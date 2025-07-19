«Таких людей, как я, вообще очень мало, Ватсон. Может быть даже я такой один». Как отметит свой юбилей знаменитый Шерлок Холмс

Незабываемый сыщик в роли Ливанова Источник: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» 1979–1986 г.

Сегодня 90 лет исполнилось прекрасному актеру, чей узнаваемый голос ведет многие поколения зрителей из дома Карлсона на крыше в квартиру на Бейкер-стрит. MSK1.RU рассказывает, как сегодня живет легендарный актер и с кем встречает юбилей.

«Друзей осталось мало, но все придут»

— Отмечать юбилей Василия Борисовича обязательно будем! И стол готовим с его любимыми блюдами, и подарки, — в голосе верной жены актера Елены Артемьевны слышны и радость, и озабоченность. MSK1.RU позвонили ей накануне праздника, узнать, как здоровье «дорогого Холмса»?

— Здоровье, дай Бог, чтоб и дальше так было. Сейчас он себя чувствует не плохо, силы на праздник есть. Есть и желание порадоваться, что придут гости — давно у нас не было больших компаний.

Первым фильмом для молодого Василия Ливанова стала картина про геологов «Неотправленное письмо» (12+). Режиссер Михаил Калатозов снимал сцены максимально достоверно и заставил актера работать со звуком в 40-градусный мороз. Перекрикивая ледяной ветер, Ливанов застудил голосовые связки и «получил» свой фирменный голос с хрипотцой Источник: кадр из фильма, 1959 год

— Придут не только родные, но и друзья?

— А как же, хотя друзей, к сожалению, осталось уже не много, но все, кто любит Василия Борисовича, обязательно придут, уже пообещали. Надеюсь, самочувствие не подведет и отметим эту цифру, что уж говорить, серьезную, душевно.

Один из самых близких друзей Василия Ливанова — его многолетний партнер по фильмам, да еще и сосед по дому, замечательный актер Евгений Стеблов. Он обязательно будет на юбилее друга, как и на многих предшествующих, ведь двух народных артистов связывают годы близкой дружбы.

Прежде не знакомые Василий Ливанов и Виталий Соломин за восемь лет съемок (с 1979 по 1986 год) стали не меньшими друзьями, чем Шерлок Холмс и Джон Ватсон Источник: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

— Я очень переживал, что со здоровьем Василия Борисовича в последнее время не очень хорошо, — говорит народный артист России Евгений Стеблов. — Мы очень давно и тесно дружим, задолго до «Собаки Баскервилей», и даже живем в одном доме, только в разных подъездах. Наше соседство позволяет часто видеться, поэтому у нас сложились очень близкие отношения. Василий Борисович прекрасный друг — он умеет ценить людей, умеет дружить — а это великий талант, не меньший, чем актерский. Виталий Соломин, которого утвердили на роль доктора Ватсона, немедленно стал его другом, и я много лет видел, как они радуются друг другу. Мы с Виталиком познакомились уже на съемках «Собаки Баскервилей» — хоть он до этого перешел в наш театр «Моссовета», я с ним до работы в картине не пересекался. Эта атмосфера дружбы, которую задавал Василий Борисович, она делала работу на съемочной площадке очень легкой. Легкой, потому что всё шло спокойно, по-дружески, мы все были одной доброжелательной компанией. Мне кажется, что это ощущение — дружеского внимания — передалось и зрителям, которые тоже подружились с героями фильмов.

Главный талант — умение дружить

В последний раз на съемочной площадке Василий Ливанов появился в 2007 году на съемках фильма Валерия Николаева «Медвежья охота» (16+). В картине он сыграл советника по международным отношениям Источник: кадр из фильма «Медвежья охота» (16+), 2008 год

Дружба — главная движущая сила в жизни Василия Ливанова. Сначала уникальная возможность дружить в детстве с великими коллегами и приятелями отца — ведущего актера МХАТа, народного артиста СССР Бориса Ливанова. Поэт Борис Пастернак, художник Петр Кончаловский, кинорежиссер Алексей Довженко, актер Борис Черкасов и другие выдающиеся люди постоянно бывали в их московской квартире. И каждый влиял на любознательного ребенка. После общения с художниками, Василий записался в художественную школу. После общения с актерами и режиссерами — в театральное училище имени Щукина, а затем — на Высшие режиссерские курсы. Даже к его внешнему виду «приложили руку» великие друзья отца.

Как рассказывал Василий Борисович в своей книге «Судьба и ремесло. Актерские истории», он был в Одессе, где снимался его отец. И мама представила мальчика актрисе Рине Зеленой:

» — Это наш сын Вася, ему 10 лет.

Рина ответила:

— Боже мой, вы не успеете оглянуться, как у него вырастут усы!

Так я и ношу усы всю жизнь, может быть подсознательно именно из-за слов Рины Васильевны».

Через много лет Рина Зеленая стала очень важной частью дружеской компании актеров из «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»(18+). А в третьем фильме, «Собака Баскервилей»(18+), к ним присоединился друг юности Ливанова Никита Михалков, блестяще сыгравший сэра Генри. И близкий друг Евгений Стеблов — незабываемый доктор Мортимер.

В фильмографии Василия Ливанова мультипликационных фильмов не меньше, чем художественных, ведь девять лет Василий Ливанов поработал на киностудии «Союзмультфильм» режиссером и сценаристом. Друзья и коллеги пользовались его неповторимым голосом, и актер озвучил около 300 мультгероев, среди которых любимые Карлсон, Удав, Крокодил Гена и другие Источник: кадр из мультипликационного фильма «Малыш и Карлсон»

Даже около 300 мультипликационных героев — от Карлсона и Крокодила Гены до дядюшки Ау — говорят голосом Василия Борисовича тоже из-за его умения дружить. С 1966 по 1973 год он снимался в небольших ролях в кино, но главным местом его работы был «Союзмультфильм», куда его пригласили на должность режиссера-постановщика, а иногда и сценариста. Например, сценарий к «Бременским музыкантам»(6+) и продолжению — «По следам бременских музыкантов»(6+) написал именно Ливанов.

— Я был режиссером, но коллеги по-дружески просили меня озвучить персонажа, зная, что я могу создать образы, — рассказывал Василий Борисович.

Его незабываемый голос — «подарок» с первой картины «Неотправленное письмо», где он сыграл геолога. Режиссер Михаил Калатозов заставил актера озвучивать роль на 40-градусном морозе. Связки были сорваны — хрипотца осталась на всю жизнь. Но она лишь придавала изюминку его киногероям — Саше Зеленину в «Коллегах»(12+), Николаю Первому в «Звезде пленительного счастья»(18+), рыцарю Бенедикту в «Ярославне, королеве Франции»(12+). В эту приключенческую картину режиссер Игорь Масленников впервые пригласил актера Ливанова. Они подружились. И когда сценаристы Юрий Дунский и Валерий Фрид принесли ему сценарий первого телефильма о Холмсе и Ватсоне, у Масленникова не было никаких сомнений — великого сыщика должен играть Василий Ливанов. И он сразу согласился.

«Если его считают Холмсом, значит, достоверно сыграл»

Актер Евгений Стеблов дружил с Василием Ливановым и до съемок в роли доктора Мортимера, но со съемочной площадки фильма «Собака Баскервилей» (16+) он ушел, обретя еще одного друга — Виталия Соломина Источник: кадр из фильма «Собака Баскервилей», 1981 год

— Мальчишкой, читая А. Конан Дойла, я, как и большинство подростков, был в мечтах Шерлоком Холмсом. С тех пор прошло много лет. Когда мне, уже опытному актеру, предложили роль великого сыщика, я не то чтобы вспомнил свою мечту, я понял, что никогда с ней не расставался. Мне, мальчишке сороковых годов, выпала неслыханная удача: всерьез превратиться в Шерлока Холмса. Разве это не чудо? — писал Василий Борисович в своей книге «Судьба и ремесло. Актерские истории».

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» заняли в жизни актера целых восемь лет — с 1979 года по 1986. Съемочная группа и актеры повторили судьбу самого Конан Дойля, который хотел закончить серию рассказов о мастере дедуктивных расследований, но британские читатели во главе с королевой Викторией восстали против гибели сыщика в Рейхенбахском водопаде. Советские зрители тоже отказывались прощаться с приключениями Холмса и Ватсона, заваливая «Ленфильм» письмами с просьбой о продолжении. И Ливанов с Соломиным возвращались в квартиру миссис Хадсон, которая стала для них домом.

А уже правнучка королевы Виктории, Елизавета II, сделала Василия Ливанова кавалером ордена Британской империи за лучшего Шерлока Холмса, сыгранного не англичанином. Орден актеру вручили в посольстве Великобритании в Москве. В ответной речи Василий Борисович был краток:

— Боже, храни королеву и великое русское искусство!

О русском искусстве актер знал очень много. Этому посвящены его книги «Мой отец, Борис Ливанов», «Невыдуманный Пастернак», «Судьба и ремесло. Актерские истории», «Люди и куклы» и конечно же, «Неизвестный Шерлок Холмс».

Василий Ливанов не только замечательный актер, но и талантливый писатель. Но перу принадлежит биографическая проза, а также художественные повести и рассказы. По его повести «Мой любимый клоун» Никита Михалков и Александр Адабашьян написали сценарий к одноименному фильму. А главная роль досталась молодому актеру Олегу Меньшикову Источник: кадр из фильма «Мой любимый клоун» (12+), 1986 год

— То, что зрители воспринимали его как Шерлока Холмса, Василий Борисович считает свидетельством его актерского мастерства, — говорит Евгений Стеблов. — Значит, хорошо сыграл, достоверно.

Сам же Василий Ливанов, рассуждая о популярности Шерлока Холмса, считал сыщика гарантом надежности и справедливости.

— Мы с Виталием Соломиным сыграли людей, которые бескорыстно приходят на помощь. В любой, даже смертельной ситуации, человек, терпящий бедствие, может постучаться в дверь на Бейкер-стрит, 22б — и делом займется мистер Шерлок Холмс, эсквайр.