впервые поставили в 2022 году. В 2023 году диагноз стал точнее: лобно-височная деменция. Эта болезнь часто поражает области мозга, связанные с поведением человека, его личностью и речью.

«Болезнь отличается от болезни Альцгеймера и часто поражает людей в молодом возрасте. Случай Уиллиса привлек больше внимания к этому редкому и сложному заболеванию», — пишут журналисты.

На фото Брюс с женой, актрисой Эммой Уиллис | Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)На фото Брюс с женой, актрисой Эммой Уиллис | Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

На фото Брюс с женой, актрисой Эммой Уиллис

Источник:

brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Брюс и Эмма женаты 17 лет. Эмма часто вспоминает их прежнюю жизнь, как на этом старом фото | Источник: emmahemingwillis / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Брюс и Эмма женаты 17 лет. Эмма часто вспоминает их прежнюю жизнь, как на этом старом фото | Источник: emmahemingwillis / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Брюс и Эмма женаты 17 лет. Эмма часто вспоминает их прежнюю жизнь, как на этом старом фото

Источник:

emmahemingwillis / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Уиллис больше не помнит, что был известным актером. Об этом рассказал режиссер Гленн Гордон Карон.

«Он не совсем вербален. Раньше он читал книги запоем, а теперь не читает. Он потерял навыки языка. И всё же — он всё еще Брюс. Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и ты благодарен ему за то, что он рядом. Но радость жизни ушла», — сказал Карон изданию Masala.

Брюс со своей дочерью | Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Брюс со своей дочерью | Источник: brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Брюс со своей дочерью

Источник:

brucewillisbw / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

На фото Уиллис с Деми Мур, своей бывшей женой | Источник: demimoore / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)На фото Уиллис с Деми Мур, своей бывшей женой | Источник: demimoore / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

На фото Уиллис с Деми Мур, своей бывшей женой

Источник:

demimoore / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Сейчас у Уиллиса другая семья, но Мур также приезжает к бывшему мужу и заботится о нем | Источник: demimoore / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Сейчас у Уиллиса другая семья, но Мур также приезжает к бывшему мужу и заботится о нем | Источник: demimoore / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Сейчас у Уиллиса другая семья, но Мур также приезжает к бывшему мужу и заботится о нем

Источник:

demimoore / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Родные актера в последний раз сообщали о его состоянии весной 2025 года. Они сказали, что состояние остается стабильным, несмотря на прогресс болезни. Близкие подчеркнули, что поддерживают актера в этот сложный период и заботятся о нем. Они благодарны поклонникам по всему миру за то, что те беспокоятся об Уиллисе.

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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
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Брюс Уиллис Актер Деменция Болезнь
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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Жаль! Никогда нельзя забывать,что мы все в этом мире временно
Гость
22 минуты
Классный дядька в фильме 5 элемент
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