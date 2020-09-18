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СрочноВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

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Как задерживали маньяка, расчленившего двух девочек в Рыбинске: подробности

Мужчина скрывался в Ярославской области несколько дней

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Мужчину поймали днём 18 сентября&nbsp;

Мужчину поймали днём 18 сентября 

Следователи прокомментировали поимку рыбинского убийцы девочек-сестёр

В Ярославской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр. Виталий Молчанов попался оперативникам днём 18 сентября.

— По подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек. В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий. Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, — прокомментировали в Следственном комитете России.

По пока неподтвержденной информации, задержали его на окружной в Рыбинске, недалеко от улицы Алябьева. То есть, получается, далеко от Перебор, где произошло убийство, он не ушёл. Мы уточняем детали.


Мужчина скрывался несколько дней. Оперативники настигли его спустя четыре дня.

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убийство в Рыбинске
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