Как задерживали маньяка, расчленившего двух девочек в Рыбинске: подробности

По пока неподтвержденной информации, задержали его на окружной в Рыбинске, недалеко от улицы Алябьева. То есть, получается, далеко от Перебор, где произошло убийство, он не ушёл. Мы уточняем детали.



Мужчина скрывался несколько дней. Оперативники настигли его спустя четыре дня.