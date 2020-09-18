Как задерживали маньяка, расчленившего двух девочек в Рыбинске: подробности

Следователи прокомментировали поимку рыбинского убийцы девочек-сестёр
В Ярославской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр. Виталий Молчанов попался оперативникам днём 18 сентября.
— По подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек. В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий. Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, — прокомментировали в Следственном комитете России.
По пока неподтвержденной информации, задержали его на окружной в Рыбинске, недалеко от улицы Алябьева. То есть, получается, далеко от Перебор, где произошло убийство, он не ушёл. Мы уточняем детали.
Мужчина скрывался несколько дней. Оперативники настигли его спустя четыре дня.