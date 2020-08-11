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Может быть в двух районах: в Ярославле разыскивают насильника

Следственный комитет обратился за помощью к жителям города

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Этого человека подозревают в насильственных действиях сексуального характера

Этого человека подозревают в насильственных действиях сексуального характера

Может быть в двух районах: в Ярославле разыскивают насильника

В Ярославле разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Правоохранители ищут его с марта. Именно тогда было совершено преступление, в котором подозревают мужчину. Сейчас Следственный комитет обратился за помощью к жителям.

— Преступление было совершено в марте на участке между домом № 31 по улице Суздальской и Суздальским шоссе Ярославля. Подозреваемый может проживать во Фрунзенском или Красноперекопском районе Ярославля, — прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Кто стал жертвой преступника, правоохранители не сообщают.

На вид подозреваемому 20–30 лет, рост 170–175 см, худощавый, русые волосы. Носит очки в круглой оправе золотистого или серебристого цвета.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить в следственный отдел СК по телефонам: 8 962 209-00-45, 8 962 209-00-08, 8 (4852) 42-97-87; 42-97-86, либо по телефону 02.

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