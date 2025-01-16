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Культура Умер режиссер Дэвид Линч

Умер режиссер Дэвид Линч

Ему было 78 лет

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1 комментарий

Дэвид Линч не дожил пару дней до своего дня рождения

Источник:

На 79-м году жизни умер американский режиссер Дэвид Линч. Об этом сообщает Varierty. Четыре года назад у кинематографиста нашли эмфизему. Через четыре дня Линчу должно было исполниться 79 лет.

Семья режиссера прокомментировала случившееся в соцсетях.

— C глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за уединение в это время. В мире появилась большая дыра, когда его не стало с нами. Но, как бы он сказал: «Следи за пончиком, а не за дыркой», — написали близкие режиссера.

Дэвид Линч родился в небольшом городе штата Монтана. С юного возраста ему нравились искусства: он занимался живописью, скульптурой, фотографией. Тогда же увлекся мультиплекацией, создав первый фильм — анимационную короткометражку «Шестеро заболевают». Сразу после окончания Академии искусств, Линч купил кинокамеру и начал снимать.

Его работы почти с самого начала карьеры отличаются запутанным сюжетом, мистицизмом и символизмом. Это стало отличительной чертой фильмов Линча, которые принесли ему множество номинаций на «Оскар». Режиссёр был лауреатом этой премии за выдающиеся заслуги в кинематографе, а такжет «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

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Комментарии
1
Гость
13 минут
Не очень долгая жизнь по современным меркам... Жаль, болезнь какая-то, видимо
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