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Культура Вокалист костромской группы «Гудтаймс» Артем Шаров стал амбассадором популярного портала для мужчин

Вокалист костромской группы «Гудтаймс» Артем Шаров стал амбассадором популярного портала для мужчин

Читатели Maximonline скоро увидят эксклюзивные фото и видео с артистом

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1 комментарий

Лидер костромской рок-группы «Гудтаймс» стал амбассадором популярного мужского издания

Артем Шаров, лидер костромской рок-группы «Гудтаймс», стал амбассадором Maximonline.ru.

— Активный, современный, успешный в бизнесе и спорте, с отличным чувством юмора и крепким внутренним стержнем — Артем полностью воплощает ДНК бренда, — прокомментировали в Maximonline.

Кроме того, Артем вошел в «ТОП-50 историй мужчин Maxim». В этом проекте герои отвечают на вопрос «Что значит быть мужчиной?». В своём монологе Артем поделился с аудиторией портала историями и эмоциями от важнейшего события в жизни мужчины — рождении ребенка.

Как отметили в Maximonline, читателей ждут интересные коллаборации с Артемом: крутая фотосессия, эксклюзивное видео, большое интервью, персональная рубрика в социальных сетях Maxim и не только.

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Комментарии
1
Гость
9 сентября 2024, 16:17
Амбассадор, ватерклозет. Зачем нам эти слова? По-русски, пожалуйста.
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