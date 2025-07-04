В Ярославле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Такое решение было принято 4 июля на заседании комиссии по вопросам размещения мемориальных досок в Ярославле.
Доску планируют разместить у здания Дворца спорта «Торпедо», где Владимир Высоцкий дал сразу три концерта в один день — 28 февраля 1979 года.
«Высоцкий навсегда останется голосом поколения, выразителем глубинных чувств и переживаний миллионов советских людей. Его творчество было отражением реальности, правдивым взглядом на жизнь общества тех времен», — пояснили в мэрии Ярославля.
Установление памятной доски, по мнению властей, станет еще одним знаком уважения к наследию Владимира Высоцкого и сохранит память о нем для будущих поколений жителей Ярославля.
Также было поддержано предложение установить мемориальную доску Алексею Чухнину, погибшему при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, на здании пожарно-спасательной части № 5 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления и заслуженному врачу России Валентину Бобылеву на фасаде ГБКУЗ ЯО «ЦГБ».