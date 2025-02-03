В России пройдет конкурс песни «Интервидение»

Первыми конкурс примут Москва и Московская область Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области Международного музыкального конкурса «Интервидение». Планируется, что он станет регулярным, будет проходить в России и за рубежом.

По предварительным данным, в конкурсе примет участие более 16 стран. Среди них Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, страны Латинской Америки и Центральной Азии.

Каждое государство представит музыкальный исполнитель, чья композиция занимает занимает первые строчки хит-парадов. По условиям «Интервидения», песня должна быть популярна в своей стране к дате проведения финала музыкального соревнования. Это может быть релиз 2024 года или новая песня, написанная специально для конкурса.

Как следует из подписанного указа, председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время объявят основные этапы конкурса, его формат и сроки проведения финала.

Источник: пресс-служба Кремля











Ожидается, что проект позволит расширить взаимодействие между государствами в сфере культуры, повысить узнаваемость артистов разных стран и привлечь иностранных туристов. Также предполагается, что страна-хозяйка конкурса будет меняться на последующих этапах.