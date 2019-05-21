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Криминал

«Берегите своих детей»: в Ярославле обсуждают нападение педофила на школьника

Стали известны первые подробности случившегося

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Мужчина пристал к ребёнку в Брагино на улице Труфанова

Фото: «Яндекс.Панорамы»

В социальных сетях ярославцы обсуждают инцидент, который произошёл вчера в Брагино на улице Труфанова в районе торгового центра «7 дней». Там на школьника напал взрослый мужчина. Он подошёл к мальчику, потрогал его и позвал пойти вместе с ним. Ребёнок смекнул, что происходит что-то неладное, и стал убегать от незнакомца. И это заметили прохожие.

— Женщина подняла крик, из машины выбежал водитель ей на помощь и скрутил мужчину, — рассказали очевидцы в паблике «Жесть Ярославля» во «ВКонтакте». — Настоящий мужской поступок. Берегите своих детей, встречайте их из школ.

В правоохранительных органах произошедшее не комментируют. Но, как стало известно 76.RU, родители мальчика написали заявление, по изложенным фактам в котором было заведено дело. А люди уже вовсю обсуждают это происшествие.

— К сожалению, бывают и среди бела дня такие случаи, — пишет Ирина Субботина. — Как-то гуляла с дочкой на детской площадке, а около неё болтался молодой человек, лет 30 с виду, какой-то странный. Потом подошёл ко мне, спросил, мой ли сын гуляет один в другой стороне площадки — там качался мальчик лет 5–6. Я сперва даже не поняла, зачем это спрашивает, но сказала «нет». В итоге этот мужчина зачем-то подошёл к мальчику, начал о чем-то говорить с ним, а я осталась наблюдать, мало ли что. Хорошо, что сразу подошла мать мальчика, которая была на соседней площадке, и увела его.

Есть и те, кто просят всех взволнованных родителей успокоиться и не делать преждевременных выводов.

— Ну, крик поднять и начать орать «педофил», много ума не надо, — считает Роман Ниминец. — Как история с тренером. Даже на видео ничего нет, но ребёнок же врать не может. Вот и сидит теперь тренер.

Недавно в Ярославле вынесли приговор педагогу, которого обвиняли в педофилии. Ранее мы рассказывали подробности случившегося.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

криминалпедофил

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
21 май 2019 в 13:13

вот я как то с романом согласна.

Гость
21 май 2019 в 15:00

"изложенным фактам в котором было заведено дело" Михаил, откройте УПК и найдите хоть слово о заведении дела.