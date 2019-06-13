Обвиняемому в педофилии ярославскому бизнесмену Владимиру Голубеву вынесли приговор. Видео

Сегодня в Ярославле начался суд над известным бизнесменом Владимиром Голубевым. Его обвиняют в восьми эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасилования девочек.



— Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый в заброшенных домах недалеко от Московского проспекта и в Петропавловском парке неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Также с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он в разных местах на Красном Перекопе неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.

Бизнесмена задержали ещё осенью 2017 года. С тех пор он находится под стражей. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым.

11 июня Владимир Голубев выступил в суде с последним словом, где не признал свою вину. Он по-прежнему утверждал, что вся эта ситуация подстроена.

