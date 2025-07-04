Мемориальную доску Владимиру Высоцкому размесят у Дворца спорта «Торпедо» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Такое решение было принято 4 июля на заседании комиссии по вопросам размещения мемориальных досок в Ярославле.

Доску планируют разместить у здания Дворца спорта «Торпедо», где Владимир Высоцкий дал сразу три концерта в один день — 28 февраля 1979 года.

«Высоцкий навсегда останется голосом поколения, выразителем глубинных чувств и переживаний миллионов советских людей. Его творчество было отражением реальности, правдивым взглядом на жизнь общества тех времен», — пояснили в мэрии Ярославля.

Установление памятной доски, по мнению властей, станет еще одним знаком уважения к наследию Владимира Высоцкого и сохранит память о нем для будущих поколений жителей Ярославля.