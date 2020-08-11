Может быть в двух районах: в Ярославле разыскивают насильника
В Ярославле разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Правоохранители ищут его с марта. Именно тогда было совершено преступление, в котором подозревают мужчину. Сейчас Следственный комитет обратился за помощью к жителям.
— Преступление было совершено в марте на участке между домом
Кто стал жертвой преступника, правоохранители не сообщают.
На вид подозреваемому 20–30 лет, рост 170–175 см, худощавый, русые волосы. Носит очки в круглой оправе золотистого или серебристого цвета.
Всех, кто видел этого человека, просят сообщить в следственный отдел СК по телефонам: