«Мужчина в моей жизни есть». Маргарита Суханкина — об участии в шоу «Суперстар!», новой внешности, долге в 30 млн и семье

В проекте телеканала НТВ «Суперстар!» Маргарита Суханкина спела разные песни и примерила всевозможные образы Источник: t.me / miragevocal

Она на сцене с 12 лет — от солистки Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения, солистки консерватории дошла до сцены Большого театра. Но народную популярность ей принесли записи песен, сделанные между делом, «по дружбе». Миллионы поклонников группы «Мираж» неожиданно узнали, что любимые хиты «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Я больше не прошу» и другие поет Маргарита Суханкина, известная лишь тем, кто интересуется классическим репертуаром, а не длинноногие блондинки на сцене. С момента «прозрения» прошло 20 лет. Суханкина давно популярна, а после сериала «Слово пацана», где в каждой серии звучит ее «Герой», на концертах певицы аншлаги, а гонорары выросли вдвое. И неожиданно — участие в шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ. Зачем соревнования исполнителю, который давно всем всё доказал и невероятно востребован на волне «ренессанса 80-х»? Об этом MSK1.RU расспросил Маргариту Суханкину накануне ее выступления в финале шоу.

Маргарита Суханкина на сцене с 12 лет — первым учителем певицы стал легендарный руководитель Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения Виктор Сергеевич Попов. На фотографии — Рита Суханкина крайняя справа Источник: t.me / miragevocal











«Ради интересных выступлений можно потерпеть критику жюри»

— Маргарита, понять, почему в шоу участвуют Сергей Челобанов, Азиза, Ксения Георгиади, легко — им необходимо напомнить о себе. Но у вас — постоянные гастроли, концертные залы заполнены, зачем вам эти соревнования? Или вы по природе борец?

— Дух соревновательности во мне развит, есть такое, но не в этом случае. У меня здесь реальный «олимпийский» интерес — не победа, а участие. Я хотела дойти до финала, чтобы спеть все песни, примерить все образы, чтобы зрители увидели меня разную, такую, какой я не выйду на своем концерте. Поэтому цель свою я достигла, в своем личном соревновании я уже победила, проектом и собой я очень довольна.

На шоу «Суперстар!» Источник: t.me / miragevocal

— Вы сразу согласились принять участие в шоу?

— Я пользуюсь любой возможностью положительного пиара. Предложений что-то замутить, придумать какую-то скандальную историю довольно много, но я этого не хочу ни за деньги, ни просто так. Честно говоря, разборок вокруг группы «Мираж» и так хватает. Я ищу «хорошие» моменты — а это только творчество. Поэтому на «Суперстар!» пошла с интересом. Меня много раз звали на шоу, например, на «Маску», но мне кажется, что для артиста — это сомнительный интерес: тебя засовывают в какой-то скафандр, меняют до полной неузнаваемости, искажают голос, и в истинном обличье зрители видят тебя лишь раз. Это, скорее, шоу жюри. А хочется показать себя!

— Но жюри и здесь частенько «устраивает шоу» артисту. Не обидно слышать критику от тех, у кого нет ни вашего музыкального образования, ни такого опыта?

— Мне в середине шоу позвонил очень известный дирижер, с которым я работала после окончания Московской консерватории, и сказал: «Маргарита, я тебя любил и буду любить, но не участвуй больше никогда в таких шоу — как они могут тебя обсуждать?». Я к критике и обсуждениям отношусь спокойно, потому что я знаю себе цену, всё про себя понимаю. Поэтому можно и потерпеть ради интересных выступлений и ради того, что подобные телепроекты добавляют зрителей на твоих концертах.

«Решилась на операцию, когда устала от 30 лишних килограммов»

По мнению Маргариты Суханкиной, ее решение сделать бариатрическую операцию, чтобы избавиться от лишнего веса, приобретя отличное самочувствие, было очень правильным. Глядя на стройную и привлекательную певицу, сомневаться не приходится Источник: t.me / miragevocal

— Неужели не было разногласий с организаторами шоу? Все песни понравились, со всеми образами были согласны? В комментариях под вашими номерами многие зрители пишут, что песни, по их мнению, не очень вам подходящие.

— Когда команда шоу предлагала мне песни — не все нравились, но, как правило, уговаривали, упирая на то, что это возможность «преодолеть себя». Так получилось с песней «Оffset» Лолиты: я согласилась, но пока ехала домой, поняла, что это не мое — это песня для актрисы, а не для певицы, а я, в отличие от Лолиты, всё-таки сначала певица. Позвонила менеджменту, стала объяснять, почему отказываюсь, но оказалось, что обратной дороги нет. Да и с сочувствием относилась и отношусь к организаторам: мы все люди творческие, сложные, известные, все начали выкручивать им руки, буду — не буду… Мне было важно попеть, дойти до финала, поэтому я на всё соглашалась.

— И на необычные образы? Вы, кстати, в прекрасной форме, это из-за диет?

— Сейчас уже нет, но было время, когда испробовала на себе множество диет. Я всегда была склонна к полноте, в папу, но долгое время держалась в одном весе, 68–71 килограмм. Но в какой-то момент начала серьезно набирать, и так ко мне «прилипло» 30 килограммов. Мимо зеркала старалась проходить очень быстро — не нравилась себе, к тому же лишний вес мешал работать: на сцене нужно двигаться, а когда в тебе под 100 кило, это сложно. Мучилась, худела, но сбрасывала три килограмма, а набирала пять. И как-то на концерте встретила юмориста Сашу Морозова и еле узнала — так он постройнел и помолодел. Он и рассказал мне про операцию, которую сделал: «Рита, не бойся, иди и сделай — утром пришла, вечером ушла». И я решалась на бариатрическую операцию, примитивно говоря, вам «подшивают» часть кишечника, которая отвечает за всасывание жиров. И ты худеешь легко и без мучений. Вот уже три года я после нее в отличной форме.

— Вы и имидж после этого сменили — большинство зрителей привыкли к вам с прической каре, а тут — стрижка. Ради мужчины?

— Мужчина в моей жизни есть — я не замужем, но и не свободна. Но всё, что я делаю, я делаю ради себя. Я и детей так учу поступать.

«После „Слова пацана“ „Нового героя“ требуют на всех концертах»

— Ваша дочка Валерия и сын Сергей болеют за маму у экранов? Переживают?

— Они всегда за меня — мы вместе смотрим выпуски шоу на компьютере — те, что показывают для Дальнего Востока, а потом уже вечером на большом телевизоре я смотрю свои выступления. Но я понимаю, что у моих детей, как у подростков, свои музыкальные пристрастия, и слушают они мои песни потому, что я их мама.

Успех у зрителей, которого в конце 80-х и начале 90-х добились «Ласковый май» и «Мираж», повторить ни одной российской музыкальной группе так и не удалось. На фото «голоса» поколения Юрий Шатунов и Маргарита Суханкина Источник: t.me / miragevocal

— Но после сериала «Слово пацана» у песен группы «Мираж» новый всплеск популярности, разве не так? Как вам сериал?

— Сериал, хоть и жесткий, но нужный — это собирательный образ той жизни, которой мы жили и которой жить больше никогда нельзя. Он сделан очень талантливо, и то, что в самых криминальных сценах звучит моя песня «Новый герой», придает ей пронзительное звучание. Теперь, когда моему директору звонят с предложением о выступлении, то просят обязательно, чтобы на концерте звучал «Герой» — и в начале, и в конце, и в середине…

— Скажите, а гонорар за использование этой песни в сериале вы получили?

— Нет, авторскими правами на песни обладают композитор и поэт, а не исполнители. Но после «Слова пацана» у меня появились новые поклонники — молодежь, тинейджеры, залы не вмещают всех зрителей, концертов в два раза больше… Это гораздо больше, чем гонорар за песню.

— Поэтому создатель «Миража», композитор Андрей Литягин насчитал аж 30 миллионов, которые вы ему должны за выступления с песнями «Миража»?

— Эти 30 миллионов — бред, безумная фантазия. Какие долги, что я ему должна? Всё, что говорит Литягин, нужно проверять по многу раз, ведь это человек, которого ловили на том, что он продавал песни нескольким людям сразу, он обманул многих, не платит налоги и сейчас находится в розыске. И не забывайте, он автор только музыки, и то я, когда записывала эти песни бесплатно «по дружбе», многое меняла в музыке, придумывала бэк-вокал. А автор текстов Валерий Соколов — в нашей команде, как и другие люди, связанные с «Миражом».

— Так суды за право исполнять песни «Миража» не закончены?

— Нет, суды идут, но не по поводу этого мифического долга в 30 миллионов. Литягин пытается запретить нам петь композиции, которые я записала для «Миража», но выигрывает не он, а наша команда. Этими вопросами занимается юридическая компания — большие профессионалы, они ходят по судам, решают правовые вопросы, мне даже многого не рассказывают, чтобы я не вникала, а занималась тем, что умею — пела и радовала зрителей.

«Лера и Сережа уже взрослые — Лера пошла в 9-й класс, а Сережа поступил в колледж», — подписала фотографию детей Маргарита Суханкина. Она усыновила малышей, когда каждому из них было по три года, дав им материнскую любовь и заботу Источник: t.me / miragevocal