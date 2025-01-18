Провод, деревяшки, коты: разглядываем необычные экспонаты из архивов ярославских музеев

В музейных архивах хранятся необычные предметы Источник: Госкаталог.рф











Никогда не знаешь, что можно найти в музеях города. Особенно в их архивах. На сайте Госкаталог.рф мы наткнулись на весьма необычные экспонаты, которые хранятся в Ярославском художественном музее и музее-заповеднике.

Нам удалось найти забавные вещицы и разные предметы быта, которые попали в музейные архивы. В этом материале показываем самые необычные находки.

Шапочка со снеговиком

Верхушку головного убора украшает снеговик в шарфе и цилиндре. Спереди шапочка украшена красными бусинами и пайетками. На сайте Госкаталога указан период создания предмета — 1998–2006 годы.

Фигурки из глины

В архиве художественного музея представлено несколько фигур на библейские темы. Выполнены скульптуры из глины и покрыты масляной краской.

Это «Кающаяся Магдалина» Источник: Госкаталог.рф

Еще одна фигура на религиозный сюжет Источник: Госкаталог.рф











Фигурки животных

В архиве музея есть несколько фигур животных. Некоторые даже объединены в коллекции. Скульптуры могли бы стать предметом интерьера.

Поставили ли бы себе фигуру собаки в гостиной? Источник: Госкаталог.рф











Бронзовая фигурка лося Источник: Госкаталог.рф











Предметы быта

На сайте Госкаталога нам попались и обычные предметы быта. Интересно, как они оказались в музейном архиве.

Фигурки из дерева