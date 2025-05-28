На ремонт театра в Ярославле потратят более полумиллиарда рублей — что будут делать

В Ярославле хотят отремонтировать театр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На ремонт Волковского театра потратят 599 995 495 рублей. Из них чуть больше 10,5 млн направят на проектные работы, а остальную сумму — непосредственно на реставрацию. Поиски подрядчика уже начались, заказчиком выступило Министерство культуры Российской Федерации.

«Срок выполнения всего комплекса работ по Государственному контракту по 28 февраля 2028 года», — написано в документах.

Заявки на сайте Госзакупок принимаются до 16 июня 2025 года. При этом к доработке документации подрядчик должен приступить сразу после заключения контракта. Работа с документами и непосредственно реставрация будет проходить до 20 октября 2027 года. С 21 октября 2027 по 28 февраля 2028 года подрядчик должен подготовить акт приемки выполненных работ.

Источником финансирования выступит федеральный бюджет.

Что будут реставрировать в театре:

основание, фундамент, кладку, ограждающие конструкций и распорные системы;

металлические и деревянные конструкции и детали;

декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепный декор;

конструкции и детали из естественного и искусственного камней.