Умер режиссер Вахтанг Микеладзе — один из создателей программы «Человек и закон»

Режиссер работал над многими документальными проектами Источник: Телефестиваль «Профессия журналист» / Vk.com











В Москве 6 марта скончался режиссер документального кино, известный по программе «Человек и закон» (16+), и других фильмов о преступности в России Вахтанг Микеладзе. Ему было 87 лет.

— Не стало Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, режиссера-документалиста, лауреата Госпремии СССР, работавшего в последние годы с нашей кинокомпанией. <…> Вахтанг Евгеньевич говорил: «Кино надо делать с открытым сердцем». Мы учились у него стойкости и умению работать и делать кино с большой буквы! — написали в Telegram-канале кинокомпании «Синетез-Интегра». О месте, где будут прощаться с режиссером, пока не сообщается.

По данным SHOT, тело режиссера обнаружили в четверг, 6 марта, в его квартире на улице Дмитрия Ульянова в Москве около 19:00. Он скончался из-за острой сердечной недостаточности.