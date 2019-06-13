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Криминал
Бизнесмен насиловал девочек
Онлайн-трансляция

Обвиняемому в педофилии ярославскому бизнесмену Владимиру Голубеву вынесли приговор. Видео

Мы ведём онлайн-трансляцию из зала суда

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Заседание по делу бизнесмена Владимира Голубева проходит в Красноперекопском суде

Фото: Анастасия Тихомирова

Сегодня в Ярославле начался суд над известным бизнесменом Владимиром Голубевым. Его обвиняют в восьми эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасилования девочек.

 — Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый в заброшенных домах недалеко от Московского проспекта и в Петропавловском парке неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Также с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он в разных местах на Красном Перекопе неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет. 

Бизнесмена задержали ещё осенью 2017 года. С тех пор он находится под стражей. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым

11 июня Владимир Голубев выступил в суде с последним словом, где не признал свою вину. Он по-прежнему утверждал, что вся эта ситуация подстроена

Мы ведём прямую трансляцию из зала Красноперекопского районного суда.

Все новости

Все новости

У здания суда собрались журналисты. Они ждут, когда сюда доставят подсудимого. Начало заседания запланировано на 10 часов.

Фото: Анастасия Тихомирова

Владимира Голубева привезли в суд. Через несколько минут начнётся заседание.

Фото: Анастасия Тихомирова

Владимир Голубев не хотел выходить из машины, когда его привезли к суду.

— Ты не знаешь, кто такой Владимир Голубев?! — угрожал он сотруднику полиции.

В здание суда подсудимый вошел, прикрывая своё лицо шарфом.

Видео: Анастасия Тихомирова

Видео: Анастасия Тихомирова

Подсудимого доставили в зал суда. В «клетку» он так и зашёл с закрытым шарфом лицом.

Фото: Анастасия Тихомирова

С минуты на минуту судья войдёт в зал заседаний. Подсудимый, прокурор, адвокаты и журналисты ждут начала процесса.

Фото: Анастасия Тихомирова

Заседание прошло быстро. Судья зачитал приговор:

— Выплатить компенсации потерпевшим — 15, 40, 30 и два раза по 100 тысяч рублей, а также назначить наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. Ещё один год после выхода на свободу будет действовать ограничение: нельзя менять место жительства, работы.

Фото: Анастасия Тихомирова

Владимир Голубев заявил, что намерен обжаловать приговор.

— Мы с вами надолго все вместе. Это ещё не окончательный срок, — сказал он.

Фото: Анастасия Тихомирова

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

педофилиягромкое дело

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КОММЕНТАРИИ (1)

Ярославец
13 июн 2019 в 11:03

Педофилу несладко будет на зоне.