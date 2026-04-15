Это еще не конец? Детский тренер выстоял в драке против семи росгвардейцев — его обвинили в убийстве, но дважды оправдали

Николая Кукушкина оправдали во второй раз Источник: Дарья Воробьева / NN.RU

10 апреля Нижегородский районный суд вынес приговор детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину. Пять лет назад во время драки в центре Нижнего Новгорода он ранил ножом троих росгвардейцев, один из них — 19-летний Михаил Рашоян — впоследствии скончался от кровопотери. Кукушкина обвиняли в страшных вещах — умышленном убийстве и покушении на убийство двух человек, — но в 2022 году присяжные единогласно его оправдали. Прокуратура это решение обжаловала, и рассмотрение дела затянулось еще на несколько лет, пока в прошлом месяце четвертая по счету коллегия заседателей не вынесла еще один оправдательный вердикт. NN.RU вспомнил детали резонансного дела, прогремевшего на всю страну, и побывал на оглашении приговора.

Как всё начиналось

Смертельная драка случилась в 2021 году. В ночь на 16 мая Николай Кукушкин вместе с женой, ее подругой и товарищем Григорием Артеменко гуляли по улице Большой Покровской. Они планировали встретить рассвет на откосе у памятника Чкалову и как раз направлялись в его сторону.

По дороге девушки веселились: пели песни, кружились, фотографировались, смотрели ролики на телефоне и отстали от своих спутников на несколько десятков метров. В какой-то момент за ними увязалась компания из восьми мужчин — семи бойцов Шумиловской бригады Росгвардии и одного гражданского. Они были навеселе и настойчиво предлагали познакомиться, игнорируя все отказы.

Заметив это, Николай и Григорий поспешили вмешаться в ситуацию. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Далее версии сторон расходятся.

Две стороны конфликта

По словам военнослужащих, потасовку начали Кукушкин со своим товарищем. Якобы сначала детский тренер в грубой форме стал предъявлять парням претензии, прогонял их и оскорблял, а затем достал швейцарский нож и порезал трех участников конфликта.

Кукушкин и его друзья настаивали, что драку затеяли именно росгвардейцы. Согласно этой версии, бойцы выкрикивали в их адрес нецензурные слова и выражали намерения «вступить в половую близость с девушками». Затем погибший впоследствии Михаил Рашоян ударил Григория Артеменко.

В ходе драки, обороняясь от восьми бойцов, Кукушкин ранил Рашояна в грудь. Другому солдату он порезал височную область, еще одному — спину. Товарищ тренера тоже получил травмы: ему сломали челюсть, кости лица и повредили руку.

Что записали камеры

Как ситуация развивалась на самом деле, помогли установить записи с камер видеонаблюдения. Их предоставила сторона защиты — и они подтверждают версию, рассказанную Кукушкиным.

Согласно продемонстрированным в суде кадрам, первый удар действительно нанес Рашоян — лбом в голову Артеменко. Дальше началась драка, в ходе которой тренер достал нож и начал хаотично размахивать руками, отбиваясь от нападавших.

Когда на земле остались лежать Рашоян и потерявший сознание Артеменко, драка прекратилась. Кукушкин подошел к павшему сопернику, чтобы убедиться, что тот живой. Заметив на рубашке приятеля кровь, росгвардейцы попытались привести его в чувство и вызвали скорую помощь. Однако дожидаться медиков не стали и сами повезли парня в больницу № 5.

До машины, судя по кадрам видеозаписи, они несли его довольно неаккуратно и даже один раз уронили. В больнице пострадавшего не приняли, так как медучреждение было на карантине из-за ковида. Тогда его положили на лавочку рядом, куда в итоге и приехала скорая. Через два часа после драки Рашоян скончался.

Первый приговор

Узнав о смерти военнослужащего, Кукушкин написал явку с повинной. Против него возбудили уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство двух человек.

Почти полтора года мужчина провел в СИЗО: следствие затягивалось, так как свидетели и потерпевшие военнослужащие выполняли боевые задачи и не могли явиться на допрос.

Николай Кукушкин провел в СИЗО почти полтора года, пока присяжные не оправдали его в первый раз Источник: Алексей Петров

В конце концов присяжные заседатели решили, что Николай Кукушкин невиновен, и в октябре 2022 года суд на основании их вердикта вынес оправдательный приговор. Правда, до его вступления в силу мужчину оставили под подпиской о невыезде, а вскоре решение обжаловала прокуратура. Тогда дело направили на повторное рассмотрение.

Три коллегии присяжных

Новый состав коллегии присяжных, по словам защиты, также склонялся к невиновности Николая, однако ближе к вынесению вердикта ее распустили. Причиной якобы стала жалоба одной из заседательниц на другую — запасную. Та, по ее словам, высказывала предвзятое мнение о подсудимом и пыталась убедить остальных вынести обвинительный приговор. Суд на эту жалобу отреагировал неожиданно: удалил пожаловавшуюся присяжную и тем самым распустил коллегию, рассказывал в эфире программы «Кстати» друг Кукушкина Анатолий Глассон.

Вокруг третьей коллегии развернулся настоящий скандал: выяснилось, что в ее состав внедрили сына сотрудницы прокуратуры Льва Павлова. О своей задаче «обработать» других присяжных и склонить их к обвинительному вердикту он сам похвастался знакомой. Та записала его откровения на камеру и показала приятелям тренера. Они, в свою очередь, направили видео в прокуратуру и правоохранительные органы, но не добились никакой реакции. Тогда запись передали журналистам, которые показали ее в эфире.

Екатерина Павлова — мать старшины — с должности начальника отдела вскоре уволилась. Третью коллегию присяжных в итоге распустили.

Еще не конец?

В марте 2026 года четвертый по счету состав коллегии вынес свой вердикт: Николай Кукушкин невиновен. Накануне суд на основании их решения оправдал детского тренера, признав его право на реабилитацию и возмещение вреда. Однако история повторилась, и мужчину снова оставили под подпиской о невыезде, что возмутило сторону защиты. Вероятно, это решение она будет обжаловать.

— Как и в прошлый раз, суд незаконно избрал оправданному меру пресечения в виде подписки о невыезде. Тогда мы промолчали, но в этот раз, скорее всего, молчать не будем, — отметила адвокат Ирина Кулишева.

По ее мнению, точка в деле еще не поставлена, и прокуратура будет обжаловать и этот оправдательный приговор. Не исключает такой возможности и сам Николай Кукушкин.

— Непонятно, по какой причине до сих пор [это продолжается], с учетом того, что второй оправдательный вердикт и уже четвертая коллегия. И вторая, и третья были замешаны в махинациях, с третьей вообще скандал получился. Тем не менее, я думаю, для них это как ехать по рельсам. Поэтому есть предположение, что будут обжаловать. Непонятно пока, на каких основаниях, но, наверное, что-то наковыряют, — сказал детский тренер корреспонденту NN.RU.

А что с другими росгвардейцами

Параллельно с Кукушкиным судили трех сотрудников Росгвардии, принимавших участие в смертельной драке. В 2024 году их признали виновными в причинении вреда средней тяжести Григорию Артеменко. Ивану Катасонову, Ивану Долженко и Егору Мышляеву назначили по два года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с них взыскали 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего.