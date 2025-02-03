Умер актер «Смерша» из Ярославля Олег Новиков: причина

Актер Олег Новиков скончался на 65-м году жизни Источник: Волковский театр / Vk.com











2 февраля после тяжелой болезни скончался артист ярославского Волковского театра Олег Новиков. 21 января ему исполнилось 64 года.

Новиков — выпускник Ярославского театрального училища. Начал актерскую карьеру в Николаевском художественном русском драматическом театре. В 2001 году вернулся в Ярославль и был принят в труппу театра имени Волкова. Здесь он сыграл около пятидесяти ролей.

— Чаще всего это были роли второго плана, но в исполнении Олега Новикова они привлекали внимание и надолго оставались в памяти, — отметили в театре.

В том числе Олег Новиков играл в спектаклях «Горе от ума» (16+), «Екатерина Ивановна» (18+) и «Без названия» (18+), номинированных на «Золотую маску». Ярославский актер снимался и в кино. Например, сыграл сержанта Королькова в фильме «Вася не в себе» (18+), главу советского торгпредства в Берлине в сериале «Смерш» (18+), многодетного отца Семена в «Земском докторе» (12+).

Последней большой работой Олега Новикова стала роль отца Любы в спектакле «Калина красная» (18+) по произведению Василия Шукшина.

— Новиков играл человека доброго, светлого, способного всё понять и простить. Этой трогательной ролью он как бы попрощался со зрителями, которым верно служил всю свою жизнь, — отметили коллеги артиста.