Половина Союза была от него без ума, но он сгорел в 27: трагедия самого многообещающего актера 1980-х

В фильме герой Никиты Михайловского чудом избегает смерти, но судьба актера не может похвастать счастливыми поворотами Источник: кадр из фильма «Вам и не снилось…» (12+), реж. Илья Фрэз, киностудия имени М. Горького, 1980 год











45 лет назад, в далеком уже 1980 году, на экраны вышел фильм о подростковой любви — «Вам и не снилось…» (12+). История двух школьников, Ромы и Кати, покорила зрителей искренностью и вызывала сильные эмоции. Успехом картина во многом обязана исполнителю главной роли — Никите Михайловскому. Рассказываем о том, как фильм принес актеру бешеную популярность, однако слава и всенародная любовь не смогли его спасти от тяжелой болезни и смерти в самом расцвете сил.

С пеленок — под свет софитов

Никита Михайловский родился 8 апреля 1964 года в Ленинграде. Его отец ушел из семьи, когда будущий актер был совсем маленьким. Вскоре мама Никиты, фотомодель Алевтина Сергеева, второй раз вышла замуж, и в жизни мальчика появился отчим — режиссер Виктор Сергеев.

Кажется, этот союз и предопределил то, чем Никита Михайловский будет заниматься долгие годы, — именно мать и отчим открыли для него дверь в мир искусства. Вместе с матерью-фотомоделью маленький Никита позировал для ленинградского модельного агентства, а отчим привел его на съемочную площадку «Ленфильма». Благодаря ему пятилетний Никита мелькнул в крошечной роли фильме в «Ночь на 14-й параллели».

Начало актерской карьере было положено, и в детстве Никита Михайловский успел сняться еще в нескольких фильмах. Мальчик был талантлив, но сам больше интересовался учебой и не мечтал о славе. Роль советского Ромео, которая прославила Никиту на весь Советский Союз, нашла его сама. О 16-летнем актере с небольшим опытом съемок вспомнили случайно и пригласили на главную роль в фильме «Вам и не снилось…». Выбор одобрила Галина Щербакова — автор одноименной повести, по которой и был написан сценарий. Эта лента перевернула всё в жизни Никиты Михайловского.

О чём фильм

Девятиклассница Катя Шевченко вместе с мамой Людмилой Сергеевной и отчимом — дядей Володей переезжает в другую квартиру. 1 сентября девочка идет в новую школу, где знакомится с одноклассником Ромой Лавочкиным. Между ними постепенно возникает чувство — хрупкое, искреннее и глубокое.

Казалось бы, что может быть прекраснее первой школьной любви? Однако история Кати и Ромы становится практически шекспировской трагедией, только вместо Ромео и Джульетты — советские подростки. Все проблемы начинаются, когда родители узнают об их отношениях.

актеры Никита Михайловский и Татьяна Аксюта — исполнители главных ролей Источник: кадр из фильма «Вам и не снилось…» (12+), Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей кино» / Goskatalog.ru











Оказывается, что в юности мама Кати, Людмила Сергеевна, встречалась с отцом Ромы. Лавочкин-старший, узнав, кто мать Кати, не скрывает радости — он по-прежнему тепло относится к Людмиле. А вот его жена, Вера Васильевна, воспринимает всё в штыки. Она ревнует и к прошлому мужа, и к отношениям сына. Сначала она категорически запретила ему общаться с девочкой, потом действует жестче — переводит его в другую школу, чтобы разорвать контакт с Катей. Но это не работает — Рома продолжает писать, звонить и встречаться с любимой девушкой.

Вера Васильевна не сдается и придумывает новый план — отправляет сына в Ленинград к бабушке под предлогом помочь по хозяйству. На деле это попытка разлучить влюбленных подростков. Для Кати это становится ударом — она очень скучает по Роме и каждый день ждет от него вестей. Рома тоже страдает в разлуке — ему неинтересны прогулки и общение с бабушкой. Подросток постоянно думает о Кате и в какой-то момент просто сбегает домой.

Вернувшись в Москву, Рома первым делом приезжает к дому Кати, поднимается на ее этаж, но не застает ее дома. В отчаянии он подходит к открытому окну, смотрит вниз, внезапно оступается и падает.

Но в советском кино, в отличие от шекспировской драмы, финал оказался счастливым. Влюбленные встречают друг друга, и выпавший из окна Рома не погибает — внизу лежит огромный сугроб, который смягчает падение. Эту сцену видит Катя, она бросается к Роме, который лежит в снегу, и помогает подняться. В итоге подростки снова падают в снег и смеются — всё заканчивается на этой светлой ноте.

Головокружительный успех и тяжелая потеря

Фильм вышел на экраны в 1980 году. Его посмотрели 26 миллионов зрителей в СССР, картина получила награду как лучший фильм в 1981 году, а Никита Михайловский с Татьяной Аксютой — исполнительницей роли Кати стали кумирами целого поколения. При этом 16-летний актер был всего на год старше своего экранного персонажа.

Экранная партнерша Михайловского была старше его на 6 лет Источник: кадр из фильма «Вам и не снилось…» (12+), Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей кино» / Goskatalog.ru











После выхода фильма «Вам и не снилось…» о Михайловском в Советском Союзе говорили все. Но одновременно со славой в жизни Михайловского произошла огромная трагедия — его мама умерла от врожденного порока сердца. Она не увидела, как ее сын практически без труда поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — нынешний Российский государственный институт сценических искусств, а затем продолжил работу в кино.

В 80-е и самом начале 90-х вышли фильмы с его участием — «Зонтик для новобрачных» (12+), «Акселератка» (12+), «Мисс миллионерша» (0+), «Ради нескольких строчек» (12+), «Палач» (16+). Зрители тепло приняли картины, однако сам актер признавался, что кино стало для него способом заработка.

