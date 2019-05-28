«Игорь был моим другом»: в Ярославле вынесли приговор мужчине, сжёгшему заживо своего приятеля

Сегодня в Ярославле разбирали апелляционную жалобу по приговору мужчине, который облил спиртом и поджёг своего друга. Всё случилось в доме № 83 на улице Свердлова летом прошлого года. Пожар тогда был такой, что эвакуировали весь дом. Сейчас дом расселён, в нем выбиты стекла окон. Сжёг человека заживо

27 июня 2018 года 46-летний ярославец Алексей Веселов находился дома вместе со своей женой. В этот вечер к ним в гости пришёл друг Алексея — Игорь Завихонов. Как рассказали соседи, мужчина приревновал свою женщину к другу, облил его спиртом и поджег.



Испуганный и полыхающий как факел мужчина выбежал в коридор. Ему попыталась помочь соседка. Она выплеснула на него ведро воды, но, испугавшись, убежала прочь.

В результате загорелась квартира в двухэтажном доме. Всех жильцов дома пожарные эвакуировали. На Алексея Веселова завели уголовное дело за убийство и тут же заключили под стражу. Как оказалось, в тот вечер мужчина был сильно пьян.

В апреле Веселову вынесли приговор — колония общего режима на 4 года и 8 месяцев. Суд также назначил выплатить сестре, жене и дочке погибшего компенсацию морального вреда. В общей сумме — один миллион семьсот тысяч рублей.

Родственники погибшего считают, что судья тогда вынес мягкий приговор, наказание не соответствует тяжести преступления, а компенсация морального вреда — недостаточная. Дочка погибшего считает, что Веселов осознавал, что делал.

Трагедия случилась в доме на улице Свердлова Фото: Ольга Прохорова

«Даже пытки человечнее» — Мы считаем, что неправомерно и не правдиво учтен в качестве смягчающего обстоятельства алкоголизм Веселова. То есть, согласно такому подходу, можно постоянно употреблять алкоголь, в состоянии алкогольного опьянения убивать и сжигать людей, сжигать дома. А при вопросе об уголовной ответственности ссылаться на это, как на смягчающее наказание обстоятельство? — возмутилась дочь погибшего.



В ходе следствия выяснилось, что друг Веселова Игорь Завихонов, находился в беспомощном состоянии и не мог никак самостоятельно потушить огонь.

— Осталась мама у нас, 80 лет ей, — говорит сестра погибшего. — Она очень плохо себя чувствует. Для нашей семьи это большое горе. Слишком мягкое наказание ему (Алексею Веселову. — Прим. ред.) дали.

— Подсудимый, вам есть, что сказать? — обратился судья к Веселову.

— Я поддерживаю жалобу адвоката, но не поддерживаю жалобу потерпевших, — произнёс Веселов.

Но потерпевшие уверены, он умышленно убил своего друга. Да ещё и так жестоко:

— Даже пытки намного человечней, чем то, что сделал этот человек, — чуть не рыдая, сказала дочь погибшего мужчины. — Он сжёг человека заживо! — Никому такого горя не пожелаю, — с комом в горле произнесла сестра сгоревшего мужчины. — Что чувствует мать, что чувствую я, дочка…

Судья дал возможность высказаться и самому Веселову, который уже сидит за решёткой.

— Я раскаиваюсь и осознаю всю тяжесть преступления. Я так же скорблю, как и потерпевшие. Игорь был моим другом... Я семью свою тоже потерял. Я не знаю, где моя жена, семья находится… Простите меня, девчонки, — обращается он к сестре и дочери погибшего друга. — Не было у меня умысла никакого, не хотел я его убивать. Но получилось то, что получилось.

