Юре Борисову не дали «Оскар». Но его похвалил Роберт Дауни-младший

Борисов с супругой Анной на красной дорожке Источник: Getty Images











2 марта в США стартовала церемония вручения «Оскара». В одной из номинаций мог победить российский актер — Юра Борисов.

Его почти назвали лучшим актером второго плана, однако статуэтка ушла другому актеру — Кирану Калкину. Он до этого уже обошел Борисова в той же номинации, но на другой престижной премии: Гильдии киноактеров США.

Тем не менее Борисов покорил как фотографов, которые без конца снимали его с супругой, так и коллег. К Борисову со сцены обратился Роберт Дауни-младший.

Борисов пришел на премию с супругой, Анной. Та немного стеснялась камер Источник: Getty Images











Источник: Getty Images

Источник: Getty Images











Дауни-младший объявлял победителя в этой категории. Отдав статуэтку Калкину, Дауни сказал: Борисов «находится в правильном месте» и его ждёт «большое будущее».

Борисов в ответ широко улыбнулся. Момент попал на трансляции













На фото — Калкин со статуэткой, которая почти ушла Борисову Источник: Getty Images











Борисов претендовал на «Оскар» за роль в фильме «Анора». И сам фильм «Оскар» получил! Он победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Вместе с Борисовым на премию пришел и Марк Эйдельштейн — его партнер по фильму.