Михайловский, которого тяготила всесоюзная известность, интересовался ленинградской андеграундной культурой. Вместе с единомышленниками он основал студию «Театр-Театр», а после поступил на режиссерские курсы и проучился на них год. Параллельно со съемками в кино Михайловский играл в театре, писал рассказы, создавал иллюстрации к детским книгам, рисовал и выставлялся в Лондоне. Выручку с одной из выставок он отправил на лечение детей с онкологией — с детства он был щедрым и оставался таким до конца.

— Он был очень трогательным и отзывчивым человеком, — вспоминал его отчим Виктор Сергеев. — Как-то он вернулся с улицы без курточки, хотя было уже достаточно холодно. Когда я начал выяснять, в чем дело, он рассказал, что отдал ее какому-то плохо одетому мальчишке — посчитал, что ему она нужнее.

Личная жизнь

Красавчик Михайловский пользовался успехом у женщин, особого шарма добавляла ему всесоюзная популярность. Девушки с ума сходили по нему, однокурсники шутили: такой популярности не знал ни один первокурсник. Еще на вступительных экзаменах, когда он репетировал сцену из «Ревизора» вместе с Татьяной Кузнецовой, все будто почувствовали: перед ними парень, который будет разбивать сердца.

Позже в жизни Никиты появилась Анастасия Сорочан — актриса и дизайнер. Она зашла к нему домой в компании друзей. Михайловский увидел ее и буквально потерял дар речи.

— Он был так потрясен моей красотой неземной, что у него случился сердечный приступ. Причем мы сначала решили, что это такая актерская его подготовка, но в итоге пришлось вызывать скорую, помогать ему валидолом и корвалолом, — рассказывала Сорочан нашим коллегам из «СтарХита».

По красавчику Михайловскому сохло пол-Союза Источник: кадр из фильма «Зонтик для новобрачных» (12+), реж. Родион Нахапетов, «Мосфильм», 1986 год











Экранная история Ромы и Кати, казалось, нашла воплощение в жизни актера. Друзья и знакомые называли Михайловского и Сорочан идеальной парой. Их роман развивался стремительно, и вскоре Никита сделал Анастасии предложение. По одной из версий, они сыграли свадьбу так быстро потому, что избранница Михайловского ждала ребенка.

В 1986 году у них родилась дочь Софья. Первое время молодая семья жила у мамы Анастасии, а затем Никита всё же перевез жену и малышку к себе. У Михайловского постоянно гостили его друзья, даже когда он уезжал на съемки. Впрочем, молодой супруге актера, которая сидела дома с малышом, это даже нравилось.

— Мне было очень весело с этими людьми. Они все меня любили, как-то ухаживали за мной, — признавалась Анастасия.

Однако быть только женой и мамой Насте оказалось тяжело. Она хотела заниматься творчеством, а не бесконечно ждать мужа. Постепенно в их отношениях появилась трещина, и разница в желаниях стала всё ощутимее. В итоге они развелись, а Анастасия вместе с маленькой Соней перебралась в Москву. Заботу о ребенке взяла на себя бабушка — мать Насти. Несмотря на расстояние, Михайловский продолжал поддерживать связь с дочерью — приезжал, гулял с ней и старался быть рядом, насколько это было возможно.

Во время работы над фильмом «Эсперанса» (6+) Михайловский познакомился с Катей — художницей по костюмам. Коллеги сразу нашли общий язык, их симпатия оказалась взаимной и глубокой. Катя стала проводить с Никитой почти всё свободное время и вскоре встретилась с маленькой Соней. Между женщиной и девочкой тоже завязались теплые отношения.

Никита Михайловский заново поверил, что может быть счастлив. Он сделал Екатерине предложение, мечтая о новой, крепкой семье. После свадьбы и венчания в церкви молодая супруга Михайловского превратила их дом в уютное гнездышко. Никита продолжал работать, и казалось, что в его жизни всё стало на свои места. Но судьба приготовила ему неожиданный поворот.

Неизлечимая болезнь

В 1990 году Никита Михайловский заметил, что начал стремительно уставать. Сначала он списывал всё на плотный график — спектакли, съемки, выставки. Потом он заболел ангиной, его лечили антибиотиками, но легче не становилось. Через какое-то время у актера начали опухать лимфоузлы. Диагноз прозвучал как приговор — лейкемия.

Операция по пересадке костного мозга была единственным шансом. На лечение требовалась огромная сумма, но в одиночку собрать ее было невозможно. О болезни Михайловского рассказали в выпуске «600 секунд» — и вся страна откликнулась на призыв. В сборе денег участвовали поклонники, друзья, коллеги актера и даже те, кто его лично не знал. Поддержку оказали президент Борис Ельцин и даже Маргарет Тэтчер. Нужную сумму удалось собрать, и Никита вместе с женой Екатериной улетел в Лондон, в специализированную клинику.

Никита Михайловский вместе с партнершей по площадке, актрисой Ириной Шмелевой Источник: кадр из фильма «Акселератка» (12+), Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей кино» / Goskatalog.ru











После лечения наступила ремиссия, и первое время казалось, что всё было не зря. Михайловский верил, что победил болезнь и строил планы. Но чуда не произошло и облегчение оказалось мимолетным — болезнь вернулась.

Понимая, что осталось немного, актер прилетел из Лондона в Ленинград — попрощаться с родными. 8 апреля он отпраздновал свой 27-й день рождения. Он был бодр и не жаловался на самочувствие. А спустя чуть больше двух недель он умер в лондонской клинике.