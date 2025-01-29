Поймал звезду и не побоялся стать курьером. Секрет успеха у молодых и любимые женщины «прикольного» Дмитрия Маликова

Народному артисту Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Десятки хитов, 22 музыкальных альбома, более 70 музыкальных видео, 12 «Золотых граммофонов» — и это не считая образовательных программ и больших музыкальных шоу. Не верится, что автор всего этого музыкального богатства — улыбчивый и какой-то не очень серьезный Дмитрий Маликов, сумевший сохранить юношеский образ с густой копной русых волос. Подробности — в материале MSK1.RU.

В январе 2018 года в семье Дмитрия Маликова и его жены Елены появился сын Марк. Сейчас мальчику 7 лет, и он, как и папа с дедушкой, увлечен музыкой Источник: Дмитрий Маликов / T.me

Источник: Городские медиа

Со скоростью звука

— Дмитрий появился на сцене в очень удачное для артистов время: тогда, на стыке 80-х и 90-х, публика хотела новых артистов, молодых, сексуальных с примодненной музыкой. И он моментально завоевал сначала девушек, а потом и всех остальных. Это очень показательный для того времени момент, когда суперзнаменитыми артисты становились после одного хита, — объясняет стремительный взлет певца музыкальный критик Илья Легостаев.

В 1995 году Дмитрий Маликов взял Гран-при Международного фестиваля World Music Awards в Монако, где познакомился с красавицей Клаудией Шиффер Источник: Дмитрий Маликов / T.me











— Действительно, карьера певца летела со скоростью звука. Вот он, 15-летний музыкант, стажируется клавишником в ВИА «Самоцветы», которым руководит его отец, Юрий Федорович Маликов. В 16 лет поет уже на центральном телевидении в программе «Шире круг». В 18 — у него первое сольное выступление в столичном парке имени Горького на фестивале «Звуковая дорожка». А 1 января 1989 года он просыпается по-настоящему знаменитым после выступления на «Новогоднем огоньке» с песней «До завтра».

«У нас коллектив молодой, но когда уходят после окончания работы домой, на весь офис кто-нибудь да запоет: „До завтра“ И тут же из кабинетов: „Прощальных слов не говори!“ И дальше по тексту перекличка из разных углов», — такие комментарии от поклонников певца нередки в его соцсетях. Песни, написанные в конце 80-х и начале 90-х, остаются популярными до сих пор. И на концертах Дмитрий Маликов традиционно заканчивает свое выступление хитом «До завтра».

От нот до съемочной площадки

Перед юбилеем в своем телеграм-канале певец завел рубрику «55 фактов про Дмитрия Маликова». Вот один из них:

«В 1989 году я поступил в Московскую консерваторию, хотя уже тогда был известным исполнителем. Затем окончил ее с красным дипломом. Спустя 35+ лет ничуть не жалею об этих усилиях…»

— Дмитрий — профессиональный музыкант, закончил всё, что можно, — от музыкальной школы до Московской консерватории, получил великолепное образование. Он очень трудолюбивый и разносторонний: и исполнитель песен, и композитор - инструменталист, и прекрасный пианист. Его проект «Пианомания» уникален для нашей страны: это успешный способ донести до зрителей инструментальную музыку, совместив ее с шоу, — говорит музыкальный критик Илья Легостаев.

Красочный проект «Пианомания» — способ познакомить зрителей с инструментальной музыкой Источник: Дмитрий Маликов / T.me

В «Интересных фактах» о себе Дмитрий Маликов так рассказывает о необычном проекте:

« До меня в России такого не делал никто. Год подготовки, отказ от многих концертов и проектов, перераспределение ресурсов… И всё для того, чтобы осуществить мечту. Вовлечь публику в самый экологичный вид маний из всех существующих — «Пианоманию». <…> Чтобы проект стал по - настоящему зрелищным, я привлек к работе интересных и талантливых людей. Поставил шоу неповторимый Дмитрий Черняков, театральный режиссер с особым видением и мировым именем. <…> Еще никогда инструментальная музыка не была так близка широкой аудитории. <…> Что скрывать, для меня это особая тема. Мне хочется, чтобы, отвечая на вопрос «Кто такой Дмитрий Маликов?», люди говорили, что я не только певец, но и композитор, инструменталист».

За рояль Дима Маликов сел в 5 лет, хотя поначалу пытался удрать во двор играть в футбол Источник: Дмитрий Маликов / T.me











Но о Дмитрии Маликове можно сказать, что не только композитор, но и актер. Фильмов в его карьере пока немного, но какие его годы. Первая картина — «Увидеть Париж и умереть» (16+) — режиссера Александра Прошкина, в которой певец сыграл главную роль, вышла на экраны в 1992 году. Дмитрий сыграл с прекрасными актерами, Станиславом Любшиным и Татьяной Васильевой, и был очень органичен. Затем были небольшие роли в проекте «Старые песни о главном»(12+), камео в сериале «Моя прекрасная няня»(16+). А сейчас зрители могут увидеть новую новогоднюю комедию «Звезды в Сибири»(16+), где певец веселится в компании популярных коллег.

— Он не боится рисковать: на заре карьеры сыграл главную роль в художественном фильме, а став мэтром, согласился на комедию в новогоднем стиле — пробует всё, что интересно, остается живым, — говорит музыкальный критик Илья Легостаев.

