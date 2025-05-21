«Что ж вы творите»: почему расстреляли Сергея Шевкуненко — пионера из «Кортика»

На экране он был пай-мальчиком, а в жизни — хулиганом Источник: кадр из фильма «Кортик» (6+), реж. Николай Калинин, киностудия «Беларусьфильм», 1973 год











Сергей Шевкуненко — одна из самых трагичных и противоречивых фигур советского кинематографа. В 1970-х он был кумиром подростков, сыграв главную роль в экранизациях «Кортика» (6+) и «Бронзовой птицы» (0+). Однако он быстро свернул с актерской стези на путь криминала и умер в результате жестокого убийства на 36-м году жизни. Рассказываем, как из подающего надежды молодого артиста Шевкуненко стал рэкетиром и вошел в ОПГ «Мосфильмовские».

Источник: Городские медиа

Детство и семья

Сергей Шевкуненко родился в 1959 году в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Его отец, Юрий Александрович Шевкуненко, руководил Вторым творческим объединением на «Мосфильме» и писал пьесы. Мать, Полина Васильевна, тоже работала в кино: ассистировала режиссеру Эльдару Рязанову на многих его фильмах. В семье уже росла дочь Ольга, старше Сергея на 14 лет. Она с детства заботилась о младшем брате и вместе с матерью участвовала в его воспитании.

Появление Сергея стало для отца большим событием. Он даже написал пьесу «Сережка с Малой Бронной» (12+), посвятив ее сыну. В первые годы жизни мальчик был окружен любовью и вниманием. Но в 1963 году, когда Сергею исполнилось четыре года, семья столкнулась с трагедией: Юрий Александрович умер от рака. Это сильно повлияло на всех, особенно на Полину Васильевну, оставшуюся с двумя детьми на руках.

Источник: кадр из фильма «Криминальная звезда», ФГУП ГТК «Телеканал „Россия“», 2004











После смерти мужа Полина Шевкуненко продолжила работать на «Мосфильме», а Сергей проводил много времени на киностудии, где с раннего возраста впитывал атмосферу творчества. Он был смышленым и развитым ребенком: в четыре года уже читал без запинки, а в восемь осилил «Сагу о Форсайтах» (16+). Родные и знакомые считали его необычайно способным мальчиком.

В подростковом возрасте у Сергея Шевкуненко случилось еще одно сильное потрясение: сестра Ольга уехала за границу. После окончания ВГИКа она вышла замуж и вместе с мужем поселилась сначала в Израиле, а потом — в США. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию. Полине Васильевне приходилось выслушивать упреки, будто она «не так воспитала» дочь.

Уход сестры, потеря отца, разговоры вокруг семьи — всё это наложило отпечаток на Сергея. Но даже в таких условиях он не утратил живого ума, артистизма и интереса к жизни. Киностудия, где он буквально вырос, стала для него вторым домом и определила дальнейший путь.

Актерская карьера

Полина Васильевна понимала, что сыну не хватает внимания, особенно после отъезда сестры. Она привела его на «Мосфильм». Впервые на съемочной площадке Сергей оказался в 1971 году, он сыграл небольшую роль в фильме «Сестра музыканта» (6+). Через год мелькнул в эпизоде картины «Пятьдесят на пятьдесят» (12+), исполнив роль мальчика-посыльного.

Настоящий прорыв случился чуть позже. На «Мосфильме» собирались снимать экранизацию повести Анатолия Рыбакова «Кортик» (6+). Сергей прошел пробы и получил главную роль. В 1973 году фильм вышел на экраны, а год спустя появился сиквел — «Бронзовая птица» (0+). Образ пионера Миши Полякова сделал мальчика звездой союзного масштаба.

Источник: кадр из фильма «Кортик» (6+), реж. Николай Калинин, киностудия «Беларусьфильм», 1973 год











Поклонники забрасывали студию письмами и просили рассказать об актере, сыгравшем Мишу. Так почти в одночасье Сергей Шевкуненко стал кумиром советских школьников, символом правильного подростка — честного, смелого, целеустремленного.

После этой популярности предложения сыпались одно за другим. Он выбрал приключенческую ленту Вениамина Дормана «Пропавшая экспедиция» (0+). По сюжету геологи искали золото в тайге, и Сергей играл проводника. В кадре он скакал на лошади, стрелял, взбирался на скалы. И вновь идеально вписался в роль.

Однако съемки в Сибири обернулись проблемами. Шевкуненко, которому исполнилось 15, начал срываться. Он пил, устраивал дебоши, приводил с собой девиц, исчезал ночами. Каждый день съемочная группа не знала, появится ли он на площадке и в каком состоянии. Проект оказался успешным, однако режиссер Дорман, ранее относившийся к юному актеру с симпатией, отказался снимать его в продолжении.

Фильм «Золотая речка» (0+) решили делать без Шевкуненко. Чтобы логично вывести персонажа, сценарий срочно переписали: героя отправили учиться в университет, объяснив этим его исчезновение из сюжета.

Проблемы с законом

В жизни Сергей Шевкуненко сильно отличался от образа, который сделал его знаменитым. На экране он играл умного, честного, уравновешенного пионера. В реальности же был вспыльчивым, упрямым, с юности тянулся к опасным компаниям.

После восьмого класса Шевкуненко бросил учебу: школа ему наскучила. Он быстро стал авторитетом среди местных подростков. Его стали звать Шефом, прозвище подходило к его манере держаться и командовать.

Источник: кадр из фильма «Кортик» (6+), реж. Николай Калинин, киностудия «Беларусьфильм», 1973 год











Проблемы начались почти сразу. Сергей всё чаще пропадал вечерами, пил дешевый портвейн, а мать ничего не могла с ним поделать. От славы юного артиста не осталось и следа — ему на смену пришел агрессивный парень с дурной репутацией, который чувствовал себя хозяином улицы.

Вскоре начались первые проблемы с законом. Однажды вечером возле дома пьяный Сергей подошел к соседской овчарке и хотел погладить, но хозяин дал собаке команду «Фас!». Разъяренный парень избил соседа прямо на глазах у прохожих. Его задержали, дело быстро дошло до суда. Гагаринский районный суд Москвы признал Сергея виновным по статье 206 части второй, «Хулиганство с особой дерзостью». Шевкуненко получил год в детской исправительно-трудовой колонии.

В это время на экраны вышел очередной фильм с его участием. Когда зрители аплодировали юному герою на премьере, сам актер находился за колючей проволокой. Он не слышал оваций, не читал восторженных отзывов. Да и путь на съемочную площадку оказался для Шевкуненко закрыт.

Недолгое возвращение на «Мосфильм»

После выхода из колонии мать устроила Сергея на киностудию осветителем. Коллеги поглядывали на него настороженно, режиссеры не давали даже эпизодических ролей. Шевкуненко проработал на «Мосфильме» меньше года. Новый срок он получил из-за пьянки.

Однажды вечером Сергей остался в павильоне с другими рабочими. Пили, как обычно, после смены. Закуска закончилась, а магазины давно закрылись. Тогда он отправился за «добавкой» в буфет киностудии. Проломил дверь, вытащил еду — колбасу, сыр. Сумма ущерба была небольшой, однако продукты считались госсобственностью и по закону это преступление тянуло на статью. Суд учел предыдущую судимость Шевкуненко и вынес приговор: четыре года колонии строгого режима.

Отсидел он не до конца, через год вышел по УДО за примерное поведение и снова благодаря протекции матери оказался на «Мосфильме». Работа на побегушках ему не нравилась, зато проявлялись криминальные наклонности.

Вскоре у Шевкуненко появился очередной план кражи. Он узнал, что у старых знакомых в Москве богатая квартира. Через балкон на лестничной площадке он бесстрашно проник в окно квартиры на восьмом этаже и забрал все ценности, которые смог унести.

По прозвищу Артист

За это преступление Шевкуненко получил срок 4,5 года колонии, затем к нему добавили еще полтора года. По одной версии, за попытку побега. А еще ходили слухи, что он просто отказался сотрудничать с лагерной администрацией, за что и получил «довесок».

В колонии Шевкуненко быстро завоевал уважение, а воры в законе дали ему кличку Артист. Он быстро поднялся по тюремной иерархии и получил статус положенца — человека, который отвечает за соблюдение воровских понятий.

Отбывая срок, Шевкуненко заразился туберкулезом в открытой форме и позже получил инвалидность II группы. На свободу он вышел в 1988 году, но из-за болезни не смог вернуться в Москву. Он жил у родственников в Смоленске и почти год боролся с болезнью. Казалось, будто впервые за долгое время он хочет начать всё заново. В 1989 году он женился на девушке по имени Елена и стал вести, на первый взгляд, обычную семейную жизнь. Но его хватило ненадолго.

Венчание Сергея и Елены Шевкуненко Источник: кадр из фильма «Криминальная звезда», ФГУП ГТК «Телеканал „Россия“», 2004











Вскоре Шевкуненко снова арестовали, на этот раз за хранение оружия. Суд приговорил его к году лишения свободы.

