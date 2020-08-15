«Врагу такого не пожелаю»: ярославец, которого подозревали в изнасиловании, рассказал, как всё было

Мы поговорили с самим мужчиной. Он рассказал 76.RU, как всё было.



Узнал всё от сестры



— Новость о том, что меня подозревают в изнасиловании, я узнал от сводной сестры. Она отправила ссылку на материал и стала спрашивать, почему это вообще могло произойти. Мама и папа очень волновались. Поскольку обвинение было громким и все близкие были уверены, что оно ложное, не было страха и сомнений в том, что нужно срочно связываться со Следственным комитетом и решать эту проблему. Друзья переживали и старались связаться со мной. Поддерживали в комментариях под постами, вступали в дискуссии с людьми, которые меня оскорбляли. Девушке моей было очень трудно смотреть на сотни гневных комментариев.



Волновался из-за детектора лжи

— Вчера я второй раз пошёл в здание Следственного комитета. С самого начала узнал результат ДНК-теста — он не совпал с ДНК насильника. Потом вместе с экспертом проходил детектор лжи, результаты исследования тоже подтвердили невиновность. Перед полиграфом я волновался из-за того, что эмоции могут неправильно воспринять.

