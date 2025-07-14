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Культура Автор сериалов «Каменская» и «Ликвидация»: скончался российский актер и режиссер Юрий Мороз

Автор сериалов «Каменская» и «Ликвидация»: скончался российский актер и режиссер Юрий Мороз

В сентябре артисту исполнилось бы 69 лет

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О трагедии сообщил актер Дмитрий Харатьян | Источник: Юрий Мороз / Facebook (принадлежит организации Meta&nbsp;— деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ)О трагедии сообщил актер Дмитрий Харатьян | Источник: Юрий Мороз / Facebook (принадлежит организации Meta&nbsp;— деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

О трагедии сообщил актер Дмитрий Харатьян

Источник:

Юрий Мороз / Facebook (принадлежит организации Meta — деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

14 июля стало известно о смерти еще одного российского деятеля искусств — на 69-м году жизни скончался актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз. О трагедии сообщил телеканал «Россия-Культура» со ссылкой на его друга — актера Дмитрия Харатьяна, сыну которого Мороз приходится крестным отцом.

Юрий родился в городе Краснодон в Луганской области. В 1979 году окончил школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова), после чего служил в Ленкоме. В 1988 году выпустился с режиссерского факультета ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» (12+) и «В начале славных дел» (12+), а режиссёрским дебютом Юрия Мороза стал фантастический фильм по роману Кира Булычёва «Подземелье ведьм» (12+), который вышел на экраны в 1990 году.

Широкой публике известны его сериалы «Каменская» (16+) и «Ликвидация» (18+). С 1993 года возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов.

Одной из последних полнометражных работ Юрия стал фантастический фильм «Форт Росс: „В поисках приключений“ (6+), которая провалилась в прокате с финансовой точки зрения, но получила разносторонние отзывы критиков и зрителей.

Сегодня также стало известно о смерти режиссера первого советского триллера «Экипаж» Александра Митте.

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журналист MSK1.RU
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