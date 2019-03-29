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Криминал

В Ярославле экс-депутату Сергею Шмелёву предъявили обвинение в мошенничестве на 22 миллиона

Следователи полагают, что руководитель «Радостроя» присвоил себе бюджетные деньги

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Сергею Шмелёву предъявили обвинение по статье «Мошенничество»

Фото: Сергей Шмелёв/Facebook.com

Бывший депутат Ярославской областной думы и руководитель компании «Радострой» Сергей Шмелёв предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

— Предварительные слушания по делу назначены на 4 апреля, — сообщил 76.RU официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова. — Там уже будет либо объявлена дата первого заседания суда, либо дело могут вернуть в прокуратуру.

Комментарий у Сергея Шмелёва корреспондентам 76.RU пока взять не удалось — он не берёт трубку. Но известно, что Сергея Шмелева обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Фигурирует цифра в 22 миллионов рублей, выделенных из бюджета. С 2012 по 2015 годы фирма Сергея Шмелёва «Радострой» строила в Ростове дороги и прокладывала водопроводные сети и канализацию. Выяснилось, что подрядчик получил деньги от городской администрации, но работы выполнил не в полном объеме, подделав часть актов выполненных работ.

Имя Сергея Шмелёва стало известно многим ярославцам по делу бывшего мэра Евгения Урлашова. По одному из эпизодов заявителем был как раз руководитель «Радостроя», который сообщил правоохранительным органам, что градоначальник у него вымогает взятку.

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ТЕГИ

криминалШмелёв

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КОММЕНТАРИИ (10)

алех
29 март 2019 в 11:53

ответочка за Урлашова

гость
29 март 2019 в 12:54

посадите его в одну камеру с Урлашовым)))

Василий
29 март 2019 в 12:40

Награда нашла героя

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