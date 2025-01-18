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Культура обзор Провод, деревяшки, коты: разглядываем необычные экспонаты из архивов ярославских музеев

Провод, деревяшки, коты: разглядываем необычные экспонаты из архивов ярославских музеев

Некоторые предметы заставят вас улыбнуться

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В музейных архивах хранятся необычные предметы

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Никогда не знаешь, что можно найти в музеях города. Особенно в их архивах. На сайте Госкаталог.рф мы наткнулись на весьма необычные экспонаты, которые хранятся в Ярославском художественном музее и музее-заповеднике.

Нам удалось найти забавные вещицы и разные предметы быта, которые попали в музейные архивы. В этом материале показываем самые необычные находки.

Шапочка со снеговиком

Верхушку головного убора украшает снеговик в шарфе и цилиндре. Спереди шапочка украшена красными бусинами и пайетками. На сайте Госкаталога указан период создания предмета — 1998–2006 годы.

Фигурки из глины

В архиве художественного музея представлено несколько фигур на библейские темы. Выполнены скульптуры из глины и покрыты масляной краской.

Это «Кающаяся Магдалина»

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Еще одна фигура на религиозный сюжет

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Фигурки животных

В архиве музея есть несколько фигур животных. Некоторые даже объединены в коллекции. Скульптуры могли бы стать предметом интерьера.

Поставили ли бы себе фигуру собаки в гостиной?

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Бронзовая фигурка лося

Источник:

Предметы быта

На сайте Госкаталога нам попались и обычные предметы быта. Интересно, как они оказались в музейном архиве.

Фигурки из дерева

В Ярославском художественном музее хранятся деревянные фигурки, объединенные в серию «Деревяшки». Предметы изображают женщин в ярких платках. На основании помещена темно-коричневая авторская монограмма «ВВ». В описании указано, что предметы были созданы в 1970-е годы.

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