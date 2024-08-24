«Горел в костре без защитного костюма»: биография известного актера — «адвоката» Леонида Кулагина

Потерял в детстве мать, сбежал от славы, известен как адвокат: история актера Леонида Кулагина Источник: Lena Balakireva / A-a-ah.ru











Леонид Кулагин — советский и российский актер театра и кино, который пробовал себя и в режиссуре. Вы точно помните его по сериалу «Кулагин и партнеры» (12+), где он убедительно играл адвоката, а его голос, скорее всего, вам знаком по аудиокниге про Гарри Поттера или компьютерной игре Splinter Cell (18+). IRCITY.RU рассказывает биографию харизматичного артиста.

«Петь как Шаляпин я не могу, а хуже — не хочу»

Леня родился в городе Киренске Иркутской области 7 июня 1940 года. Папа был радиотехником, а мама — диктором и пела, пусть и для себя, в самодеятельности. Первые семь лет мальчик провел на берегах реки Лены, а в 1946-м переехал с родителями в Нижний Новгород (тогда — Горький).

— Я пошел в мать, потому что к электричеству отношусь с большой опаской, никакой тяги к технике нет. В Горьком отец не мог устроиться по профессии и начал работать электриком в драматическом театре имени Горького. В шесть лет я впервые вошел в театр, — рассказывал Леонид Кулагин Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» (12+) в 2018 году.



Через год после переезда в Горький от врачебной ошибки умерла мама. Кулагин рассказывает, что ей должны были сделать пустяковую операцию по устранению язвы желудка, но врач «резанул не там». Два года отец воспитывал Леню один, но потом в его жизни появилась женщина.

Леня с мамой Источник: cкриншот видео «Леонид Кулагин. Мой герой» / My.mail.ru











— Отец меня любил и ревниво ко мне относился. Он нашел не какую-то женщину со стороны, а женился на подруге своей сестры. Я думаю, мама там не обидится на меня, но, мне кажется, что зачатки культуры, музыкального образования, вкуса привила мне — я не могу назвать ее мачехой — вторая мама, — говорит Леонид Кулагин.



Мальчишка, бегавший за кулисами, часто становился актером массовки. Увольнение отца стало для сына трагедией — больше его не пускали в зал. Но сцена не отпускала — он не пропускал ни одного конкурса самодеятельности, посещал актерскую студию при Дворце пионеров, знал наизусть все арии из спектаклей и неплохо пел.



— Когда уже решалась судьба — все-таки мне хотелось петь, но я понял — петь как Шаляпин я не могу, а хуже петь не хочу. И так я выбрал свою дальнейшую профессию — актер, — рассказывает Леонид Николаевич.

Горьковский драмтеатр в советские годы Источник: Борис Шемякин / Pastvu.com











В тот год при Горьковском драматическом театре открыли школу-студию, и Кулагин поступил туда, а после обучения вошел в труппу знакомого с детства театра. На последнем курсе познакомился с Милой Нельской — студенткой театрального училища Ярославля. В Горький она приехала с родными. Семья поселилась в квартире тети Кулагина, и родственники договорились свести молодых людей.



Затем Мила по распределению попала в Читу, туда же попросил направление и жених. Но совместная жизнь не заладилась. Леонид и Мила прожили 1,5 года, быстро поняли, что слишком разные люди, и разошлись. Детей в браке не было.

Кулагин после расставания начал злоупотреблять алкоголем, запивал одиночество, хотя до встречи с Милой не пил да и не курил. Бывшая жена ушла из жизни рано — в 23 года от белокровия.

Леонид Кулагин с женой Элеонорой Лапицкой Источник: «Творчество замечательного человека Л. Н. Кулагина» / Vk.com











Затем артист уехал работать в Липецкий театр, где и встретил вторую супругу Элеонору Лапицкую. Она играла те же роли, что и первая жена Кулагина. Актриса состояла в гражданском браке, но этот факт не остановил Кулагина. Он считал, что муж у Лапицкой «ненастоящий». Леонид долго ухаживал за возлюбленной, добивался расположения, и наконец она сдалась. Поженились и вместе до сих пор. Лапицкая заставила Кулагина закодироваться, потому что устала терпеть его пьяные выходки. В браке родился сын Алексей.

«Я рано понял, что я не гений»

Долгое время Кулагин работал в Брянске, но в 1968-м уехал в Москву, где поступил в труппу театра имени Гоголя.

— Мы с Олегом Янковским приехали почти в одно время, вместе снимались. И вот где-то пересекаемся, и он говорит: «Ну что ж ты, мы все в нормальных театрах служим, а ты — в театре имени Гоголя». Но я там проработал вплоть до ухода из театра вообще в 1995 году. Я никогда не завидовал чужому успеху и таланту. Очень рано понял, что я — не гений, и никогда не был недоволен своей судьбой. Я исповедую такую истину: что каждому предначертано, то и будет, — говорит Кулагин.

Первая роль Кулагина в кино — комиссар Парфенов в киноальманахе «Начало неведомого века» (16+) Источник: скриншот видео «Леонид Кулагин. Мой герой» / My.mail.ru











Артист всегда хотел сниматься в кино и сразу после окончания школы-студии разослал свои фото на все киностудии Советского Cоюза. И предложения начал получать незадолго до переезда в Москву. Его утвердили на роль комиссара Парфенова в киноальманах о Гражданской войне «Начало неведомого века» (16+).

