Михаил Боярский упал с высоты. Он попал в больницу с переломом ребер

Врачи рекомендовали артисту отдохнуть Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Актер Михаил Боярский попал в больницу. Как рассказал «Фонтанке» сын артиста Сергей Боярский, его отец упал после спектакля. Из-за этого у него сломано ребро.

К врачам Боярский обратился только на следующий день. Он находится в Мариинской больнице Петербурга, в обычной палате, под наблюдением врачей. Пока артист лечится, на сцене вместо него будет только его голос.

Подробности рассказали в Театре имени Ленсовета. Там Боярский играет герцога Эскала в спектакле «Ромео и Джульетта». Как минимум, 18 апреля спектакль прошел без Боярского.

«Прозвучит только записанный голос артиста, — объяснили в театре. — Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы».