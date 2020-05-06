Сегодня Владимир Путин провёл совещание, на котором выступила главный санитарный врач России Анна Попова и рассказала о том, как страна будет возвращаться к обычной жизни. Решение о выходе из изоляции доверили принимать главам регионов в зависимости от эпидемической обстановки.



— Государство постаралось максимально сделать для того, чтобы смягчить потери бизнеса из-за коронавируса и поддержать своих граждан, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в «Фейсбуке». — Были приняты решения о назначении выплат семьям с детьми, медицинским сотрудникам, о повышении пособий потерявшим работу. Предпринимателям дали отсрочки по многим обязательным платежам — арендным, налоговым, кредитным. Выделены субсидии и льготные зарплатные кредиты. Сегодня президент России Владимир Путин на всероссийском совещании попросил нас, глав регионов, проследить, чтобы все это было реально реализовано. Обсудили также перспективу снятия ограничений в стране. Глава государства доверяет решения регионам. Но их принятие должно основываться на мнении специалистов с учетом многих факторов и возможных рисков. Все решения обязательно тщательно взвесим, ведь, как подчеркнул президент, — цена ошибки очень высока — безопасность, жизнь и здоровье людей. Права на риск у нас нет.

