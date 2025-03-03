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Афиша на 2 марта
Культура Юре Борисову не дали «Оскар». Но его похвалил Роберт Дауни-младший

Юре Борисову не дали «Оскар». Но его похвалил Роберт Дауни-младший

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Борисов с супругой Анной на красной дорожке | Источник: Getty ImagesБорисов с супругой Анной на красной дорожке | Источник: Getty Images

Борисов с супругой Анной на красной дорожке

Источник:

2 марта в США стартовала церемония вручения «Оскара». В одной из номинаций мог победить российский актер — Юра Борисов.

Его почти назвали лучшим актером второго плана, однако статуэтка ушла другому актеру — Кирану Калкину. Он до этого уже обошел Борисова в той же номинации, но на другой престижной премии: Гильдии киноактеров США.

Тем не менее Борисов покорил как фотографов, которые без конца снимали его с супругой, так и коллег. К Борисову со сцены обратился Роберт Дауни-младший.

Борисов пришел на премию с супругой, Анной. Та немного стеснялась камер | Источник: Getty ImagesБорисов пришел на премию с супругой, Анной. Та немного стеснялась камер | Источник: Getty Images

Борисов пришел на премию с супругой, Анной. Та немного стеснялась камер

Источник:
Источник: Getty ImagesИсточник: Getty Images
Источник:
Источник: Getty ImagesИсточник: Getty Images
Источник:

Дауни-младший объявлял победителя в этой категории. Отдав статуэтку Калкину, Дауни сказал: Борисов «находится в правильном месте» и его ждёт «большое будущее».

Борисов в ответ широко улыбнулся. Момент попал на трансляции

На фото&nbsp;— Калкин со статуэткой, которая почти ушла Борисову | Источник: Getty ImagesНа фото&nbsp;— Калкин со статуэткой, которая почти ушла Борисову | Источник: Getty Images

На фото — Калкин со статуэткой, которая почти ушла Борисову

Источник:

Борисов претендовал на «Оскар» за роль в фильме «Анора». И сам фильм «Оскар» получил! Он победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Вместе с Борисовым на премию пришел и Марк Эйдельштейн — его партнер по фильму.

За церемонией вручения мы во всех подробностях следили в режиме онлайн.

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Юра Борисов Роберт Дауни-младший Оскар Актер Награда
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