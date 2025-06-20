«Пальцы короткие, иди на баян». Как певец Женя Трофимов из «Комнаты культуры» шел к славе

Женя Трофимов написал уже несколько хитов Источник: Валерия Еленина / E1.RU











20 июня Женя Трофимов вместе с группой «Комната культуры» выступит на Дворцовой площади на концерте в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Исполнитель уже стал очень заметной фигурой на музыкальной арене: его песни звучат по всей стране, а недавно он записал совместный трек с Бастой.

То, что Женя талантлив, было видно еще во время учебы в детской школе искусств. Об этом в разговоре с NGS22.RU рассказала его преподаватель Татьяна Пархоменко.

«С детства чувствовал музыку душой»

Солист группы «Комната культуры» родился и вырос в Алтайском крае. Учился в средней школе № 118 в Барнауле, но уже тогда увлекался музыкой — его творческий путь начался в барнаульской детской школе искусств № 6, куда он пошел учиться играть на фортепиано, поскольку уже тогда увлекался вокалом. Однако в приемной комиссии ему сказали, что с такими короткими пальцами освоить можно только баян, рассказал сам исполнитель в интервью изданию «Постньюс».

— Попалась странная женщина, которая сказала: «У тебя слишком короткие пальцы для фортепиано, иди на баян». Папа тогда предложил пойти в другую музыкальную школу, но я отказался. Сказал, что теперь это принципиально — я останусь здесь и выучусь на баяне, — говорил музыкант.

Гитарой же певец интересовался параллельно, нашел старый инструмент в папином шкафу и начал осваивать его самостоятельно.

После школы автор популярного хита «Поезда» поступил в Алтайский государственный университет на «Туризм», а параллельно с этим ездил в походы со студенческим отрядом, пел в кавер-группе и увлекался спортом.

Женя Трофимов учился играть на баяне в барнаульской детской школе искусств № 6 под руководством Татьяны Пархоменко. По ее словам, с первых дней обучения ныне известного исполнителя она была уверена, что он тонко чувствует музыку и станет популярным:

— Это было видно с детства по блеску глаз. Таких, как Женя, очень мало, он был редким ребенком. У него был нормальный набор для исполнителя: мне достаточно было показать, как надо, и он сходу подхватывал. Было и чувство ритма, и память хорошая, но вот чего порой у детей нет, так это выразительности, музыкальности, а он как раз этим и выделялся, с детства чувствовал музыку душой.

Женя хорошо справлялся, хотя иногда ему, ребенку, говорит педагог, конечно, не хватало усидчивости, поэтому она могла оставить его в классе на час, чтобы поработать дополнительно, и будущий музыкант этому не противился: знал, зачем ему это необходимо.

Совсем недавно у группы вышла новая версия песни «Поезда» вместе с Бастой Источник: Валерия Еленина / E1.RU











— Кроме меня с ним занимались и другие преподаватели — каждый вносил свое. В итоге у него сформировался объемный взгляд на музыку. Мы видели его живой интерес, искру.

«Душа просила другого»

Ученики музыкальной школы регулярно выступали на сцене, и Женя ярко проявлял себя, удерживая внимание зала.

— Он был участником вокального ансамбля — это тоже дало свою практику. Всё, что он делал тогда, пригодилось сейчас. Самое главное, что он остался в музыке. Он занимается тем, что любит, идет своим путем, — рассуждает Татьяна Анатольевна.

Стихи Женя стал писать еще в детстве, а позже пошел по собственной траектории — самостоятельно начал осваивать гитару.

— Когда музыкант идет «по классике», он сначала оканчивает школу, училище, потом идет в консерваторию. Такая система делает специалистов готовым к сцене «продуктом», а Женя пошел иначе, несмотря на сложности. Он попробовал учиться, получить профессию, но душа просила другого. У него есть хорошее качество: он пробивной, у него хватило на всё это смелости.

Игре на гитаре музыкант, по словам педагога, уже обучался самостоятельно Источник: Валерия Еленина / E1.RU











По словам преподавателя, Женя и сейчас поддерживает с ней общение и как-то делился тем, что ощущает нехватку некоторых навыков:

— У него за плечами только музыкальная школа, если говорить о профессии. Но у парня великий талант. Он мне как-то писал: «Может, мне где-то поучиться? Какие-то уроки взять?» А я ему отвечаю: «Жень, у тебя свой путь. Тебя жизнь научит». Одно то, как он пишет стихи… Ну этому ни один институт, ни одно высшее учебное заведение не может научить. Это то, что дается свыше.

Связь с родной музыкальной школой исполнитель тоже не теряет. Например, на юбилей учебного заведения он записал видео: спел одну из своих песен и поздравил педагогов и учеников со знаменательной датой.

Корреспондент NGS22.RU связалась с музыкантом, чтобы договориться об интервью. Музыкант сослался на сильную занятость, но обещал пообщаться попозже.