Умер режиссер Вахтанг Микеладзе — один из создателей программы «Человек и закон»

В Москве 6 марта скончался режиссер документального кино, известный по программе «Человек и закон» (16+), и других фильмов о преступности в России Вахтанг Микеладзе. Ему было 87 лет.
— Не стало Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, режиссера-документалиста, лауреата Госпремии СССР, работавшего в последние годы с нашей кинокомпанией. <…> Вахтанг Евгеньевич говорил: «Кино надо делать с открытым сердцем». Мы учились у него стойкости и умению работать и делать кино с большой буквы! — написали в Telegram-канале кинокомпании «Синетез-Интегра». О месте, где будут прощаться с режиссером, пока не сообщается.
По данным SHOT, тело режиссера обнаружили в четверг, 6 марта, в его квартире на улице Дмитрия Ульянова в Москве около 19:00. Он скончался из-за острой сердечной недостаточности.
За 53 года работы в кино Вахтанг Микеладзе создал более 2500 фильмов и получил более 500 наград, премий и призов. В 1988–1993 годах он был художественным руководителем и президентом студии «Эко-фильм» в Москве. С 1995 года работал в телекомпании РТС, участвовал в создании программы «Человек и закон» на телеканале ОРТ. Помимо этого, стал автором и режиссером цикла передач «Документальный детектив» (18+) о преступности в России, которые выходили на Первом канале (ОРТ) с 1997 по 2005 год.