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Культура В Ярославле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому

В Ярославле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому

Об этом сообщили в мэрии города

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2 комментария
Мемориальную доску Владимиру Высоцкому размесят у Дворца спорта «Торпедо» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМемориальную доску Владимиру Высоцкому размесят у Дворца спорта «Торпедо» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мемориальную доску Владимиру Высоцкому размесят у Дворца спорта «Торпедо»

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Такое решение было принято 4 июля на заседании комиссии по вопросам размещения мемориальных досок в Ярославле.

Доску планируют разместить у здания Дворца спорта «Торпедо», где Владимир Высоцкий дал сразу три концерта в один день — 28 февраля 1979 года.

«Высоцкий навсегда останется голосом поколения, выразителем глубинных чувств и переживаний миллионов советских людей. Его творчество было отражением реальности, правдивым взглядом на жизнь общества тех времен», — пояснили в мэрии Ярославля.

Установление памятной доски, по мнению властей, станет еще одним знаком уважения к наследию Владимира Высоцкого и сохранит память о нем для будущих поколений жителей Ярославля.

Также было поддержано предложение установить мемориальную доску Алексею Чухнину, погибшему при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, на здании пожарно-спасательной части № 5 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления и заслуженному врачу России Валентину Бобылеву на фасаде ГБКУЗ ЯО «ЦГБ».

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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Владимира Высоцкого уважаю! "Почему все не так? Вроде — все как всегда: То же небо — опять голубое, Тот же лес, тот же воздух и та же вода… Только — он не вернулся из боя..."
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