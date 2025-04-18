НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

южн.

 752мм 72%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
Построят новый мост
Страшная драка
Кто покинет «Локомотив»
Дайджест ко Дню Победы
Когда пройдет первая гроза
Куда поехать на майские
Обзор цен на куличи
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Культура Михаил Боярский упал с высоты. Он попал в больницу с переломом ребер

Михаил Боярский упал с высоты. Он попал в больницу с переломом ребер

Актер оступился, когда был за кулисами

379
4 комментария
Врачи рекомендовали артисту отдохнуть | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВрачи рекомендовали артисту отдохнуть | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Врачи рекомендовали артисту отдохнуть

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Актер Михаил Боярский попал в больницу. Как рассказал «Фонтанке» сын артиста Сергей Боярский, его отец упал после спектакля. Из-за этого у него сломано ребро.

К врачам Боярский обратился только на следующий день. Он находится в Мариинской больнице Петербурга, в обычной палате, под наблюдением врачей. Пока артист лечится, на сцене вместо него будет только его голос.

Подробности рассказали в Театре имени Ленсовета. Там Боярский играет герцога Эскала в спектакле «Ромео и Джульетта». Как минимум, 18 апреля спектакль прошел без Боярского.

«Прозвучит только записанный голос артиста, — объяснили в театре. — Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы».

Телеграм-канал SHOT добавляет, что Боярский упал с высоты нескольких метров. По их данным, он оступился за кулисами и упал на спину.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Михаил Боярский Перелом Упал Актер Театр
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 часа
не знаю кто больше неприятен он или его сынуля 🤬👊
Гость
2 часа
это в Единую Россию, нам это не надо
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление