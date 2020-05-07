Во время коронавируса почти перестали грабить людей на улицах. Но мошенники уводят деньги удалённо

Во время самоизоляции на улицах стало спокойнее — так, по крайней мере, утверждают в ярославской полиции. В УМВД посмотрели статистику:
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество грабежей почти на 5%. Особо тяжкие преступления сократились на 22%. Также в апреле на 40% меньше стало разбойных нападений, — сообщили в полиции. — В сравнении с прошлым годом, за первые четыре месяца 2020 года сократилось общее количество преступлений на 7%: разбои снизились почти вдвое — 47,6%, грабежи на 11,4%. Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 14,8%.
Видимо, оттого, что люди сидят по домам, на треть стало меньше и квартирных краж.
Но теперь другая напасть. Мы стали больше покупать онлайн, и тут обрадовались мошенники. Научились вытягивать деньги с банковских карт, когда вы заказываете еду или вещи.
— Число краж с банковскими картами при использовании мобильной связи и интернета выросло почти на 80%, — пояснили в ведомстве. — Для того, чтобы огородить себя от мошенников, важно помнить, что данные карты или счета — ваша собственность, и никто не может ими воспользоваться.
Если вас смущает следующее:
- Товары или услуги стоят необоснованно дешево;
- Вас просят внести предоплату на сомнительном ресурсе;
- Вас просят сообщить пин-код или CWW- код карты, а также срок действия и прочие данные счета.
Ни в коем случае не поддавайтесь таким уловкам и уйдите с такого сайта.
Если вам звонит неизвестный номер, а человек на другом конце представляется сотрудником банка и сообщает вам о следующем:
- Ваша карта была заблокирована;
- С вашего счета была попытка списать деньги;
- Просит установить некую специальную программу;
- Перевести деньги на другой счет;
- Отправьте смс на неизвестный номер.
Ни в коем случае не совершайте эти операции — это мошенники. Положите трубку и сообщите о таком звонке в полицию, предупреждают в УМВД.
В Ярославской области продолжает сохранятся режим повышенной готовности, власти и полиция рекомендуют жителям без лишней необходимости не выходить из дома и соблюдать самоизоляцию. Губернатор Дмитрий Миронов рассматривает также и возможный выход из режима повышенной готовности, и переход к нормальному ритму жизни для населения.