НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -3

1 м/c,

южн.

 753мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,94
EUR 102,49
Список поздних автобусов
ДТП с перевертышем
Продают недостроенную гостиницу
Что откроют в Брагине
Кинули петарду в ребенка
Как отдохнуть зимой по-русски
SHAMAN поцеловал ярославну
Снесут дома под мост
Высотки в частном секторе
Как изменился рынок недвижимости
Культура Умер актер «Смерша» из Ярославля Олег Новиков: причина

Умер актер «Смерша» из Ярославля Олег Новиков: причина

Прощание с деятелем культуры пройдет 5 февраля

592
1 комментарий
Актер Олег Новиков скончался на 65-м году жизни | Источник: Волковский театр / Vk.comАктер Олег Новиков скончался на 65-м году жизни | Источник: Волковский театр / Vk.com

Актер Олег Новиков скончался на 65-м году жизни

Источник:

2 февраля после тяжелой болезни скончался артист ярославского Волковского театра Олег Новиков. 21 января ему исполнилось 64 года.

Новиков — выпускник Ярославского театрального училища. Начал актерскую карьеру в Николаевском художественном русском драматическом театре. В 2001 году вернулся в Ярославль и был принят в труппу театра имени Волкова. Здесь он сыграл около пятидесяти ролей.

— Чаще всего это были роли второго плана, но в исполнении Олега Новикова они привлекали внимание и надолго оставались в памяти, — отметили в театре.

В том числе Олег Новиков играл в спектаклях «Горе от ума» (16+), «Екатерина Ивановна» (18+) и «Без названия» (18+), номинированных на «Золотую маску». Ярославский актер снимался и в кино. Например, сыграл сержанта Королькова в фильме «Вася не в себе» (18+), главу советского торгпредства в Берлине в сериале «Смерш» (18+), многодетного отца Семена в «Земском докторе» (12+).

Последней большой работой Олега Новикова стала роль отца Любы в спектакле «Калина красная» (18+) по произведению Василия Шукшина.

— Новиков играл человека доброго, светлого, способного всё понять и простить. Этой трогательной ролью он как бы попрощался со зрителями, которым верно служил всю свою жизнь, — отметили коллеги артиста.

Прощание с Олегом Новиковым пройдет 5 февраля в 11:00 в ритуальном центре «Похоронный Дом Некрополь» в Ярославле (ул. Загородный сад, 9).

ПО ТЕМЕ
Умер актер Прощание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
кто реально был на фронте крайне отрицательно говорили о СМЕРШ а недумающие верят всему что им покажут в героических сказках про хорошего Сталина НКВД СМЕРШ итд
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление