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Культура В России пройдет конкурс песни «Интервидение»

В России пройдет конкурс песни «Интервидение»

Указ уже подписал президент Владимир Путин

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3 комментария
Первыми конкурс примут Москва и Московская область | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПервыми конкурс примут Москва и Московская область | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Первыми конкурс примут Москва и Московская область

Источник:

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области Международного музыкального конкурса «Интервидение». Планируется, что он станет регулярным, будет проходить в России и за рубежом.

По предварительным данным, в конкурсе примет участие более 16 стран. Среди них Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, страны Латинской Америки и Центральной Азии.

Каждое государство представит музыкальный исполнитель, чья композиция занимает занимает первые строчки хит-парадов. По условиям «Интервидения», песня должна быть популярна в своей стране к дате проведения финала музыкального соревнования. Это может быть релиз 2024 года или новая песня, написанная специально для конкурса.

Как следует из подписанного указа, председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время объявят основные этапы конкурса, его формат и сроки проведения финала.

Источник: пресс-служба КремляИсточник: пресс-служба Кремля
Источник:

Ожидается, что проект позволит расширить взаимодействие между государствами в сфере культуры, повысить узнаваемость артистов разных стран и привлечь иностранных туристов. Также предполагается, что страна-хозяйка конкурса будет меняться на последующих этапах.

Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие — всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году — в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу. Конкурс открыл имена Карла Готта, Глории Гейнор, Марион Рунг и других звезд эстрады.

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Комментарии
3
Гость
50 минут
а на последок я спою 👏
Гость
41 минута
Кириенко, который устроил дефолт.
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