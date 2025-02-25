«Не докопались до причины гибели». Почему смерть актера Владислава Галкина и через 15 лет вызывает множество вопросов

В сериале «Котовский»(16+) Владислав Галкин сыграл одну из своих последних ролей. Телепроект о командире Красной Армии вышел на канале «Россия» 1 марта 2010 года, а на следующий день актера похоронили на аллее актеров Троекуровского кладбища Москвы. Источник: кадр из сериала «Котовский»











Сегодня, 25 февраля, печальный юбилей для российских зрителей — 15 лет назад не стало звезды «Диверсанта» и «Дальнобойщиков». Актер ушел в самом расцвете творческих сил, не дожив два месяца до 39-летия. Об этом — в материале МSK1.RU.

«У него был природный дар перевоплощения»

Свою первую роль в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 9-летний Владик сыграл блестяще и точно понял, что будет актером Источник: кадр из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»(0+), Одесская киностудия, 1981 год

Глядя на обаятельного хитрюгу Гека из любимого детского фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», сразу видно — этот мальчишка далеко пойдет, настолько мастерски он вжился в образ чумазого беспризорника. Вот и мама с бабушкой правильно поняли предназначение сына и отвели маленького Влада на съемочную площадку, чтобы пропадал там, а не во дворах и подворотнях подмосковного Жуковского. Увы, на съемочной площадке Владислав Галкин провел намного меньше времени, чем обещал его талант: 60 фильмов и сериалов, конечно, солидная фильмография, но значительных ролей должно явно было быть больше. Так считали его преподаватели во ВГИКЕ, в этом были уверены режиссеры — от Станислава Говорухина до Владимира Хотиненко, которые звали его в свои фильмы не по одному разу. Это наблюдали его коллеги по съемкам. Например, великолепный мастер Владимир Гостюхин, который на несколько месяцев стал для Владислава самым близким человеком, — в кабине грузовика они проводили дни и ночи, как того требовали съемки сериала «Дальнобойщики», где они сыграли напарников.

После сериала «Дальнобойщики», где Владислав Галкин сыграл вместе с Владимиром Гостюхиным водителей-напарников, актер проснулся по-настоящему знаменитым Источник: кадр из сериала «Дальнобойщики»(16+), телеканал «НТВ», 2001 год

— То, что Влад ушел таким молодым, так рано — огромная трагедия! — поделился с MSK1.RU заслуженный артист России, народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин. — Влад был невероятно талантливым парнем! Понимаете, ему от природы была дана способность перевоплощаться, а еще — бездна обаяния, его очень любили зрители. Когда мы снимались в первом сезоне «Дальнобойщиков», он был веселым, задиристым пацаном, заводным, нам с ним было очень хорошо. Да и сам первый сезон я люблю больше других: и драматургические решения в нем были очень интересными, и актеры на роли в каждой серии подбирались талантливые. Да, сниматься иногда было тяжело, как-то мы несколько месяцев сидели без гонораров, но сам фильм был с куражом, «забойный», — как сейчас говорят.

Несмотря на то что Владислава Галкина зрители уже успели полюбить по ролям в «Ворошиловском стрелке»(12+), «В августе 44-го»(12+), сериале «Каменская»(16+), после телепроекта «Дальнобойщики» актер ощутил, что такое настоящая всенародная слава. А вместе с огромной популярностью пришли большие гонорары, приглашения во множество кинопроектов, желание поклонников стать ближе к знаменитости, поэтому вечеринки и застолья превратились для актера в часть жизни.

К счастью, жене, актрисе Дарье Михайловой, которая, к слову, 22 февраля отметила 60-летний юбилей, удавалось держать Влада в руках. Ее судьба была похожа на жизненный путь мужа: впервые снялась в кино еще 10-летней девочкой в фильме «Голубой портрет»(12+), до поступления на актерский факультет Театрального училища имени Щукина уже сыграла несколько ролей, затем работа в театре и постоянные съемки. А после замужества еще и совместные работы с Владом Галкиным, как, например, в «Дальнобойщиках». В сериале она тоже выходила за него замуж, правда, у их героев это происходило впервые. В жизни же оба уже попробовали создать семью. Дарья Михайлова — с актером Максимом Сухановым, в браке родилась дочь Василиса, но он всё равно распался. Влад Галкин трижды женился, в надежде, что они будут жить долго и счастливо, а главное — в семье появятся дети. Но ни соседка по дому, ни обе однокурсницы, ставшие его женами, жить с веселым, популярным, но выпивающим актером не смогли. Браки длились недолго, детей не было. С Дарьей же казалось, они наконец-то нашли друг друга. Но семейная жизнь оказалась непростой. К слову, развод с Михайловой должен был состояться 10 марта 2010 года.

Источник: Городские медиа

— Мы же всё время с ним в кабине во время съемок и в перерывах были, часов по 14 в сутки, как на космическом корабле, — вспоминает работу в «Дальнобойщиках» Владимир Гостюхин. — Хочешь не хочешь, а наблюдаешь все подробности жизни напарника, слышишь его разговоры по телефону, становишься невольным свидетелем его отношений с женой. С Дашей они были дивной парой, Влад ее очень любил. В жизни они в основном ладили, но бывали и ссоры, конечно. А как там потом у них сложилось, не знаю, но думаю, непросто, ведь Влад изменился, понесло его — всё проклятый алкоголь. Второй сезон «Дальнобойщиков» был уже не таким интересным по материалу, да и Владислав стал «звездить», позволял себе вести на съемках так, как я никогда бы себе не позволил. Поэтому такого удовольствия, как от работы над первым сезоном, уже не было.

С актрисой Дарьей Михайловой Владислав Галкин прожил 12 лет и не успел развестись — расторжение брака было назначено на 10 марта 2010 года, а 2 марта актера похоронили. Сейчас Дарья Михайлова не снимается в кино, а преподает актерское мастерство в столичном Институте современного искусства Источник: кадр из сериала «Дальнобойщики»(16+), где актеры тоже сыграли мужа и жену, телеканал «НТВ», 2001 год











«Если человек зависим, вокруг могут появиться негодяи»

В 2004 году съемки второй части сериала «Дальнобойщики» закончились, и пути актеров разошлись — близкими друзьями Владимир Гостюхин и Влад Галкин не стали в силу разницы в возрасте и несхожести жизненных взглядов. Но теплые воспоминания сохранили.

— Я с интересом следил за работой Влада, — говорит Владимир Васильевич Гостюхин, — считаю, что его талант затаскали по дешевым сериалам. Но я понимаю — деньги нужны всем, особенно молодым и семейным, а ему предлагали высокие гонорары. Есть, на мой взгляд, несколько ролей, в которых он был великолепен. Во-первых, сериал «Диверсант»(16+) — Влад в нем невероятно органичен, это «его роль», он там на своем месте. А вторая работа — Иван Бездомный в «Мастере и Маргарите»(18+). Здесь он показал, какое мастерство могло бы в нем развиться, живи он в эпоху советского кинематографа, а не во время этой губительной сериальной системы. Хотя последний сериал, в котором он снялся, «Котовский», у него, я считаю, получился.

Работа в «Котовском» шла очень тяжело для актера — съемки гнали в усиленном темпе. Владислав очень уставал, эмоционально выкладывался по полной программе. Именно усталость и выгорание стали причиной его неадекватного поведения, которое закончилось уголовным делом. Напомним, что 24 июля 2009 года актер зашел в бар в центре Москвы пообедать и выпить. Но бармен не обращал на него внимания. И тогда артист сначала ударил стулом по барной стойке, а затем вытащил травматический пистолет, который носил с собой, и выстрелил по бутылкам. Наряд полиции с трудом его скрутил, а один из сотрудников получил серьезный удар в голову. Галкина ночь продержали в отделении, а потом отпустили до конца разбирательства.

Мама актера, киносценарист Елена Демидова, объясняла произошедшее чудовищной усталостью сына и проблемами в его семье: «Он отработал 60 суток на съемках и падал от усталости. Он вообще человек очень ранимый, чувствительный и переживающий. А тут ко всему прочему проблемы с женой. У них всё разладилось. Он на днях мне сказал, что так больше не может продолжаться, что разводится». Но многие коллеги и поклонники не стали вникать в причины срыва и отвернулись от Владислава. Сейчас это называют «культурой отмены», а тогда режиссеры и продюсеры просто его бойкотировали. Пока длилось следствие и шли суды, он лишился многих интересных предложений. В итоге актера приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно, учтя его глубокое раскаяние и то, что подобное поведение он позволил себе впервые. А вскоре к приговору за хулиганство добавился и приговор его браку — супруги подали документы на развод.

Но не все отвернулись от Галкина. В 2010 году авторы сериала «Дальнобойщики» решили снять третий сезон. И предложили исполнителям главных ролей снова вернуться в одну кабину их грузовика.

— Мне эта идея показалась интересной — сняться в продолжении через много лет. И Влад, я знаю, согласился. Мне хотелось с ним увидеться, снова вместе поработать… Но увидел я его уже на похоронах — прилетел на прощание из Белоруссии, — сокрушается Владимир Гостюхин. — Это огромная трагедия, когда человек, талантливый актер уходит так рано. Принять эту гибель, смириться с ней тем более сложно, что, на мой взгляд, Влад во многом сам виноват — он так выстроил свою жизнь. Стал много пить, его здоровье подкосила эта история в кафе со стрельбой. Когда мы начали работать вместе в сериале «Дальнобойщики», он таким не был. Как это случилось с Владом — кто же теперь разберет. Его отец, Борис Сергеевич, считает, что Влада убили. Я этого не знаю, но понимаю, что если человек зависим от алкоголя, часто находится в этом состоянии, то вокруг могут появиться люди, способные им воспользоваться. Трудно поверить, что со дня его гибли прошло 15 лет. Для меня он — мой напарник, шубутной, обаятельный Сашка, которого я полюбил.

«Смотрю фильмы с участием сына»

Заслуженный артист России Борис Галкин очень тяжело перенес гибель сына и до сих пор с ней не смирился, несмотря на новую семью. В 2013 году он женился на певице Инне Разумихиной, которая родила ему дочь Анечку. Актеру было почти 70 Источник: кадр из программы Андрея Малахова «Прямой эфир»











Хоть следствие давно закончено, обстоятельства гибели Владислава Галкина до сих пор вызывают вопросы у его близких. Тело актера нашли в его квартире, где он жил один, уйдя из семьи. Больше суток Владислав не выходил на связь, и его отец, заслуженный актер России Борис Галкин, забил тревогу. Когда дверь вскрыли, бригаде спасателей делать было нечего — 38-летний любимец зрителей был мертв уже несколько дней. Отец актера до сих пор уверен, что следствие не ответило на все вопросы, и сомневается в официальной причине гибели сына от сердечного приступа.

— Вот уже 15 лет прошло, как Владика нет, а для меня это словно вчера случилось. Говорят, что время лечит, но нет, болит так же сильно, — признался MSK1.RU заслуженный артист России Борис Сергеевич Галкин. — В этом году так складывается моя жизнь, что именно в день гибели сына я не смогу прийти к его могиле — буду в Санкт-Петербурге. Но знаю, что все, кто любил Владика, придут, придут зрители, они все эти годы несут ему цветы, помнят.

Действительно, на могиле актера на Троекуровском кладбище всегда цветы — поклонники не забывают Владислава. Многие, как и Борис Сергеевич, считают, что его гибель не обошлась без чьей-то злой воли.

— За все эти годы мое мнение не изменилось — я считаю, что следствие не докопалось до сути, не обратило внимание на важные факты, которые могут говорить о том, что сын умер не сам, не от сердечного приступа, — говорит Борис Сергеевич Галкин. — Во-первых, в телефоне Владика были номера, подписанные «Враг 1», «Враг 2», — пять штук врагов. И враги у сына действительно были. Не была сделана экспертиза крови, которую обнаружили на стене и на бокале, — принадлежала ли она Владику или другому человеку, так и не установили. Я много лет добивался справедливости, и на самом высоком уровне в МВД мне было обещано, что начнется дополнительное расследование обстоятельств гибели сына, но так ничего сделано и не было. Сейчас уж прошло слишком много времени, как говорится, после драки кулаками не машут. Но смерть Владика не была случайной — думаю, ему помогли уйти из жизни.

Несмотря на то что Борис Сергеевич женился на маме Владислава и не является его родным отцом, отношения между ними были очень близкими, теплыми, не только семейными, но и дружескими. Сам талантливый актер, он поддерживал сына, помогал ему советами.

— Владислав был глубоким артистом — за это краткое время своей жизни он показал, как серьезно может погружаться в характеры, в ситуации. Знаете, есть такая актерская игра: представьте, что в роли, которые сыграл Владик, снялся другой актер. Можете? Я не могу — настолько исчерпывающе он их сыграл, — говорит Борис Галкин. — Для меня каждая его работа в кино была открытием — я видел в сыне новые грани, новые способности. По-моему, он потрясающе сыграл Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите». Мне даже Олег Басилашвили говорил, что на него произвело впечатление умение Владика работать в кадре. А Олег Валерьянович — великий актер, заслужить его похвалу непросто. Мне очень нравится его Калтыгин из «Диверсанта» — сильный, настоящий. Роль Котовского далась ему с большим трудом, и видно, что в этот образ вложено много душевных сил, я считаю ее удачной. Да какой образ ни возьми, Владик не играет, а живет. Мне хоть и тяжело смотреть фильмы с ним, но, если идет по телевизору, обязательно смотрю, вспоминаю, как он рассказывал про съемки или мы с ним какие-то моменты обсуждали… Невероятно грустно, что его нет сейчас с нами. И несправедливо. Я прочитаю вам конец стихотворения, которое написал после смерти сына:

Никем тебя не заменить,

Никто с тобою не сравнится.

Успел ли ты меня простить,