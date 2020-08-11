«Он не виновен»: подозреваемый в изнасиловании сам пришел к следователям

Объявление о поисках подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера, размещённое ярославским Следственным комитетом, принесло свои плоды уже через несколько часов. Молодой человек, которого считают причастным к преступлению, нашёлся. Причём сам.

— Мужчина самостоятельно прибыл в следственный отдел. Его причастность к совершенному преступлению проверяется, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По словам девушки подозреваемого, её молодой человек не виновен.