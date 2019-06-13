Обвиняемому в педофилии ярославскому бизнесмену Владимиру Голубеву вынесли приговор. Видео

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Мы ведём онлайн-трансляцию из зала суда
Сегодня в Ярославле начался суд над известным бизнесменом Владимиром Голубевым. Его обвиняют в восьми эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасилования девочек.
— Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый в заброшенных домах недалеко от Московского проспекта и в Петропавловском парке неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Также с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он в разных местах на Красном Перекопе неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.
Бизнесмена задержали ещё осенью 2017 года. С тех пор он находится под стражей. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым.
11 июня Владимир Голубев выступил в суде с последним словом, где не признал свою вину. Он по-прежнему утверждал, что вся эта ситуация подстроена.
Мы ведём прямую трансляцию из зала Красноперекопского районного суда.
У здания суда собрались журналисты. Они ждут, когда сюда доставят подсудимого. Начало заседания запланировано на 10 часов.
Владимира Голубева привезли в суд. Через несколько минут начнётся заседание.
Владимир Голубев не хотел выходить из машины, когда его привезли к суду.
— Ты не знаешь, кто такой Владимир Голубев?! — угрожал он сотруднику полиции.
В здание суда подсудимый вошел, прикрывая своё лицо шарфом.
Подсудимого доставили в зал суда. В «клетку» он так и зашёл с закрытым шарфом лицом.
С минуты на минуту судья войдёт в зал заседаний. Подсудимый, прокурор, адвокаты и журналисты ждут начала процесса.
Заседание прошло быстро. Судья зачитал приговор:
— Выплатить компенсации потерпевшим — 15, 40, 30 и два раза по 100 тысяч рублей, а также назначить наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. Ещё один год после выхода на свободу будет действовать ограничение: нельзя менять место жительства, работы.
Владимир Голубев заявил, что намерен обжаловать приговор.
— Мы с вами надолго все вместе. Это ещё не окончательный срок, — сказал он.
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