«Прикольный» — это правильно

Коллеги шутят, что Дмитрий Маликов решил растить своих поклонников с детства, иначе зачем ему четыре года работать ведущим в детской программе «Спокойной ночи, малыши!». С 2012 года малыши могли услышать не только интересные или поучительные истории, но ближе познакомиться с музыкой, учиться ее понимать — именно такую цель ставил для себя певец, соглашаясь участвовать в телевизионном проекте. «Знаете, как Спиваков сказал: „Красота спасет мир. А кто спасет красоту?“ Красоту тоже надо спасать», — объяснял он свое решение в одном из интервью.

— Почему он популярен у новых поколений? Я считаю, что он пришел к молодым слушателям не через «Спокойной ночи»(0+), это шутка, а через рекламу. Он не побоялся примерить на себя роль курьера из маркетплейса, «руки-загребуки», который ближе юным, чем какой-то эстрадный исполнитель, — объясняет музыкальный критик Илья Легостаев. — Дмитрий мне сам признавался, что артисту его поколения сложно завоевать молодую аудиторию: для молодых песни пишут молодые. Но можно стать для них «прикольным», и тогда вы совпадете. На мой взгляд, рекламные ролики Дмитрия стали тем самым «приколом», который заставил юную аудиторию «вспомнить» его песни. Ну и во-вторых, сами композиции Маликова сегодня звучат так же легкомысленно и романтично. Они отлично слушаются в современных аранжировках — снова модные и актуальные.

Маликов не стесняется роли курьера в рекламе Источник: Дмитрий Маликов / T.me

Это подтверждают и новые альбомы, в которых старые песни звучат на новый лад. На подходе очередной — «Весел и свеж». Это совместная работа Дмитрия Маликова и DJ Антонио, который сделал ремиксы на известные хиты певца.

«Ты одна, ты такая, я тебя знаю»

Семья, на которую всегда приятно смотреть, — дочка Стефания и сын Марк взяли от мамы и папы только лучшее Источник: Дмитрий Маликов / T.me

Шутка о том, что в глобальной фигне не замечены только двое — Дима Маликов и Канада, уже не актуальна: Канаду, судя по всему, пора исключать, и Маликов остается в звании «хорошего парня» в одиночестве.

— Прекрасный принц возле рояля — это беспроигрышный образ, который Дмитрий сумел не разрушить за столько лет. В его деле обаяние и привлекательная внешность, конечно, очень важны, но, зная Дмитрия, скажу, что он не сильно заботится о правильном образе жизни, не зацикливается на внешнем. Музыка для него всегда важнее. Многие считают, что быть «положительным» для артиста скучно, а я уверен, что это очень серьезный актив. И Дмитрий им сумел распорядиться: его харизма и образ хорошего парня точно попадают в публику.

В понятие «хороший парень» входит и «верный семьянин». Их союз с Еленой Изаксон остается чуть ли не самым стабильным на российской сцене. Вместе пара уже 32 года, а официально женаты чуть меньше: спешно зарегистрировали брак, когда оформляли в ЗАГС рождение дочки Стефании, чтобы малютка не росла «безотцовщиной». О встрече с женой певец рассказал в рубрике «55 фактов о Дмитрии Маликове»:

«Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Больше в мире таких… таких не бывает. Не было и нет!» Начну с того, что если кто-то будет говорить вам: «Никогда не давайте друзьям в долг», — вспомните этот факт. 92 год. Я приехал в гости к знакомому как раз за… долгом (помню, одолжил ему крупную сумму, он долго не отдавал, поэтому забирать приехал лично, ведь до СБП еще было как до космоса). В тот вечер во время общения супруга моего товарища показывала их семейный фотоальбом (да, такие у нас были в те времена развлечения). И на одном из снимков я случайно увидел… ее! Лену. Дальше всё как в тумане. С первого взгляда прекрасная незнакомка понравилась мне настолько, что я загорелся желанием встретиться и узнать эту девушку ближе! Про долг тут же забыл. Я почувствовал, что это судьба!»

Таким молодым и модным 18-летний Дмитрий Маликов впервые вышел на сцену для сольного выступления в столичном парке имени Горького Источник: Дмитрий Маликов / T.me

Сегодня их дочери Стефании уже 24 года, она окончила факультет международной журналистики МГИМО, увлекается дизайном и является весьма популярной девушкой у достойных женихов и подписчиков своих соцсетей, чье число приближается к миллиону. Но с января 2018 года Стеша — не единственный ребенок в семье. На свет появился ее брат Марк, белокурый и милый малыш, которого родила суррогатная мать. Сейчас сыну Маликовых уже 7 лет, он, как и папа, занимается музыкой: играет на рояле, снимается вместе с отцом в рекламных роликах и, возможно, продолжит музыкальную династию Маликовых.

О других романах Маликова слышно ничего не было, если не считать самый первый, с Натальей Ветлицкой. Их гражданский брак продлился всего три года.

Как пишут наши коллеги из «Starhit», в конце 80-х Дмитрий Маликов познакомился с Натальей Ветлицкой. Эффектная блондинка разбила не одно мужское сердце, и музыкант не стал исключением. Бурный роман, несомненно, сыграл большую роль в творческой карьере Натальи. Именно Маликов убедил Ветлицкую уйти в соло и написал для нее первый хит «Душа». Почему же она бросила певца?

— Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина, — заявила певица в программе «Привет, Андрей!»(16+). — Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело. Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом всё кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать.

После выступления на «Новогоднем огоньке» 1989 года с песней «До завтра» Дмитрий Маликов проснулся знаменитым Источник: Дмитрий Маликов / T.me

Пять главных хитов Дмитрия Маликова: