«Таких людей, как я, вообще очень мало, Ватсон. Может быть даже я такой один». Как отметит свой юбилей знаменитый Шерлок Холмс

Сегодня 90 лет исполнилось прекрасному актеру, чей узнаваемый голос ведет многие поколения зрителей из дома Карлсона на крыше в квартиру на Бейкер-стрит. MSK1.RU рассказывает, как сегодня живет легендарный актер и с кем встречает юбилей.
«Друзей осталось мало, но все придут»
— Отмечать юбилей Василия Борисовича обязательно будем! И стол готовим с его любимыми блюдами, и подарки, — в голосе верной жены актера Елены Артемьевны слышны и радость, и озабоченность. MSK1.RU позвонили ей накануне праздника, узнать, как здоровье «дорогого Холмса»?
— Здоровье, дай Бог, чтоб и дальше так было. Сейчас он себя чувствует не плохо, силы на праздник есть. Есть и желание порадоваться, что придут гости — давно у нас не было больших компаний.
— Придут не только родные, но и друзья?
— А как же, хотя друзей, к сожалению, осталось уже не много, но все, кто любит Василия Борисовича, обязательно придут, уже пообещали. Надеюсь, самочувствие не подведет и отметим эту цифру, что уж говорить, серьезную, душевно.
Один из самых близких друзей Василия Ливанова — его многолетний партнер по фильмам, да еще и сосед по дому, замечательный актер Евгений Стеблов. Он обязательно будет на юбилее друга, как и на многих предшествующих, ведь двух народных артистов связывают годы близкой дружбы.
— Я очень переживал, что со здоровьем Василия Борисовича в последнее время не очень хорошо, — говорит народный артист России Евгений Стеблов. — Мы очень давно и тесно дружим, задолго до «Собаки Баскервилей», и даже живем в одном доме, только в разных подъездах. Наше соседство позволяет часто видеться, поэтому у нас сложились очень близкие отношения. Василий Борисович прекрасный друг — он умеет ценить людей, умеет дружить — а это великий талант, не меньший, чем актерский. Виталий Соломин, которого утвердили на роль доктора Ватсона, немедленно стал его другом, и я много лет видел, как они радуются друг другу. Мы с Виталиком познакомились уже на съемках «Собаки Баскервилей» — хоть он до этого перешел в наш театр «Моссовета», я с ним до работы в картине не пересекался. Эта атмосфера дружбы, которую задавал Василий Борисович, она делала работу на съемочной площадке очень легкой. Легкой, потому что всё шло спокойно, по-дружески, мы все были одной доброжелательной компанией. Мне кажется, что это ощущение — дружеского внимания — передалось и зрителям, которые тоже подружились с героями фильмов.
Главный талант — умение дружить
Дружба — главная движущая сила в жизни Василия Ливанова. Сначала уникальная возможность дружить в детстве с великими коллегами и приятелями отца — ведущего актера МХАТа, народного артиста СССР Бориса Ливанова. Поэт Борис Пастернак, художник Петр Кончаловский, кинорежиссер Алексей Довженко, актер Борис Черкасов и другие выдающиеся люди постоянно бывали в их московской квартире. И каждый влиял на любознательного ребенка. После общения с художниками, Василий записался в художественную школу. После общения с актерами и режиссерами — в театральное училище имени Щукина, а затем — на Высшие режиссерские курсы. Даже к его внешнему виду «приложили руку» великие друзья отца.
Как рассказывал Василий Борисович в своей книге «Судьба и ремесло. Актерские истории», он был в Одессе, где снимался его отец. И мама представила мальчика актрисе Рине Зеленой:
» — Это наш сын Вася, ему 10 лет.
Рина ответила:
— Боже мой, вы не успеете оглянуться, как у него вырастут усы!
Так я и ношу усы всю жизнь, может быть подсознательно именно из-за слов Рины Васильевны».
Через много лет Рина Зеленая стала очень важной частью дружеской компании актеров из «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»(18+). А в третьем фильме, «Собака Баскервилей»(18+), к ним присоединился друг юности Ливанова Никита Михалков, блестяще сыгравший сэра Генри. И близкий друг Евгений Стеблов — незабываемый доктор Мортимер.
