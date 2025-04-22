Ярославские власти назвали дату открытия ТЮЗа после многолетнего ремонта

Когда откроется ТЮЗ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стало известно, когда в Ярославле откроют здание ТЮЗа на площади Юности.

«Есть задержка в открытии. Нам хотелось открыться в декабре 2024 года, но по ряду объективных причин, в том числе недостаточность средств на пожарную сигнализацию, не получилось это сделать. Торги мы провели в конце декабря — начале января. 30 июня по контракту у нас завершение работ по пожарной сигнализации, слаботочным системам. Хотя мы подрядчику ставим задачу завершить весь комплекс работ до 30 мая», — уточнила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

У нас всё оборудование и вся мебель новые. Мы не смогли оставить ничего из старого ТЮЗа. Сейчас идет поставка мебели и буфетной стойки. Уже заведены холодильники и плиты для приготовления пищи. Ирина Ширшова министр культуры Ярославской области

Но завершение работ — не значит открытие театра для зрителей. Летом театральная труппа находится на каникулах. Первые спектакли на обновленной сцене можно будет посмотреть только осенью 2025 года.

«В конце июня мы должны переехать. У меня уже есть приказ, который подписан и который направлен руководителям театров. Июль — август у нас у артистов каникулы, и параллельно подготовка к открытию сезона. Сезон мы открываем, как все театры, в сентябре — октябре, в зависимости от того, когда утвердим премьеру и пригласим всех гостей», — добавила министр культуры.

Масштабный ремонт Театра юного зрителя в Ярославле начался в 2021 году. Работы проводятся по нацпроекту «Культура». Изначально стоимость реконструкции театра оценивалась в 800 миллионов рублей, но бюджет урезали до 565 миллионов рублей. В итоге всего на работы потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. На эти деньги заменили кровлю, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде здания, заменили механическую составляющую сцен и окна.