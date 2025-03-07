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Культура Умер режиссер Вахтанг Микеладзе — один из создателей программы «Человек и закон»

Умер режиссер Вахтанг Микеладзе — один из создателей программы «Человек и закон»

У него были проблемы со здоровьем

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1 комментарий
Режиссер работал над многими документальными проектами | Источник: Телефестиваль «Профессия журналист» / Vk.comРежиссер работал над многими документальными проектами | Источник: Телефестиваль «Профессия журналист» / Vk.com

Режиссер работал над многими документальными проектами

Источник:

В Москве 6 марта скончался режиссер документального кино, известный по программе «Человек и закон» (16+), и других фильмов о преступности в России Вахтанг Микеладзе. Ему было 87 лет.

— Не стало Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, режиссера-документалиста, лауреата Госпремии СССР, работавшего в последние годы с нашей кинокомпанией. <…> Вахтанг Евгеньевич говорил: «Кино надо делать с открытым сердцем». Мы учились у него стойкости и умению работать и делать кино с большой буквы! — написали в Telegram-канале кинокомпании «Синетез-Интегра». О месте, где будут прощаться с режиссером, пока не сообщается.

По данным SHOT, тело режиссера обнаружили в четверг, 6 марта, в его квартире на улице Дмитрия Ульянова в Москве около 19:00. Он скончался из-за острой сердечной недостаточности.

За 53 года работы в кино Вахтанг Микеладзе создал более 2500 фильмов и получил более 500 наград, премий и призов. В 1988–1993 годах он был художественным руководителем и президентом студии «Эко-фильм» в Москве. С 1995 года работал в телекомпании РТС, участвовал в создании программы «Человек и закон» на телеканале ОРТ. Помимо этого, стал автором и режиссером цикла передач «Документальный детектив» (18+) о преступности в России, которые выходили на Первом канале (ОРТ) с 1997 по 2005 год.

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Вахтанг Микеладзе Человек и закон Смерть Режиссер Программы
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Комментарии
1
Гость
7 марта, 13:24
снимал про своих соплеменников которые со времён застоя здесь были главными криминальщиками а теперь передали масть донам?
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