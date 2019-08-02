«Бил ножом с агрессией»: из-за ссоры с невестой молодой ярославец пошёл убивать прохожих

Мужчина нападал на прохожих в посёлке Завода 50
Фото: Александра Савельева
Сразу по трём статьям Уголовного кодекса в Ярославле судили 21-летнего молодого человека, который на улице ножом порезал двух случайных прохожих.
Произошло это ещё в феврале за Волгой в районе посёлка Завода 50. Парень поссорился со своей невестой, вспылил и пошёл к её подруге устраивать разборки. По пути ему попались двое прохожих.
— Молодой человек сначала инициировал конфликт с 32-летним прохожим, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области. — В состоянии агрессии он нанёс мужчине множественные удары ножом по телу и конечностям. Спустя некоторое время в подъезде одного из домов он напал на незнакомого ему 62-летнего мужчину и нанёс ему множественные удары ножом в грудь. Первый пострадавший выжил, второй от полученных повреждений скончался на месте происшествия.
Как стало известно 76.RU, на этом осуждённый не остановился. До подруги своей девушки он дошёл, похоже, даже не задумавшись о том, что убил человека. Там он тоже устроил сцену с ножом.
— В квартире своей 23-летней знакомой мужчина, приставив нож к её горлу, высказал угрозу убийством в адрес потерпевшей, которую последняя восприняла реально.
Собранные следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении парня. Его признали виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Угроза убийством» и «Убийство». Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.