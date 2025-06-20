НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

4 м/c,

сев.

 739мм 38%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,48
EUR 89,84
Какие дороги отремонтируют
Гид по отдыху в России
Путин на ПМЭФ
Когда будет «Доброфест»
Закроют трамвайное движение
Отпуск хоккеистов
Закрылся популярный ресторан
Ливень и гроза: фоторепортаж
Участки под жилые дома
Кто займет место Никитина
Культура Истории «Пальцы короткие, иди на баян». Как певец Женя Трофимов из «Комнаты культуры» шел к славе

«Пальцы короткие, иди на баян». Как певец Женя Трофимов из «Комнаты культуры» шел к славе

Расспросили о нем преподавателя из музыкальной школы, где он учился

59
Написать комментарий
Женя Трофимов написал уже несколько хитов | Источник: Валерия Еленина / E1.RUЖеня Трофимов написал уже несколько хитов | Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Женя Трофимов написал уже несколько хитов

Источник:

Валерия Еленина / E1.RU

20 июня Женя Трофимов вместе с группой «Комната культуры» выступит на Дворцовой площади на концерте в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Исполнитель уже стал очень заметной фигурой на музыкальной арене: его песни звучат по всей стране, а недавно он записал совместный трек с Бастой.

То, что Женя талантлив, было видно еще во время учебы в детской школе искусств. Об этом в разговоре с NGS22.RU рассказала его преподаватель Татьяна Пархоменко.

«С детства чувствовал музыку душой»

Солист группы «Комната культуры» родился и вырос в Алтайском крае. Учился в средней школе № 118 в Барнауле, но уже тогда увлекался музыкой — его творческий путь начался в барнаульской детской школе искусств № 6, куда он пошел учиться играть на фортепиано, поскольку уже тогда увлекался вокалом. Однако в приемной комиссии ему сказали, что с такими короткими пальцами освоить можно только баян, рассказал сам исполнитель в интервью изданию «Постньюс».

— Попалась странная женщина, которая сказала: «У тебя слишком короткие пальцы для фортепиано, иди на баян». Папа тогда предложил пойти в другую музыкальную школу, но я отказался. Сказал, что теперь это принципиально — я останусь здесь и выучусь на баяне, — говорил музыкант.

Гитарой же певец интересовался параллельно, нашел старый инструмент в папином шкафу и начал осваивать его самостоятельно.

После школы автор популярного хита «Поезда» поступил в Алтайский государственный университет на «Туризм», а параллельно с этим ездил в походы со студенческим отрядом, пел в кавер-группе и увлекался спортом.

Женя Трофимов учился играть на баяне в барнаульской детской школе искусств № 6 под руководством Татьяны Пархоменко. По ее словам, с первых дней обучения ныне известного исполнителя она была уверена, что он тонко чувствует музыку и станет популярным:

— Это было видно с детства по блеску глаз. Таких, как Женя, очень мало, он был редким ребенком. У него был нормальный набор для исполнителя: мне достаточно было показать, как надо, и он сходу подхватывал. Было и чувство ритма, и память хорошая, но вот чего порой у детей нет, так это выразительности, музыкальности, а он как раз этим и выделялся, с детства чувствовал музыку душой.

Женя хорошо справлялся, хотя иногда ему, ребенку, говорит педагог, конечно, не хватало усидчивости, поэтому она могла оставить его в классе на час, чтобы поработать дополнительно, и будущий музыкант этому не противился: знал, зачем ему это необходимо.

Совсем недавно у группы вышла новая версия песни «Поезда» вместе с Бастой | Источник: Валерия Еленина / E1.RUСовсем недавно у группы вышла новая версия песни «Поезда» вместе с Бастой | Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Совсем недавно у группы вышла новая версия песни «Поезда» вместе с Бастой

Источник:

Валерия Еленина / E1.RU

— Кроме меня с ним занимались и другие преподаватели — каждый вносил свое. В итоге у него сформировался объемный взгляд на музыку. Мы видели его живой интерес, искру.

«Душа просила другого»

Ученики музыкальной школы регулярно выступали на сцене, и Женя ярко проявлял себя, удерживая внимание зала.

— Он был участником вокального ансамбля — это тоже дало свою практику. Всё, что он делал тогда, пригодилось сейчас. Самое главное, что он остался в музыке. Он занимается тем, что любит, идет своим путем, — рассуждает Татьяна Анатольевна.

Стихи Женя стал писать еще в детстве, а позже пошел по собственной траектории — самостоятельно начал осваивать гитару.

— Когда музыкант идет «по классике», он сначала оканчивает школу, училище, потом идет в консерваторию. Такая система делает специалистов готовым к сцене «продуктом», а Женя пошел иначе, несмотря на сложности. Он попробовал учиться, получить профессию, но душа просила другого. У него есть хорошее качество: он пробивной, у него хватило на всё это смелости.

Игре на гитаре музыкант, по словам педагога, уже обучался самостоятельно | Источник: Валерия Еленина / E1.RUИгре на гитаре музыкант, по словам педагога, уже обучался самостоятельно | Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Игре на гитаре музыкант, по словам педагога, уже обучался самостоятельно

Источник:

Валерия Еленина / E1.RU

По словам преподавателя, Женя и сейчас поддерживает с ней общение и как-то делился тем, что ощущает нехватку некоторых навыков:

— У него за плечами только музыкальная школа, если говорить о профессии. Но у парня великий талант. Он мне как-то писал: «Может, мне где-то поучиться? Какие-то уроки взять?» А я ему отвечаю: «Жень, у тебя свой путь. Тебя жизнь научит». Одно то, как он пишет стихи… Ну этому ни один институт, ни одно высшее учебное заведение не может научить. Это то, что дается свыше.

Связь с родной музыкальной школой исполнитель тоже не теряет. Например, на юбилей учебного заведения он записал видео: спел одну из своих песен и поздравил педагогов и учеников со знаменательной датой.

Корреспондент NGS22.RU связалась с музыкантом, чтобы договориться об интервью. Музыкант сослался на сильную занятость, но обещал пообщаться попозже.

Добавим, что в ближайшее время у группы плотный концертный график.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Женя Трофимов Комната культуры Юность Знаменитость
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление