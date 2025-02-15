«Ване пророчили класс для умственно отсталых». Поразительная история слепого диджея, ставшего звездой за один день

На днях Иван выступил с диджейским сетом на разогреве у группы «Фактор 2» Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Слепой школьник из Верхней Пышмы прославился на всю страну — его видео в соцсетях залетели на несколько миллионов просмотров. На Ивана обрушились слава и щедрые предложения, но всё это — не случайность, а результат большой работы над собой и бесконечной любви мамы. E1.RU знакомит вас с семьей Русиновых.

«Дали детский сад на один час в неделю»

— Ему было четыре месяца, а мне 21 год, когда врачи сказали, что он не видит вообще — атрофия зрительных нервов обоих глаз, — вспоминает Елена Русинова, мама Вани. — Это было очень страшно, мир перевернулся: ты ждала, что у тебя будет обычная жизнь, а всё пошло не так. Было пролито много слез. Я до этого будто вообще не знала, что существуют слепые люди. Когда проблема тебя не касается — ничего об этом не знаешь, зачем тебе это?

Посмотрите видео об истории жизни Ивана Русинова и его семьи Источник: Дмитрий Емельянов, Ксения Беляева / E1.RU

Елена говорит, что тогда у нее не было компьютера и возможности посмотреть информацию в интернете. Она интуитивно понимала, что ребенку нужно больше сенсорики, объясняла с помощью игрушек формы предметов, давала разные на ощупь материалы, учила говорить, ходить. Стучалась во все двери, но помогать никто не торопился.

— Я просила у администрации место в детском саду, педагога, который умеет заниматься со слепыми детьми, — рассказывает Елена. — Нам дали детский сад на один час в неделю: приезжаешь, раздеваешься — и уже пора снова одеваться. Но мы ходили! Там была замечательная воспитательница… Я водила Ваню в разные развивающие кружки. А социальная помощь заключалась в том, что приходили и проверяли условия жизни Вани, и на этом всё.

У Ивана две сестры. Они любят, когда он играет им на фортепиано или гитаре Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Елена долго не могла принять ситуацию и как любящая мама предпринимала все попытки помочь. В Екатеринбурге врачи сказали, что Ване невозможно вернуть зрение, но шанс дали специалисты Всероссийского центра глазной и пластической хирургии в Уфе.

— Мы подали туда документы, нас пригласили, — говорит мама. — Всего сделали девять операций, начали с годика, делали с перерывом в год. К сожалению, без результата. Врачи сказали, что сделали всё возможное. Мы смирились, продолжаем жить и радоваться. В прошлом году я рассказала Ване, что Илон Маск изобрел зрительный имплант и что до нас он тоже дойдет. Он ответил, что видеть не хочет, ему и так хорошо.

Русиновым часто отказывали: Ивана не брали в музыкальную школу в Серове, педагоги не соглашались заниматься с «не таким» мальчиком. Елена находила частных преподавателей и продолжала стучаться во все двери, несмотря ни на что. К моменту поступления в школу-интернат для слепых и слабовидящих детей, расположенную в соседней Верхней Пышме, нужно было решить: либо она отправляет Ваню туда одного, либо переезжает вместе с ним.

Многие школьные учителя отказывали Елене, но она продолжала биться за счастливое будущее сына Источник: Елена Русинова











— Отправить сына одного не могла, поэтому решила круто поменять жизнь и переехать с ним в Верхнюю Пышму, чтобы отдать его в школу Мартиросяна (школа-интернат, где реализуют адаптированные основные общеобразовательные программы. — Прим. ред.), — рассказывает Елена. — Там тоже не обошлось без сложностей: Ване пророчили класс для умственно отсталых, педагог по музыке говорила, что группа уже набрана, но его все-таки взяли в музыкальную школу.

Елена была в браке еще шесть лет после рождения Ивана, но в Верхнюю Пышму переехала уже вдвоем с ребенком. Супруги развелись, но отец поддерживает общение с сыном.

— Мы переехали, Ваня пошел в школу, нужно было снимать жилье. Несколько месяцев жили на накопления и крохотную пенсию по инвалидности. Через несколько месяцев к нам переехала моя мама, и я устроилась работать на заправку, — говорит наша героиня.

Позже Елена вышла замуж, родила первую дочь, потом вторую, а еще открыла пельменный бизнес. Но всё это не помешало и дальше заниматься с сыном музыкой и помогать воплощать в жизнь его мечты. Все эти годы Елену и Ваню продолжает поддерживать бабушка Лидия Анатольевна, она живет вместе с ними.

Мама Ивана, чтобы зарабатывать на жизнь, открыла Вкусную мастерскую Елены Пельменовны Источник: elenapelmenovnaa / Instagram.com*











«Просила Ваню играть что-то более попсовое»

— Я понял в 2009 году, какой музыкой хочу заниматься. Мне было года три, мы лежали на пляже, я залез в машину, и тут заиграл этот трек… Я слышал его однажды и запомнил на всю жизнь: даже тональность. Спустя еще лет 12 узнал, что это был прогрессив-хаус, — рассказывает Иван.

Прогрессив-хаус — разновидность хаус-музыки. Возник в начале 90-х годов в Великобритании. Стиль характеризуется большим набором семплов и музыкальных инструментов, для него характерны нагнетание и повторяющиеся музыкальные фразы, богатое звучание.

Так выглядит микшер Вани — его купили в 2023 году, с тех пор диджей комбинирует треки дома Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











По словам мамы, уже с года было понятно, что Ваня станет музыкантом. Он выстукивал ритм пальцами, дома всегда были включены музыкальные каналы. Мальчик быстро запоминал стихи, пел песни и всегда отзывался на музыку.

Это фото сделано на школьном концерте в Верхней Пышме Источник: Елена Русинова











К диджеингу Ваня шел долго. Когда сын пошел в первый класс, мама, вопреки всему, устроила его в класс фортепиано. Сначала было скучно, но мальчик окончил музыкальную школу с отличием. Затем пошел в класс по гитаре.

— Когда я отрабатывал азы, господи, какие там были детские произведения, боже мой! Я почему-то думал, что мы будем учить что-то танцевальное, а как начались эти песенки — ну всё, приехали, — смеется Иван. — Но я шел вопреки всему, ноги сами несли. Больше всего нравилось подбирать танцевальные треки втихаря, когда учитель выходил из класса. Я повторял всё, что слышал по радио.

Когда в музыкалке пошли классические произведения, Ивану стало там нравиться. По словам Елены, у сына всё получалось хорошо — он все схватывал на лету, отлично разбирал музыку на отдельные инструменты, пел. Когда Ване было восемь, в Верхнюю Пышму на День города приехал DJ Smash, его выступление вдохновило мальчика.

— С того концерта у меня есть мечта — добыть тот самый трек-лист в формате WAV и сыграть его чисто для себя, для своего канала, — отмечает Иван. — После того Дня города я стал изучать электронную музыку и позже сказал маме, что хочу обучаться диджеингу.

Когда Ване было 12 лет, мама возила его на занятия рок-музыкой. Через год пришел черед диджеинга Источник: Елена Русинова











Когда Ване было 12, Елена возила его на занятия в соседний Среднеуральск, в школу рока, а в 13 лет нашла для него школу диджеинга в Екатеринбурге. Там занятия не понравились ни сыну, ни маме — относились формально.

— Я какое-то время просила Ваню играть что-то более попсовое, так как не понимала эту клубную тынц-тынц-тынц-музыку, но поняла и приняла, что она ему нравится, — признается Елена. — Мы купили ему телефон с программой, с помощью которой он в интернет заходит. Он часто слушал диджеев, особенно DJ Smash, трек «Я люблю тебя, Москва» играл каждый день, мы вдоль и поперек знаем все его композиции. Я подумала: раз хочет быть диджеем — будем пробовать.

Почему DJ Abobus? Рассказывает сам Иван:



— Вообще, я услышал у кого-то в школе, в TikTok слово «Амонгус». Потом пришел домой, где-то летом 2022 года. Сидел, что-то придумывал. Смеялся: «А-бо-бус». Чуть от смеха не помер. Смеялся, смеялся и… в итоге на следующий день проснулся и понял: я — DJ Abobus.

Мама кинула клич в соцсетях, рассказала о том, что сын хочет обучиться диджеингу, но найти педагога она не может — многие отказываются из-за того, что Иван незрячий. Тогда на пост откликнулся диджей из Екатеринбурга Николай Колмаков. Он рассказал нам, как проходили занятия.

— Когда мы встретились на первом уроке, я взял его за руку. Говорю: «Давай на наших занятиях ты всегда будешь ходить без палочки за руку со мной?», — вспоминает Николай Колмаков. — Мы зашли с Ванькой в лифт, и мне стало плохо, не хватало воздуха. Ваня спросил: «Вам плохо, да?» Я запомнил этот момент на всю жизнь. Говорю: «Как ты понял?» Он сказал, что слышит, как часто я дышу. В тот момент я успокоился. Конечно, я переволновался, ведь очень его ждал и думал, вдруг что-то не получится.

В 15 лет Иван обучался у диджея Николая Колмакова. После курса учитель организовал подростку первое выступление Источник: Николай Колмаков











После этого у Николая и Ивана сложились дружеские отношения: они делились секретами, мечтами. Первой мечтой Вани было научиться диджеингу, второй — выступить на сцене. По итогам обучения Николай организовал ученику диджей-сет в клубе.

Третьей и самой большой мечтой парня было знакомство с DJ Smash. И это желание тоже скоро сбудется.

Известность пришла внезапно

Елена поддерживала Ваню и ходила с ним на разные музыкальные мероприятия, несмотря на то что сама электронную музыку не понимает. В мае прошлого года они оказались на лекции у основателей продюсерского центра «Музкульт», уроженцев Екатеринбурга Евгения Черных и Эмиля Махмудова. Они посоветовали маме и сыну вести социальные сети.

Елена нашла видеомейкера и SММ-менеджера, и вскоре в соцсети появилось первое видео DJ Abobus. Через два дня ролик посмотрело два миллиона человек. Ваню поддерживает вся Россия.

— Мы вообще не ожидали такого отклика. Думали, будем постепенно развивать блог, — рассказывает Елена. — Поступает много предложений, одно из самых важных — DJ Грув пригласил Ваню на обучение к себе в Москву, пять дней он будет ходить в школу диджеинга, а потом выступать на площадке в Москве под руководством Грува. Вроде Николай Колмаков договорился с Ваниным любимым DJ Smash, и они познакомятся в Москве. Это что-то невероятное…

Наш неравнодушный фотограф Дмитрий Емельянов организовал Ивану выступление в баре на разогреве у группы «Фактор 2». Ваня раскачал зал Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Елена рассказала, что тысячи людей поддерживают их и предлагают помощь. Появился и хейтер, который считает, что мама хочет нажиться на славе ребенка.

— Ну да, дожила: теперь буду наживаться, — иронизирует Елена. — У нас вообще растерянность, мы не понимаем, как дальше развивать Ваню, как пережить известность и момент, когда она пойдет на спад. Я справлюсь, а за сына переживаю. Еще волнуюсь за его выступления в клубах, вдруг там будет что-то плохое. Хочется уберечь. Но понимаю, что постоянно с ним за руку ходить не буду.

Елена считает, что самое важное для сына — сформировать сообщество тех, кто ценит его музыку. В детстве и юности слушателями Вани были только родные, но мама и бабушка не понимали его музыки, друзей особо не было. И наконец появились люди, которые разделяют его вкусы и слушают треки.

— Получается, его никто никогда не понимал, я вообще слушаю попсу, — рассказывает Елена. — Большое достижение блога в том, что появились люди, которые поддерживают Ваню. Мы читаем ему комментарии. У нас есть общий чат, копируем ему самые душевные комментарии, а он прослушивает их на своем телефоне. У него был такой восторг, когда DJ Smash сделал репост его видео, а Грув пригласил в Москву!

