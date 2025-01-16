Умер режиссер Дэвид Линч

На 79-м году жизни умер американский режиссер Дэвид Линч. Об этом сообщает Varierty. Четыре года назад у кинематографиста нашли эмфизему. Через четыре дня Линчу должно было исполниться 79 лет.
Семья режиссера прокомментировала случившееся в соцсетях.
— C глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за уединение в это время. В мире появилась большая дыра, когда его не стало с нами. Но, как бы он сказал: «Следи за пончиком, а не за дыркой», — написали близкие режиссера.
Дэвид Линч родился в небольшом городе штата Монтана. С юного возраста ему нравились искусства: он занимался живописью, скульптурой, фотографией. Тогда же увлекся мультиплекацией, создав первый фильм — анимационную короткометражку «Шестеро заболевают». Сразу после окончания Академии искусств, Линч купил кинокамеру и начал снимать.
Его работы почти с самого начала карьеры отличаются запутанным сюжетом, мистицизмом и символизмом. Это стало отличительной чертой фильмов Линча, которые принесли ему множество номинаций на «Оскар». Режиссёр был лауреатом этой премии за выдающиеся заслуги в кинематографе, а такжет «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.