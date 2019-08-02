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Криминал

«Бил ножом с агрессией»: из-за ссоры с невестой молодой ярославец пошёл убивать прохожих

Стали известны подробности жестоких преступлений, которые парень совершал одно за другим

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Мужчина нападал на прохожих в посёлке Завода 50

Фото: Александра Савельева

Сразу по трём статьям Уголовного кодекса в Ярославле судили 21-летнего молодого человека, который на улице ножом порезал двух случайных прохожих.

Произошло это ещё в феврале за Волгой в районе посёлка Завода 50. Парень поссорился со своей невестой, вспылил и пошёл к её подруге устраивать разборки. По пути ему попались двое прохожих.

— Молодой человек сначала инициировал конфликт с 32-летним прохожим, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области. — В состоянии агрессии он нанёс мужчине множественные удары ножом по телу и конечностям. Спустя некоторое время в подъезде одного из домов он напал на незнакомого ему 62-летнего мужчину и нанёс ему множественные удары ножом в грудь. Первый пострадавший выжил, второй от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Как стало известно 76.RU, на этом осуждённый не остановился. До подруги своей девушки он дошёл, похоже, даже не задумавшись о том, что убил человека. Там он тоже устроил сцену с ножом.

— В квартире своей 23-летней знакомой мужчина, приставив нож к её горлу, высказал угрозу убийством в адрес потерпевшей, которую последняя восприняла реально.

Собранные следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении парня. Его признали виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Угроза убийством» и «Убийство». Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Александр
2 авг 2019 в 15:03

10 лет, за попытку и угрозу убийства двух человек и убийство одного....??!! Могло быть и больше. Абсурд полный. Ему 21 год, отсидит срок. Неизвестно какой он выйдет, а ему будет 31 год.

Дрейк
2 авг 2019 в 15:02

10 лет за отнятую жизнь и загубленную другую - браво Фемида!!!((( в США дали бы пожизненный срок... нет ничего дороже и важнее жизни, а этот выйдет через 10 лет и дальше будет жить...

Алек
2 авг 2019 в 16:36

10 лет откровенному отморозку за три преступления, одно из которых закончилось смертью. При этом преступления даже не имели какого-то внятного мотива... на месте погибшего мог оказаться вообще любой, кто бы как-то криво на него посмотрел. А ему 10 лет.