— Днем пришел человек и передал пакет для Сергея. Я и взяла. Муж пришел домой, а через десять минут нагрянули с обыском. А в пакете — пистолет, — рассказывала «АиФ» его жена Елена.

Через полтора месяца после освобождения — очередной срок: три года за хранение краденых икон. Шевкуненко снова оказался за решеткой, на этот раз во Владимирском централе.

В банде «Мосфильмовских»

Сергей Шевкуненко вышел на свободу в 1994 году: в другой стране, с другими законами и новыми правилами. В Москве уже шли бандитские войны, улицы и районы делили группировки. Шевкуненко, которого в криминальной среде знали как Артиста и Шефа, возвращался на волю в тот момент, когда ему оставался всего шаг до звания вора в законе.

В столице Шевкуненко собрал вокруг себя крепких парней и основал собственную банду. Местом базирования выбрал район Мосфильмовской улицы. Так появилась Мосфильмовская ОПГ. Они взяли под контроль несколько точек, занялись рэкетом, угонами, наркотиками, похищением людей, махинациями с приватизацией жилья. Всё держалось на страхе: Шеф практиковал «подставы» — вгонял подчиненных в долги.

— Попавшие в долговую яму боевики работали на Шефа практически бесплатно, — писала газета «Сегодня». — Из известных коммерческих структур он контролировал, например, знаменитый элитный спортклуб, расположенный на прилегающей к Мосфильмовской улице территории.

Источник: кадр из фильма «Криминальная звезда», ФГУП ГТК «Телеканал „Россия“», 2004











Бывший актер, а ныне криминальный авторитет наладил контакт с осетинами, которых возглавлял известный вор в законе Николай Бизикашвили по прозвищу Цика.

Шевкуненко и Цика объединились. Их люди устраивали разборки за влияние в соседних округах. Центрами координации стали квартира на улице Пырьева, где жили две несовершеннолетние девушки, и частная мебельная фабрика — под контролем осетин. Шеф стал ближайшим помощником Цики, вместе они расширяли влияние, устраняли конкурентов, постоянно ввязывались в конфликты.

В это время Шевкуненко ездил по району на синем кадиллаке. А «Мосфильм» переживал упадок: павильоны стояли пустыми, там хранили ящики с фальшивым виски и кожзаменителем под видом итальянской обуви, устраивали автомастерские. Шеф заезжал на территорию студии как к себе домой и чинил там машину.

Когда Цику арестовали за вымогательства, наркотики и похищения, Шевкуненко остался без сильного союзника. Но к тому времени он уже закрепился как самостоятельный авторитет в преступном мире. В общей сложности Артист провел в колониях 14 с половиной лет.

Убийство

Вечером 11 февраля 1995 года Сергей Шевкуненко возвращался домой. Его сопровождала охрана, но у подъезда он их отпустил. Как только Шевкуненко вошел внутрь, прогремел первый выстрел, пуля попала в живот. Он рванул в лифт и успел нажать кнопку. Следующая пуля угодила в уже закрывшуюся дверцу. Киллеры поднялись по лестнице, но Сергей опередил их: добрался до квартиры на шестом этаже, открыл дверь и захлопнул за собой.

Вот только Артист не успел вынуть связку ключей, и они остались в замке снаружи. Это стоило жизни его матери. Полина Васильевна выбежала в коридор, убийцы толкнули дверь и выстрелили ей в голову. Шевкуненко закричал: «Что вы делаете?», его услышали соседи. Прямо в прихожей Шефа добили тремя выстрелами. После этого газета «Сегодня» сухо сообщила:

— В прошедшие выходные в Москве в результате перестрелок восемь человек были убиты и двое ранены. В 23:25 в одной из квартир дома № 3, корпус 1 по улице Пудовкина были обнаружены трупы 75-летней Полины Шевкуненко и ее 36-летнего сына Сергея. При осмотре места происшествия неподалеку от тел были найдены четыре стреляные гильзы калибра 9 мм от пистолета Макарова.

Версий убийства выдвинули несколько. По самой распространенной, Шеф не поделил территорию с казанской ОПГ. По другой — оказался жертвой внутрицеховой чистки, когда молодые рэкетиры, бывшие спортсмены, устраняли старую криминальную гвардию. Третья версия — расправа своих: подельники могли устать от методов и аппетитов Шефа, который забирал себе львиную долю.

Прощание с Сергеем прошло в церкви на Воробьевых горах. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, актером Юрием Шевкуненко. «Братва» хотела установить погибшему товарищу внушительный памятник, как это делали в 90-х на могилах криминальных авторитетов, но у них не получилось.