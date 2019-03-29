В Ярославле экс-депутату Сергею Шмелёву предъявили обвинение в мошенничестве на 22 миллиона

Бывший депутат Ярославской областной думы и руководитель компании «Радострой» Сергей Шмелёв предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.



— Предварительные слушания по делу назначены на 4 апреля, — сообщил 76.RU официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова. — Там уже будет либо объявлена дата первого заседания суда, либо дело могут вернуть в прокуратуру.



Комментарий у Сергея Шмелёва корреспондентам 76.RU пока взять не удалось — он не берёт трубку. Но известно, что Сергея Шмелева обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Фигурирует цифра в 22 миллионов рублей, выделенных из бюджета. С 2012 по 2015 годы фирма Сергея Шмелёва «Радострой» строила в Ростове дороги и прокладывала водопроводные сети и канализацию. Выяснилось, что подрядчик получил деньги от городской администрации, но работы выполнил не в полном объеме, подделав часть актов выполненных работ.