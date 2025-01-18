Провод, деревяшки, коты: разглядываем необычные экспонаты из архивов ярославских музеев

Никогда не знаешь, что можно найти в музеях города. Особенно в их архивах. На сайте Госкаталог.рф мы наткнулись на весьма необычные экспонаты, которые хранятся в Ярославском художественном музее и музее-заповеднике.
Нам удалось найти забавные вещицы и разные предметы быта, которые попали в музейные архивы. В этом материале показываем самые необычные находки.
Шапочка со снеговиком
Верхушку головного убора украшает снеговик в шарфе и цилиндре. Спереди шапочка украшена красными бусинами и пайетками. На сайте Госкаталога указан период создания предмета — 1998–2006 годы.
Фигурки из глины
В архиве художественного музея представлено несколько фигур на библейские темы. Выполнены скульптуры из глины и покрыты масляной краской.
Фигурки животных
В архиве музея есть несколько фигур животных. Некоторые даже объединены в коллекции. Скульптуры могли бы стать предметом интерьера.
Предметы быта
На сайте Госкаталога нам попались и обычные предметы быта. Интересно, как они оказались в музейном архиве.
Фигурки из дерева
В Ярославском художественном музее хранятся деревянные фигурки, объединенные в серию «Деревяшки». Предметы изображают женщин в ярких платках. На основании помещена темно-коричневая авторская монограмма «ВВ». В описании указано, что предметы были созданы в 1970-е годы.