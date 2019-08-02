«Бил ножом с агрессией»: из-за ссоры с невестой молодой ярославец пошёл убивать прохожих

Сразу по трём статьям Уголовного кодекса в Ярославле судили 21-летнего молодого человека, который на улице ножом порезал двух случайных прохожих.



Произошло это ещё в феврале за Волгой в районе посёлка Завода 50. Парень поссорился со своей невестой, вспылил и пошёл к её подруге устраивать разборки. По пути ему попались двое прохожих.



— Молодой человек сначала инициировал конфликт с 32-летним прохожим, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области. — В состоянии агрессии он нанёс мужчине множественные удары ножом по телу и конечностям. Спустя некоторое время в подъезде одного из домов он напал на незнакомого ему 62-летнего мужчину и нанёс ему множественные удары ножом в грудь. Первый пострадавший выжил, второй от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

