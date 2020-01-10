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Криминал Эксклюзив

Всё было в крови: в Ярославле Дед Мороз и Снегурочка подрались с хозяином кафе. Фото

В заведении устроили погром

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Вот это лихо посидели

Вот это лихо посидели

Большим погромом закончились посиделки в одном из кафе в Ярославле в ночь на 8 января. Здесь двое посетителей сцепились с хозяином заведения. 

Супружеская пара пришла посидеть в кафе, настроение было праздничное — оба были в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Даже посох с собой взяли. Засиделись допоздна. Что вдруг пошло не так? Версии у обеих сторон конфликта разнятся.

— Меня избил хозяин бара. Предварительно отправив мою жену в нокаут. Его друзья меня держали, а он разбивал об мою голову бутылки и стрелял в меня из травмата. Приехавший на место наряд полиции вызвал мне скорую, но задерживать хозяина бара почему-то не стал. Сейчас я в областной больнице, — рассказал «Дед Мороз» Алексей. — Он бухал со своими друзьями, моя жена о чем-то с ним по ругалась. Я не слышал, так как стоял в стороне. Я только увидел, как он ударил ее в подбородок и она упала на спину. Я бросился на него, но не добежал, его друзья меня скрутили.

Алексей говорит, что их с женой костюмы понравились всем посетителям кафе

Алексей говорит, что их с женой костюмы понравились всем посетителям кафе

Владелец заведения рассказал свою историю:

— Около трёх часов ночи я сказал, что через полчаса мы закрываемся. На что женщина возмутилась, потребовала вернуть ей деньги. И зачем-то начала бить посуду. А сзади на меня набросился её муж. Тут я «потерял себя». Я просто клял себя, что так повел себя, но зачем же они так? У меня теперь разбито кафе, ущерб большой, — говорит хозяин кафе. — И посох волшебный у меня тут в кафе остался...

Обе стороны конфликта сказали, что обратились в полицию. Мы запросили информацию в УМВД по Ярославской области.

- В настоящее время по факту конфликта проводится проверка. После окончания лечения пострадавших, установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, будет принято законное процессуальное решение, - рассказали в полиции.

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ДракаДед МорозСнегурочка
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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
10 янв 2020 в 13:31

Это точно кафе? Выглядит, как квартира пузика в малиновом пиджаке году в 96-м.

ваш господин
10 янв 2020 в 13:02

мало мало мало огня!😁

Владимир
10 янв 2020 в 12:48

Огонь!