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Культура «Говорю, какой‑то Стычкин»: ярославна снялась в сериале про Олимпиаду

«Говорю, какой‑то Стычкин»: ярославна снялась в сериале про Олимпиаду

Это не первый громкий проект Ирины Паутовой

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Ирина Паутова из Ярославля не первый раз снимается у Евгения Стычкина

Актриса из Ярославля Ирина Паутова снялась в одном из самых ожидаемых сериалов года «Игры» (16+) про подготовку к Олимпиаде 1980 года в Москве. 23-летняя ярославна сыграла девушку Кристину.

Как рассказывала Ирина в интервью онлайн-журналу «Собака.ru» в 2023 году, из родного города она уехала в 16 лет.

— Папа давно говорил, что надо уезжать из Ярославля. Не то что это плохой город, просто мне там стало тесновато. Оказав­шись в Москве, я поймала себя на мысли: «Ну всё, я на своем месте», — рассказывала «Собаке.ru» актриса.

Набирающая популярность звезда онлайн-сериалов Ирина Паутова в 2021 году окончила Театральную школу Олега Табакова и в то же время получила первую главную роль. Иру позвал сниматься режиссер Евгений Стычкин («День выборов» (18+) и другие картины) в сериал «Контакт» (18+) в дуэте с Павлом Майковым (Пчела из сериала «Бригада» (18+)). Он заприметил ярославну через соцсети.

Ирина Паутова снималась в сериале вместе с Павлом Майковым

— Приходит сообщение — мол, Ирина, здравствуйте, не хотели бы прий­ти на пробы? Смотрю — аккаунт называет­ся «Стычкин». Ну я не знала, кто это такой (Женя, прости!) И закрыла на фиг! А в кол­ледже ко мне подбегает Ваня, мой приятель со старшего курса: «Ир, тебе не писали, на пробы не звали?» Да, говорю, какой‑то Стычкин. И Ваня такой: «Ты дура?! Ответь сейчас же», — рассказывала в том же интервью Ирина.

Отметим, до «Игр» в фильмографии ярославны было несколько проектов со Стычкиным — сериалы «Цикады» (18+) и «Нулевой пациент» (18+).

Первый эпизод сериала про Олимпиаду вышел в Сеть 3 августа, это проект «Кинопоиска». В центре сюжета — Игорь Зорин (его роль исполняет сын артиста Игоря Верника Григорий) — представитель золотой молодежи СССР, который после скандала с отцом устраивается на работу в Олимпийский комитет для организации международного мероприятия.

В «Игры» вписан исторический контекст. К примеру, здесь упоминаются выступления Владимира Высоцкого и Афганская война, появляются реальные личности, в том числе Леонид Брежнев. Партийного деятеля сыграл Юрий Стоянов.

сериал «Игры» (16+), реж. Евгений Стычкин, 2024, «Кинопоиск»

сериал «Игры» (16+), реж. Евгений Стычкин, 2024, «Кинопоиск»

сериал «Игры» (16+), реж. Евгений Стычкин, 2024, «Кинопоиск»

В актерском составе также Мария Карпова (звезда сериала «Я знаю, кто тебя убил» (18+)), Игорь Костолевский (отец Артема из «Триггера» (18+)), Алексей Серебряков («Левиафан» (18+)), Леонид Каневский («Следствие вели» (16+)) и Александра Бортич («Я худею» (18+), «Фишер» (18+)) и другие звезды.

Новые серии будут выходить до 14 сентября.

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Сериал Олимпиада Съемки сериала Актриса
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