После выступления группы «Фактор 2» Ваня зашел пообщаться с музыкантами и спросил, как пережить известность. Они поделились опытом: рассказали о том, что сложнее проживать спад известности Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Мир глазами слепого музыканта

Иван никогда не видел мир, он знает о нем по рассказам и из книг. Вещи различаются поверхностями, они разные на ощупь. Люди — это голоса и имена.

— Я не могу представлять мир всецело. Пытаюсь, но не знаю, как описать это исполинское, огромное пространство. В нем много незнакомых людей, домов, городов, — объясняет Иван.

Мир для Ивана — бесконечное пространство с множеством незнакомых людей и городов Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Мы попросили Ивана описать его комнату.

— Я буквами запоминаю теорию, — отмечает наш герой. — Комната прямоугольной формы. Высота три метра, ширина — где-то два метра, длина — четыре. Слева кровать, справа тоже кровать. У окна диджейский пульт. Я тут всё руками запоминаю, в памяти отпечатываются ориентиры, и всё. Я мозгом не могу воображать свою комнату.

Иван говорит, что для каждой тональности у него есть набор ощущений и воспоминаний. Например, трек «In My Head» — это видения в голове, от которых невозможно скрыться. Иван советует включить эту композицию и постараться погрузиться в звук.

У самого диджея при прослушивании этого трека образы возникают в зависимости от смены тональностей.

Этот трек сконструировал Иван. Он рассказал, что тревожность в музыке из-за того, что она олицетворяет разные образы в его голове Источник: Кристина Полевая / E1.RU

Тональность — это система нот и аккордов, которая имеет определенный центр (тонику) и взаимосвязи между нотами и аккордами внутри себя.

— Вот, допустим, идет тональность ля-бемоль минор, я представляю больницу, — рассказывает Иван. — Ля-минор — квартиру. Ля-диез минор — улицу или бесконечную площадку. Си-минор — квест-стадион. Си-мажор — аквапарк. До-минор — студию. До-мажор — вечер с отцом. До-диез минор — душевую комнату. До-диез мажор — парк аттракционов. Ре-минор — моя комната. Ре-мажор — кухня с хорошим завтраком. Ре-бемоль минор — баня. Ре-бемоль мажор — комната в гостях. Фа-минор — ночная улица, лес, фа-мажор — деревенская комната, фа-диез минор — поезд, фа-диез мажор — тоже какая-нибудь баня, соль-минор — чувствую себя в плену, соль-мажор — кухня.

Иван говорит, что в основном пишет мелодии и даже рассказы на тему экшен-хорроров, образы возникают в голове, и он переносит их на музыку. Также ему нравится конструировать ремиксы известных старых треков.

Диджей всегда мечтал собрать стадион слушателей, но еще неделю назад не верил, что может стать известным. Когда мама предложила вести блог — подумал: почему бы нет.

— Но когда пошло столько лайков, комментариев — было чувство, будто меня глючит. Scooter, что ли, переслушал… — смеется Ваня. — Я думал, что мне это снится, щипал себя. Нет, ничего не исчезает, это не только в моей голове, всё в реальности. У меня до сих пор растерянность и неверие всему, что происходит. Радость есть, но пока сложно поверить. Наверное, позже радость возрастет.

18-летний диджей рассказал, что мечтает писать свою музыку и найти аудиторию, которой будут интересны не только ремиксы, но и новый материал Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Наш герой не записывает мелодии на бумаге — он их запоминает. В голове целая библиотека мелодий. Вот тут — все танцевальные треки за 2005 год, здесь — 2006-й. О, а это 2009-й!

Иван хочет научиться сочинять мелодии сам — возможно, впереди обучение на композитора. У Грува он планирует научиться диджейским навыкам — делать заполнения и доставать неизданные полные версии композиций.

Ваня уже определился со своей желаемой аудиторией — это посетители музыкальных фестивалей и клубов. Ему нравится играть размеренный мелодичный прогрессив-хаус, а еще — ремиксы на музыку 90-х и 2000-х.

— Хочется, чтобы аудитория хотела слушать еще и новый, неизданный материал, — рассказывает диджей. — Я представляю такой большой стадион, где нормально расставлена светомузыка, всё красиво, несколько тысяч людей. Один микшер, чтобы не выпендриваться, и поле — и все приходят, чтобы насладиться новым материалом, услышать интересные украшения в этих композициях, насладиться и спокойно потанцевать.

Наш неравнодушный фотограф Дмитрий Емельянов организовал для DJ Abobus выступление в баре — Иван был на разогреве у группы «Фактор 2». Он подготовился буквально за несколько часов — оказалось, у него уже были готовы ремиксы и плейлист музыки 90-х. Иван раскачал аудиторию, 600 человек хором пели песни группы «Руки вверх!». И самому диджею тоже понравилось!

Ваня раскачал толпу на разогреве у «Фактора 2». Верим, что это только начало звездного пути Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Что будет дальше

До того как видео с DJ Abobus залетело, парень собирался ехать учиться в Курский музыкальный колледж-интернат для слепых и продолжать осваивать гитару. Пока же он учится в 11-м классе, на носу ЕГЭ. Елена распланировала разные варианты развития событий.

Первый вариант — если удастся благодаря блогу и дальше развивать диджейское мастерство и писать музыку. Второй — Иван всё же отучится в Курске и будет работать аранжировщиком и звукорежиссером. Также в будущем он может преподавать диджеинг и работать в школе для слабовидящих.

— Моя цель — чтобы Ваня стал самостоятельным, самодостаточным, полноценным… Я надеюсь, что блог и наша ситуация помогут ему достичь этого, — говорит Елена. — Он и сам этого очень хочет. Еще с детства стремился сделать всё сам. Когда лежали в больницах, я с удивлением смотрела на других детей. Они не делали и шага без мамы, а мой настаивал на том, что пойдет на капельницу в процедурный кабинет сам. Шел, падал, вставал и продолжал [идти]. На лбу всегда была полоса.

Елена с детства готовила Ваню к самостоятельной жизни, но материнское сердце болит, если у сына что-то не сразу получается Источник: elenapelmenovnaa / Instagram.com*











Мама всегда хотела помочь сыну во всём, но понимала, как важна самостоятельность. Поэтому собиралась с духом и давала Ване всё делать самому. Учила самостоятельно есть, одеваться и обслуживать себя, чтобы потом не потерялся в жизни.

— Когда учили ходить в школу с тростью — много раз ходили с ним, изучали маршрут, потом он шел как бы один, но я — за ним, потом в передний карман куртки ставили телефон с видеосвязью, и он шел, — вспоминает Елена. — Иногда терялся, его приводили. Сердце просто разрывалось, хотелось раскидать все машины и людей, сказать: «Вы что, не видите, слепой человек идет? Остановитесь, пропустите». Когда на него кричат бабушки, мол: «Чего, не видишь, убери свою палку», и они ведь ни на сантиметр не сдвинутся — мне больно.

Мама и сын осваивают походы в магазин и элементарные блюда, чтобы Ваня мог сам приготовить еду.

Дорогие читатели, я — Ксения Маринина, автор этого текста. Хочу поделиться с вами мыслями. После знакомства с Еленой и Иваном я чувствую невероятное тепло. Даже такой неискушенный слушатель, как я, видит талант парня. Радостно знать, что есть такие сильные мамы, которые делают для своих детей всё, что возможно. Греет душу и то, сколько отзывчивых людей в этом мире.

Искренне хочется, чтобы Иван смог пережить славу и ее логичный спад, чтобы выстоял, нашел свою аудиторию, стал писать свою музыку, развивался и не терял любовь к творчеству. Он не герой-однодневка, а настоящий талант, который может дать этому миру что-то новое и прекрасное. И да, талантливых людей в мире много, но у Ивана были непростые условия, и оттого так ценно то, чего он достиг.

Как важно верить в своих детей и культивировать их талант. Как важно быть увлеченным, верить в себя и делать что-то, даже если это послушают всего несколько человек — пара-тройка друзей и мама с бабушкой. Желаю Ване не потерять главное, и пусть эта обрушившаяся локальная слава будет только началом!