Режиссер Андрей Смирнов согласился взять никому не известного актера только по одной причине — нужен был человек «с лошадиным лицом». Только после знакомства с Леонидом он поменял мнение о его внешности и таланте.



— У Кулагина были все данные для того, чтобы стать звездой. Внешность своеобразная, незаурядное мужское обаяние. И прекрасные актерские данные, он был органичен. А кроме того, у Кулагина есть дар, который дается не каждому актеру — очень выраженная национальная внешность. Часто актерам бывает свойственна некоторая показуха в поведении, но он ведет себя как хорошо воспитанный человек. Достаточно скромный, но прекрасно знает себе цену, — говорил Андрей Смирнов.

В фильме «Дворянское гнездо» Источник: «Творчество замечательного человека Л. Н. Кулагина» / Vk.com











Это была бы первая работа в кино, но ее «положили на полку». Комитет по цензуре усмотрел в фильме насмешку над Октябрьской революцией. Так что впервые — да сразу в главной роли — зрители увидели Кулагина в картине Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо» (12+) по роману Тургенева.

После этого актер снялся в незапомнившихся советских фильмах «О друзьях-товарищах» (12+), «Расплата» (18+), «Кочующий фронт» (16+) и даже сыграл высокопоставленного немецкого офицера в военном фильме «Товарищ генерал» (12+).

Очередной успех к Кулагину пришел только после экранизации еще одного произведения русской классики — драмы «Приваловские миллионы» (18+) по одноименному роману Мамина-Сибиряка.

Леонид Кулагин в фильме «Осень» (12+) Источник: скриншот видео «Леонид Кулагин. Мой герой» / My.mail.ru











— Работа была тяжелой с моральной точки зрения, и никакого эстетического удовольствия, а тем более взаимного притяжения не было, — вспоминает Кулагин.



Картину посчитали «слишком откровенной» и не пропустили. Режиссера надолго отлучили от работы.

В 80-е к Кулагину пришла всесоюзная слава — все фильмы с его участием становились «блокбастерами»: «Крах операции "Террор"» (16+), фильм о лошадях «Крепыш» (12+), военная драма «Бой на перекрестке» (0+), шпионская лента «Пароль — "Отель Регина"» (18+). Большим успехом пользовалась экранизация книги Вальтера Скотта «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (16+), где Кулагин сыграл отца главного героя. На съемках этого фильма жизнь актера была в опасности — после завершения сцены, в которой его героя пытали на костре, огонь не успели потушить, и Кулагин начал гореть по-настоящему, при этом защитного костюма на нем не было.

«Я провинциальный человек»

Семь лет Кулагин был худруком Брянского ТЮЗа Источник: Teatrbryansk.ru











Спустя 35 лет на подмостках и экранах Кулагин решил стать театральным режиссером и вернулся в Брянск, в котором работал до переезда в Москву. В 1997 году он стал художественным руководителем и главным режиссером местного ТЮЗа. За 7 лет поставил 17 спектаклей — некоторые из них до сих пор в репертуаре театра. За это время Кулагин ни разу не выходил на сцену и не снимался.



— Я глубоко провинциальный человек. Тихий городок, тенистые аллейки, собака лежит под акацией — вот это всё я очень люблю. Это были интересные, хоть и тяжелые годы. Но еще одно открылось мне — никакой я не организатор. Не умею, — признавался Кулагин.

В 2004 году он вернулся в Москву, ему вновь стало интересно играть. Тогда и появился главный проект, по которому его помнят, — сериал «Кулагин и партнеры» (12+), который стал хитом на телевидении. Какое-то время зрители верили, что Кулагин на самом деле адвокат. Было отснято свыше 3 тысяч серий. «Кулагин и партнеры» не сходил с экранов 10 лет.

Сериал «Кулагин и партнеры» прославил актера как адвоката Источник: «Творчество замечательного человека Л. Н. Кулагина» / Vk.com











— И ведь верили, в этом был ужас. Приходили письма, просили разобраться, показывали переписки по своим делам с Верховным судом. Что я мог ответить? Даже в «Мосфильме» — там-то все знали, что это шоу, но нет — одна женщина меня несколько дней донимала своим делом. Какое-то время даже гаишники меня пропускали как адвоката, — рассказывал Кулагин.



В начале 2000-х артист попробовал свои силы в озвучке видеоигр. Он подарил голос герою цикла Tom Clancy's Splinter Cell. В качестве диктора Леонид Николаевич выступил в игре Trine (12+).

В кино Кулагина какое-то время не приглашали, и он начал озвучивать аудиокниги. В его исполнении можно услышать «Преступление и наказание» (11+), «Бегущую по волнам» (11+), «Мертвые души» (11+) и даже первую книгу из серии о юном волшебнике — «Гарри Поттер и философский камень» (12+).

Кулагин посвятил себя вере и озвучиванию аудиокниг Источник: Lena Balakireva / A-a-ah.ru











В последние годы Кулагин посвятил себя вере — у него был совместный проект с «Радио России» и Русской православной церковью, в рамках которого он читал историю христианской церкви и Новый Завет.

