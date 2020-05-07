Во время коронавируса почти перестали грабить людей на улицах. Но мошенники уводят деньги удалённо



Видимо, оттого, что люди сидят по домам, на треть стало меньше и квартирных краж.

Но теперь другая напасть. Мы стали больше покупать онлайн, и тут обрадовались мошенники. Научились вытягивать деньги с банковских карт, когда вы заказываете еду или вещи.



— Число краж с банковскими картами при использовании мобильной связи и интернета выросло почти на 80%, — пояснили в ведомстве. — Для того, чтобы огородить себя от мошенников, важно помнить, что данные карты или счета — ваша собственность, и никто не может ими воспользоваться.



Если вас смущает следующее:



Товары или услуги стоят необоснованно дешево;



Вас просят внести предоплату на сомнительном ресурсе;



Вас просят сообщить пин-код или CWW- код карты, а также срок действия и прочие данные счета.



Ни в коем случае не поддавайтесь таким уловкам и уйдите с такого сайта.



Если вам звонит неизвестный номер, а человек на другом конце представляется сотрудником банка и сообщает вам о следующем:



Ваша карта была заблокирована;

