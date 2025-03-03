Юре Борисову не дали «Оскар». Но его похвалил Роберт Дауни-младший

2 марта в США стартовала церемония вручения «Оскара». В одной из номинаций мог победить российский актер — Юра Борисов.
Его почти назвали лучшим актером второго плана, однако статуэтка ушла другому актеру — Кирану Калкину. Он до этого уже обошел Борисова в той же номинации, но на другой престижной премии: Гильдии киноактеров США.
Тем не менее Борисов покорил как фотографов, которые без конца снимали его с супругой, так и коллег. К Борисову со сцены обратился Роберт Дауни-младший.
Дауни-младший объявлял победителя в этой категории. Отдав статуэтку Калкину, Дауни сказал: Борисов «находится в правильном месте» и его ждёт «большое будущее».
Борисов в ответ широко улыбнулся. Момент попал на трансляции
Борисов претендовал на «Оскар» за роль в фильме «Анора». И сам фильм «Оскар» получил! Он победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий».
Вместе с Борисовым на премию пришел и Марк Эйдельштейн — его партнер по фильму.
За церемонией вручения мы во всех подробностях следили в режиме онлайн.