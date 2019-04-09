В Ярославле из суда дерзко похитили материалы дела за пьяное вождение в отношении экс-инспектора ДПС

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Стали известны первые подробности преступления
Несколько лет назад Максима Куличкина показывали по ТВ как героя
В Ярославле в суде совершено дерзкое преступление — прямо из зала заседаний кто-то выкрал материалы дела. Это произошло во время, когда ни судьи, ни секретаря суда в зале не было. Поэтому рассмотрение дела пришлось приостановить.
- Восстановить украденные материалы реально, и мировым судьёй участка Кировского района уже было вынесено соответствующее определение об этом, - сообщил источник 76.RU в органах судебной власти Ярославской области. - Поэтому рассмотрение дела будет продолжено, несмотря на произошедший инцидент и вне зависимости от того, будет ли найден преступник или нет.
Преступника пока не нашли, но правоохранительные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Как стало известно изданию 76.RU, пропали материалы дела, по которому проходит бывший инспектор ДПС Максим Куличкин. Мужчина попал на скамью подсудимых за пьяное вождение. Ему грозит наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее СМИ уже рассказывали про Максима Куличкина, правда, совсем по другому поводу. Зимой 2014 года он вместе со своим напарником спасли человека, у которому стало плохо на улице.