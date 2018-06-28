Мужчина приставал к маленьким девочкам

Стали известны результаты психиатрической экспертизы, которую назначили известному ярославскому бизнесмену, совращавшему маленьких девочек.



- Экспертиза проводилась в московском институте имени Сербского. По её результатам мужчина признан вменяемым. Ему продлили арест до 26 июля. В настоящее время следствие готовит обвинение к окончательной редакции. Обвиняемый будет ознакомлен с дальнейшими материалами дела, - рассказали нам в СУ СК РФ по Ярославской области.



Напомним, бизнесмен попался в октябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в изнасиловании.



— Не менее пяти раз он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырёх девочек в возрасте от 8 до 10 лет, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области о подробностях обвинения по уголовному делу.



Известно, что жертв он выбирал случайно на улице. Все преступления совершались в Красноперекопском районе Ярославля.

