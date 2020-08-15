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«Врагу такого не пожелаю»: ярославец, которого подозревали в изнасиловании, рассказал, как всё было

Ориентировки на молодого мужчину разошлись по всему городу

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Молодой мужчина засветился на камерах видеонаблюдения

Молодой мужчина засветился на камерах видеонаблюдения

Ярославец, которого подозревали в изнасиловании, рассказал, как всё было

Довольно странная история произошла на этой неделе в Ярославле. Следователи объявили в розыск молодого мужчину — подозревали в изнасиловании. В соцсетях ориентировку на розыск репостили и волновались — по городу ходит маньяк? А он... взял и сам пришёл в Следственный комитет, узнав себя на опубликованных снимках с камер наблюдения. После беседы в СК молодого человека отпустили.

— Мужчина проверялся на причастность к совершенному преступлению. Вся необходимая информация ему сообщена, — уточнили в СУ СКР по Ярославской области.

Мы поговорили с самим мужчиной. Он рассказал 76.RU, как всё было.

Узнал всё от сестры

— Новость о том, что меня подозревают в изнасиловании, я узнал от сводной сестры. Она отправила ссылку на материал и стала спрашивать, почему это вообще могло произойти. Мама и папа очень волновались. Поскольку обвинение было громким и все близкие были уверены, что оно ложное, не было страха и сомнений в том, что нужно срочно связываться со Следственным комитетом и решать эту проблему. Друзья переживали и старались связаться со мной. Поддерживали в комментариях под постами, вступали в дискуссии с людьми, которые меня оскорбляли. Девушке моей было очень трудно смотреть на сотни гневных комментариев.

Волновался из-за детектора лжи

— Вчера я второй раз пошёл в здание Следственного комитета. С самого начала узнал результат ДНК-теста — он не совпал с ДНК насильника. Потом вместе с экспертом проходил детектор лжи, результаты исследования тоже подтвердили невиновность. Перед полиграфом я волновался из-за того, что эмоции могут неправильно воспринять.

Нужно твёрдо стоять на своем

— Врагу не пожелаю оказаться в подобной ситуации, но тем не менее советую сохранять спокойствие. Нужно до конца оставаться уверенным в себе или в своем близком человеке. Поддерживать родных, которые не меньше переживают. Твёрдо стоять на своём и добиваться справедливости.

Напомним, сообщение о розыске мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера, появилось 13 августа. Преступника, который изнасиловал девушку, искали с марта этого года. В тот же день молодой человек, которого считают причастным к преступлению, нашёлся. Причём к следователям парень пришёл сам.

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Ярославльизнасилование
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