НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

с-в.

 757мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,46
EUR 94,04
Когда откроют ТЮЗ
Благоустроят парки
Очередь за билетами на матч
График работы больниц
Куда ехать вместо Анапы
Вакансии для школьников
Дайджест ко Дню Победы
Рейтинг управляющих компаний
Пройдет первая гроза
Культура Ярославские власти назвали дату открытия ТЮЗа после многолетнего ремонта

Ярославские власти назвали дату открытия ТЮЗа после многолетнего ремонта

Когда в театре начнут показывать спектакли

552
1 комментарий
Когда откроется ТЮЗ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда откроется ТЮЗ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда откроется ТЮЗ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, когда в Ярославле откроют здание ТЮЗа на площади Юности.

«Есть задержка в открытии. Нам хотелось открыться в декабре 2024 года, но по ряду объективных причин, в том числе недостаточность средств на пожарную сигнализацию, не получилось это сделать. Торги мы провели в конце декабря — начале января. 30 июня по контракту у нас завершение работ по пожарной сигнализации, слаботочным системам. Хотя мы подрядчику ставим задачу завершить весь комплекс работ до 30 мая», — уточнила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

<p>Ирина Ширшова</p><p>Ирина Ширшова</p>

У нас всё оборудование и вся мебель новые. Мы не смогли оставить ничего из старого ТЮЗа. Сейчас идет поставка мебели и буфетной стойки. Уже заведены холодильники и плиты для приготовления пищи.

Ирина Ширшова

министр культуры Ярославской области

Но завершение работ — не значит открытие театра для зрителей. Летом театральная труппа находится на каникулах. Первые спектакли на обновленной сцене можно будет посмотреть только осенью 2025 года.

«В конце июня мы должны переехать. У меня уже есть приказ, который подписан и который направлен руководителям театров. Июль — август у нас у артистов каникулы, и параллельно подготовка к открытию сезона. Сезон мы открываем, как все театры, в сентябре — октябре, в зависимости от того, когда утвердим премьеру и пригласим всех гостей», — добавила министр культуры.

Масштабный ремонт Театра юного зрителя в Ярославле начался в 2021 году. Работы проводятся по нацпроекту «Культура». Изначально стоимость реконструкции театра оценивалась в 800 миллионов рублей, но бюджет урезали до 565 миллионов рублей. В итоге всего на работы потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. На эти деньги заменили кровлю, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде здания, заменили механическую составляющую сцен и окна.

В январе 2025 года прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поставил на контроль ремонт в ТЮЗе. В апреле губернатор Михаил Евраев выделил более 250 миллионов рублей в качестве допфинансирования театра.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ТЮЗ Ремонт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Да-да! Всё очень мило и культурно,как всегда! Главное,чтобы народ не понимал,что за "бортом" полный хаос)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление