Может быть в двух районах: в Ярославле разыскивают насильника

— Преступление было совершено в марте на участке между домом № 31 по улице Суздальской и Суздальским шоссе Ярославля. Подозреваемый может проживать во Фрунзенском или Красноперекопском районе Ярославля, — прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.



Кто стал жертвой преступника, правоохранители не сообщают.