«Александра! — Я Хюрем!» Режиссер из Стамбула впервые приехал в Россию и поделился секретами успеха турецких сериалов

Толга Хепдинклер впервые в России Источник: Толга Хепдинклер / tolgahepdincler.com











«Черная любовь» (18+), «Клюквенный щербет» (18+), «Великолепный век» (16+), «Постучись в мою дверь» (18+)… Без преувеличения сотни турецких фильмов и сериалов уже давно захватили российского зрителя, а многие фразы из них ушли в народ, как та, что вынесена в заголовок. А как иначе? Эмоциональность и драматизм — два кита, без которых в российскую аудиторию не попала бы ни одна турецкая лавстори. Как выбирают для новых сценариев эти истории любви, эпопеи страсти, семейных отношений и конфликтов поколений — рассказал «Чита.Ру» продюсер и режиссер из Турции Толга Хепдинклер. Он прибыл в Россию специально на Забайкальский международный кинофестиваль (12+).

В этом году кинофестиваль заручился поддержкой крупного бизнеса, представленного в Забайкалье. Генеральным партнером XII Забайкальского кинофестиваля стал Быстринский ГОК. Также в числе партнеров группа компаний «Хайлэнд Голд».

Он награждал победителей в номинации по сериалам «Кино+» Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Турции власти переписывают истории режиссеров

Толга Хепдинклер родился и живет в Турции, поэтому он как никто другой видит реальную жизнь турок и ее режиссерское осмысление. Он окончил бакалавриат, магистратуру и докторантуру в Университете Анкары, а с 2010 года работает преподавателем и заместителем декана факультета коммуникаций Университета Бахчешехир. Хепдинклер преподает курсы по фотографии, кино и визуальной культуре.

Перед тем как раскрыть секреты успеха турецкого кино и сериалов, Хепдинклер сразу отметил, что с момента зарождения турецкой гостелерадиовещательной корпорации TRT, которой управляет RTÜK — Высший совет по радио и телевидению Турции, киноиндустрия страны сильно зацензурена. Руководителя совета называют министром цензуры, а за наличие сцен без интима, но с намеком на него, режиссеры могут бороться месяцами. И даже получить огромный штраф за кадры, которые могут негативно влиять на традиционные ценности нации.

На встречу с режиссером пришли преданные фанаты турецких сериалов Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU











— В Турции мы любим свои сериалы, но там очень сильная цензура. В прошлом году у нас должны были выпустить два сериала, которые были основаны на историях семей и тесно связаны с религией. И эти сериалы подверглись очень большой критике, истории из-за цензуры были переписаны. Были даже политические дебаты по этому поводу, хотя в 70-е годы об этом и речи быть не могло. Первые наши сериалы — «Запретная любовь» (16+) и «Королек — птичка певчая» (16+) с 1970-х по 1990-е годы транслировала только государственная компания. Никаких стриминговых платформ тогда не было, поэтому это была монополия одного лейбла. Эти сериалы чаще всего рассказывали об Османской империи и Республике Турция в разные исторические периоды. Они были политическим оружием, которое насаждало определенные взгляды, и не смотреть их было невозможно — их крутили по общедоступному ТВ. Старые сериалы — это проекты не для продажи, они были короткими, дорогими в производстве и направленными на воздействие на умы, — рассказывает Хепдинклер.

В 90-е годы в Турции, рассказывает Толга, появились новые телеканалы — D, Show TV, Star TV. На этом монополия телерадиовещательной компании закончилась. При этом телеканалы были небольшими и не имели бюджетов для съемки крупных, по меркам страны, фильмов и сериалов. И вот тогда, по словам Толги, в Турции узнали, что такое рейтинг. Он стал самым важным критерием киноиндустрии. Первым «выстрелившим» сериалом стал «Суперпапа».

— Этот сериал мне очень нравится, вы можете найти его на YouTube. Süper Baba («Суперпапа») (16+) повествует о жизни разведенного отца Фикрета, который пытается справиться с воспитанием своих троих детей после развода. Несмотря на сложности жизни, он старается быть хорошим отцом. Еще один сериал нового времени — «Цветочное такси» (16+). Он рассказывает о девушке, вынужденной работать в такси, чтобы прокормить семью, и ее неожиданном романе с одним из клиентов. В общем, эти сериалы сфокусированы именно на семейных ценностях. И как раз с 90-х годов турецкая кинематография начала меняться от государственной к более продвинутой. Фильмы как культурные артефакты влияли на мнение и жизнь людей. И некоторые академики даже говорят, что это был социальный реализм. В картинах начали показывать различия классов, разность материального положения, — с настойчивым советом к просмотру культовых картин рассказывает Хепдинклер.

Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU

«Ее заставили выйти замуж за своего насильника»

— А дальше настали 2000-е. Это, конечно, время «Великолепного века» (16+), «Черной любви» (18+), «Запаха клубники» (16+) и «Воскресшего Эртугрула» (16+). Эти сериалы стали в большей степени популярны в арабских странах. Их посмотрели больше 85 миллионов зрителей. В 2009 году, когда я был на конференции в Джордане, как-то в перерыве заметил, что коридоры пусты. Оказалось, что все были в лобби и смотрели сериал «Черная любовь». Всем нравится этот прекрасный мужчина Кемаль и в целом эта история любви Нихан, дочери богатого бизнесмена, к парикмахеру. И, возможно, в арабском мире сериал стал популярен именно потому, что он показывает в том числе брак по согласованию, потому что там это происходит на регулярной основе. «Черная любовь» стала первым сериалом, который получил премию «Эмми» («Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара». — Прим. ред.). И, естественно, благодаря этому сериалу статус турецкого кинематографа очень вырос. Теперь их просто невероятное множество на платформе Netflix. И вот тогда же стали массово выходить похожие друг на друга фильмы.

Тогда же вышел сериал «В чем вина Фатмагюль» (16+). Там уже акцент был на персонаже женщины-жертвы. На первый план выходят турецкие теледрамы о правах и положении женщины в обществе. Здесь Фатмагюль — жертва изнасилования. И ее заставили выйти замуж за своего насильника. И это довольно традиционная вещь на многих территориях Турции. Не очень хорошая вещь, но существующая. И там персонаж, естественно, сопротивляется этому всему. Но даже в этом сопротивлении есть какая-то любовная история, потому что она не одна в своем восстании. И с 2010 года и далее религия, ритуалы, традиции стали всё больше присутствовать в сериалах. Стало очень много отсылок на Коран, стали показывать праздники, например, Рамадан.

В 2013 году вышел «Великолепный век» (16+) и стал популярен далеко за пределами Турции, тогда как сами турки о нем долгое время даже не слышали. В нем сошлось вообще всё, что было ранее, — заканчивая рассказ об истории развития кинематографа, подытоживает Хепдинклер.

Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU

Неизменным остается только госнадзор…

В 2023 году RTÜK вменил сериалу «Бехзат» (18+) штрафы, утверждая, что герои слишком много пьют, ругаются и совершают преступления, хотя подобные сцены можно часто видеть в других турецких сериалах. Этот сериал также поднимал резонансные темы о коррупции, политических преступлениях и убийствах известных личностей.

В некоторые сериалы, как уже упоминал Толга, вносили изменения, чтобы убрать определенные сцены или заменить диалоги. Например, за непристойность был оштрафован невинно-романтический сериал «Постучись в мою дверь» (18+). В протоколе было сказано, что «Серкан лежал лицом вниз на массажном столе, Эда подошла к нему и включила иностранную музыку. Она начала его массировать и, наклонившись, сказала на ухо: „Я люблю тебя. Никто, кроме меня, не может к тебе прикасаться“. Серкан встретил эти слова с улыбкой и оказался в наполненном пеной джакузи. Эда подошла и сняла халат. Герои сблизились, после того как они что-то выпили в джакузи. Они ласкали тела друг друга…» В заключении говорится, что показ таких отношений противоречит турецкой нравственности и понятиям нормы в обществе, что ведет, по мнению членов RTÜK, к деградации.

Несмотря на борьбу со свободой творческого выражения и жесткую цензуру молодых режиссеров и продюсеров, для них сейчас отличное время. В пример Толга приводит фильм «Фатма» (16+).

— Он создан очень молодым режиссером Озгюром Гёнэмбе. Это мини-сериал, который принес ему успех. Или «Якамоз» (18+) и «Гифт» (18+), в этих фильмах еще и актеры очень известные, всеми любимые. Сейчас активно представлена гендерная проблема насилия над женщинами, хотя во многих сериалах ее романтизируют. Пытаются продвигать ЛГБТ-темы (деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), но они жестко цензурируются, трансляция подобного у нас запрещена, если только это не высмеивание или осуждение. Один из сериалов был отменен даже до того, как его презентовали на Netflix, именно потому что там главный персонаж относился к этому комьюнити, — рассказывает Хепдинклер.

Чтобы понять, почему всё-таки турецкие фильмы так притягательны, говорит Толга, нужно знать историю Турции и замечать свойственные ей художественные штампы. Именно они-то и держат внимание зрителя: он баснословно богат, она бедна, но невероятно красива. У кого-то из них есть вечно плачущая мать, переживающая любое событие как конец света. Они однозначно живут свои жизни в красивом и дорогом интерьере, носят разные и качественные наряды, при этом мужчина очень брутален. Либо это боец, либо раненый или побежденный, который пытается вылечить свою психологическую или физическую травму.

— Почему мы любим турецкие сериалы? Потому что в них микс восточной эмоциональности и при этом европейская подача. Часто используются такие универсальные для всех ценности, как семья, любовь, предательство и женственность. Отдельной фишкой являются взгляды и медленная реакция героев — пары смотрят друг на друга минутами, прежде чем что-то сделать или сказать. Но в то же время это позволяет аудитории поймать какой-то эмоциональный контакт с персонажами, — сказал Толга.

Во время интервью Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU Фото на память Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU

Разговор с опытным режиссером и замдекана турецкого университета Толгой Хепдинклером произвел впечатление на россиян. Фанаты турецких сериалов смогли задать Толге интересные вопросы и просто поделиться своими историями любви к Турции. Например, девушка Элли, выучив в университете турецкий язык, долгое время там работала. А когда вернулась домой, внезапно просто перестала на нем говорить, потому что в ее окружении не было свободно владеющих турецким. И вернул ее к языку как раз сериал «Тысяча и одна ночь» (16+). Толга с ней согласился и рассказал, что его друг из Венгрии тоже выучил турецкий язык во время просмотра сериалов 1980-х годов.

Другой поклонник сериалов спросил, есть ли в Турции бесконечные сериалы про преступность и полицию, как, например, «След» (18+) в России. И Толга посоветовал любителям детективной тематики сериал «Бехсаче» (18+), который выпущен в 2010-м. Последний эпизод вышел два года назад, а вот следующий будет только в 2026 году. Локация — Анкара. Это история про смешных, но профессиональных детективов.

О кинематографе российском сам режиссер из Турции отозвался положительно. Ему однозначно понравился Забайкальский кинофестиваль.

— Знаете, я раньше в России не был, это мой первый опыт. Я не ожидал такого масштаба проведения и организации кинофестиваля! Это похоже на «Золотой апельсин», который проводится в Турции. Здесь участники высочайшего уровня, особенно я впечатлен присутствием актрисы из «Аноры» (18+). Здесь действительно самые важные лица киноиндустрии России, этот опыт участия оставил у меня большой след.