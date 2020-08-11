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«Он не виновен»: подозреваемый в изнасиловании сам пришел к следователям

Девушка молодого человека из Ярославля рассказала о ситуации

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Сейчас следователи проверяют подозреваемого на причастность к преступлению

Сейчас следователи проверяют подозреваемого на причастность к преступлению

Подозреваемый в изнасиловании сам пришел к следователям в Ярославле

Объявление о поисках подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера, размещённое ярославским Следственным комитетом, принесло свои плоды уже через несколько часов. Молодой человек, которого считают причастным к преступлению, нашёлся. Причём сам.

— Мужчина самостоятельно прибыл в следственный отдел. Его причастность к совершенному преступлению проверяется, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По словам девушки подозреваемого, её молодой человек не виновен.

— Его спутали с кем-то. Он сходил в Следственный комитет и дал показания, сдал ДНК-тест и телефон на проверку. Завтра пройдёт проверку на детекторе лжи, — рассказала девушка.

Вероятнее всего, в ближайшие дни станет точно известно, перепутали парня на фото с кем-то другим или нет.

Напомним, преступление, о котором идёт речь, было совершено ещё в марте. С тех пор правоохранительные органы занимаются поиском виновного.

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