«Жил на улице четыре дня, домой его не пускала родственница»: 43-летнего инвалида нашли сожженным прямо в его кресле

Инвалид погиб у ворот дома, в котором был прописан Источник: Подслушано Щучье / читатель 45.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Страшный случай потряс небольшой город Щучье. Горожане несколько дней пытались добиться помощи для мужчины в инвалидной коляске, который ночевал на улице, но оказались бессильны против равнодушия и его родных, и официальных инстанций. Теперь помощь уже не нужна — обгоревшее тело несчастного нашли прямо у дома, под воротами которого он доживал свои последние дни. Подробности жуткого происшествия — в материале наших коллег из 45.RU.

«Неадекватная ситуация»

— Щучье. Никому нет дела, уже кого только не вызывали, укрыли его как могли, — так начинался пост, в котором горожане писали о человеке в инвалидной коляске, который почему-то оказался на улице. Пост разместили несколько дней назад во многих группах социальной сети «ВКонтакте».

Человек на фото еще жив, он спит на траве Источник: Подслушано Щучье

На фотографии — мужчина лежит на земле, укрытый пледом. Рядом стоит инвалидная коляска. В посте люди писали, что вызывали скорую помощь, полицейских, социальную службу, но никто не смог помочь. Несчастный продолжал жить на улице, а спал просто на голой земле. Через несколько дней его не стало.

— В шестом часу утра муж одной из девочек пошел его покормить, а он уже был сожжен. Лежал у ворот. Голова сильно обгорела. Накануне вечером еще полиция приезжала, ничего не сделали, сказали только: «Ладно, утром разберемся». А утром приехали, соседи говорят, похихикали, неадекватная ситуация, — рассказала корреспонденту 45.RU Светлана.

«Кричали о помощи»

По словам женщины, погибшего звали Виталий Р. Ему было 43 года. Передвигаться самостоятельно он не мог, но инвалидность у него оформлена не была. Все последние дни он жил на улице у ворот дома, в котором был прописан. Домой его не пускала родственница.

— Он жил на улице четыре дня. Его возили в больницу в Курган, его там отправили домой. Потом здесь у соцзащиты был, его тоже прогнали. Потом сюда привезли. Ему скорую помощь вызывали, полицию вызывали, — перечисляет Светлана. — Полиция приехала, ворота родственница открыла, за калитку его завезла. Как только все ушли, она обратно его вывезла. Соседи его кормили, мы везде обращались, кричали о помощи.

Светлана размещала посты в соцсети, когда Виталий еще был жив. Уже после трагедии направила обращение в приемную Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в происшествии.

— Я его не знаю, но это вопиющий случай. Очевидцы говорили: «Ой, этот алкаш». Какая разница, кто он? Его, получается, подожгли прямо в кресле. Я не знаю, что случилось, но у меня в голове такое не укладывается, — рассказала Светлана.

Еще одна жительница города Щучье рассказала 45.RU, что родственница не пускала Виталия жить в дом, в котором он был прописан и всегда жил.

— У него в этом доме бабушка жила, потом отец, потом он жил. Травму получил на лесопилке. Пока хозяин там жив был, он у него продолжал работать. Он его в больницу возил, помогал всем, а потом он, видимо, без работы остался, — пояснила наша собеседница. — Почему она его выгнала на улицу, не знаю.

«Проводится проверка»

В СУ СКР по Курганской области корреспонденту 45.RU заявили, что проверят все, о чем рассказали горожане.

«По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Обстоятельства устанавливаются», — отметили в пресс-службе ведомства.

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина не смогла оперативно прокомментировать трагический случай. Глава Щучанского округа Алексей Новоселов не смог найти время для комментария журналисту.

В пресс-службе губернатора Курганской области на запрос редакции ответили оперативно:

— По данному случаю Департаментом здравоохранения будет проведена проверка. По предварительной информации Щучанской больницы, на момент последнего выезда бригады скорой помощи гражданин находился у родственников, которые отказывались пустить медицинских работников в дом, показаний к госпитализации у гражданина по итогам обследований бригадой не было выявлено.