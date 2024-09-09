Вокалист костромской группы «Гудтаймс» Артем Шаров стал амбассадором популярного портала для мужчин

Артем Шаров, лидер костромской рок-группы «Гудтаймс», стал амбассадором Maximonline.ru.
— Активный, современный, успешный в бизнесе и спорте, с отличным чувством юмора и крепким внутренним стержнем — Артем полностью воплощает ДНК бренда, — прокомментировали в Maximonline.
Кроме того, Артем вошел в «ТОП-50 историй мужчин Maxim». В этом проекте герои отвечают на вопрос «Что значит быть мужчиной?». В своём монологе Артем поделился с аудиторией портала историями и эмоциями от важнейшего события в жизни мужчины — рождении ребенка.
Как отметили в Maximonline, читателей ждут интересные коллаборации с Артемом: крутая фотосессия, эксклюзивное видео, большое интервью, персональная рубрика в социальных сетях Maxim и не только.