Даже около 300 мультипликационных героев — от Карлсона и Крокодила Гены до дядюшки Ау — говорят голосом Василия Борисовича тоже из-за его умения дружить. С 1966 по 1973 год он снимался в небольших ролях в кино, но главным местом его работы был «Союзмультфильм», куда его пригласили на должность режиссера-постановщика, а иногда и сценариста. Например, сценарий к «Бременским музыкантам»(6+) и продолжению — «По следам бременских музыкантов»(6+) написал именно Ливанов.
— Я был режиссером, но коллеги по-дружески просили меня озвучить персонажа, зная, что я могу создать образы, — рассказывал Василий Борисович.
Его незабываемый голос — «подарок» с первой картины «Неотправленное письмо», где он сыграл геолога. Режиссер Михаил Калатозов заставил актера озвучивать роль на 40-градусном морозе. Связки были сорваны — хрипотца осталась на всю жизнь. Но она лишь придавала изюминку его киногероям — Саше Зеленину в «Коллегах»(12+), Николаю Первому в «Звезде пленительного счастья»(18+), рыцарю Бенедикту в «Ярославне, королеве Франции»(12+). В эту приключенческую картину режиссер Игорь Масленников впервые пригласил актера Ливанова. Они подружились. И когда сценаристы Юрий Дунский и Валерий Фрид принесли ему сценарий первого телефильма о Холмсе и Ватсоне, у Масленникова не было никаких сомнений — великого сыщика должен играть Василий Ливанов. И он сразу согласился.
«Если его считают Холмсом, значит, достоверно сыграл»
— Мальчишкой, читая А. Конан Дойла, я, как и большинство подростков, был в мечтах Шерлоком Холмсом. С тех пор прошло много лет. Когда мне, уже опытному актеру, предложили роль великого сыщика, я не то чтобы вспомнил свою мечту, я понял, что никогда с ней не расставался. Мне, мальчишке сороковых годов, выпала неслыханная удача: всерьез превратиться в Шерлока Холмса. Разве это не чудо? — писал Василий Борисович в своей книге «Судьба и ремесло. Актерские истории».
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» заняли в жизни актера целых восемь лет — с 1979 года по 1986. Съемочная группа и актеры повторили судьбу самого Конан Дойля, который хотел закончить серию рассказов о мастере дедуктивных расследований, но британские читатели во главе с королевой Викторией восстали против гибели сыщика в Рейхенбахском водопаде. Советские зрители тоже отказывались прощаться с приключениями Холмса и Ватсона, заваливая «Ленфильм» письмами с просьбой о продолжении. И Ливанов с Соломиным возвращались в квартиру миссис Хадсон, которая стала для них домом.
А уже правнучка королевы Виктории, Елизавета II, сделала Василия Ливанова кавалером ордена Британской империи за лучшего Шерлока Холмса, сыгранного не англичанином. Орден актеру вручили в посольстве Великобритании в Москве. В ответной речи Василий Борисович был краток:
— Боже, храни королеву и великое русское искусство!
О русском искусстве актер знал очень много. Этому посвящены его книги «Мой отец, Борис Ливанов», «Невыдуманный Пастернак», «Судьба и ремесло. Актерские истории», «Люди и куклы» и конечно же, «Неизвестный Шерлок Холмс».
— То, что зрители воспринимали его как Шерлока Холмса, Василий Борисович считает свидетельством его актерского мастерства, — говорит Евгений Стеблов. — Значит, хорошо сыграл, достоверно.
Сам же Василий Ливанов, рассуждая о популярности Шерлока Холмса, считал сыщика гарантом надежности и справедливости.
— Мы с Виталием Соломиным сыграли людей, которые бескорыстно приходят на помощь. В любой, даже смертельной ситуации, человек, терпящий бедствие, может постучаться в дверь на Бейкер-стрит, 22б — и делом займется мистер Шерлок Холмс, эсквайр.
И помните эту фразу из фильма: «Таких людей, как я, вообще очень мало, Ватсон. Может быть даже я такой один»? Это уже не сколько про Шерлока Холмса, сколько про самого Ливанова!