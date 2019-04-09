В Ярославле из суда дерзко похитили материалы дела за пьяное вождение в отношении экс-инспектора ДПС

В Ярославле в суде совершено дерзкое преступление — прямо из зала заседаний кто-то выкрал материалы дела. Это произошло во время, когда ни судьи, ни секретаря суда в зале не было. Поэтому рассмотрение дела пришлось приостановить.



- Восстановить украденные материалы реально, и мировым судьёй участка Кировского района уже было вынесено соответствующее определение об этом, - сообщил источник 76.RU в органах судебной власти Ярославской области. - Поэтому рассмотрение дела будет продолжено, несмотря на произошедший инцидент и вне зависимости от того, будет ли найден преступник или нет.

