Вокалист костромской группы «Гудтаймс» Артем Шаров стал амбассадором популярного портала для мужчин

— Активный, современный, успешный в бизнесе и спорте, с отличным чувством юмора и крепким внутренним стержнем — Артем полностью воплощает ДНК бренда, — прокомментировали в Maximonline.

Кроме того, Артем вошел в «ТОП-50 историй мужчин Maxim». В этом проекте герои отвечают на вопрос «Что значит быть мужчиной?». В своём монологе Артем поделился с аудиторией портала историями и эмоциями от важнейшего события в жизни мужчины — рождении ребенка.