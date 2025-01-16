Умер режиссер Дэвид Линч

Дэвид Линч не дожил пару дней до своего дня рождения Источник: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images











На 79-м году жизни умер американский режиссер Дэвид Линч. Об этом сообщает Varierty. Четыре года назад у кинематографиста нашли эмфизему. Через четыре дня Линчу должно было исполниться 79 лет.

Семья режиссера прокомментировала случившееся в соцсетях.

— C глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за уединение в это время. В мире появилась большая дыра, когда его не стало с нами. Но, как бы он сказал: «Следи за пончиком, а не за дыркой», — написали близкие режиссера.

Дэвид Линч родился в небольшом городе штата Монтана. С юного возраста ему нравились искусства: он занимался живописью, скульптурой, фотографией. Тогда же увлекся мультиплекацией, создав первый фильм — анимационную короткометражку «Шестеро заболевают». Сразу после окончания Академии искусств, Линч купил кинокамеру и начал снимать.