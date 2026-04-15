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Криминал Это еще не конец? Детский тренер выстоял в драке против семи росгвардейцев — его обвинили в убийстве, но дважды оправдали

Это еще не конец? Детский тренер выстоял в драке против семи росгвардейцев — его обвинили в убийстве, но дважды оправдали

Вспомнили детали громкого процесса в Нижнем Новгороде, который тянется с 2021 года

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Николая Кукушкина оправдали во второй раз | Источник: Дарья Воробьева / NN.RUНиколая Кукушкина оправдали во второй раз | Источник: Дарья Воробьева / NN.RU

Николая Кукушкина оправдали во второй раз

Источник:

Дарья Воробьева / NN.RU

10 апреля Нижегородский районный суд вынес приговор детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину. Пять лет назад во время драки в центре Нижнего Новгорода он ранил ножом троих росгвардейцев, один из них — 19-летний Михаил Рашоян — впоследствии скончался от кровопотери. Кукушкина обвиняли в страшных вещах — умышленном убийстве и покушении на убийство двух человек, — но в 2022 году присяжные единогласно его оправдали. Прокуратура это решение обжаловала, и рассмотрение дела затянулось еще на несколько лет, пока в прошлом месяце четвертая по счету коллегия заседателей не вынесла еще один оправдательный вердикт. NN.RU вспомнил детали резонансного дела, прогремевшего на всю страну, и побывал на оглашении приговора.

Как всё начиналось

Смертельная драка случилась в 2021 году. В ночь на 16 мая Николай Кукушкин вместе с женой, ее подругой и товарищем Григорием Артеменко гуляли по улице Большой Покровской. Они планировали встретить рассвет на откосе у памятника Чкалову и как раз направлялись в его сторону.

По дороге девушки веселились: пели песни, кружились, фотографировались, смотрели ролики на телефоне и отстали от своих спутников на несколько десятков метров. В какой-то момент за ними увязалась компания из восьми мужчин — семи бойцов Шумиловской бригады Росгвардии и одного гражданского. Они были навеселе и настойчиво предлагали познакомиться, игнорируя все отказы.

Заметив это, Николай и Григорий поспешили вмешаться в ситуацию. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Далее версии сторон расходятся.

Две стороны конфликта

По словам военнослужащих, потасовку начали Кукушкин со своим товарищем. Якобы сначала детский тренер в грубой форме стал предъявлять парням претензии, прогонял их и оскорблял, а затем достал швейцарский нож и порезал трех участников конфликта.

Кукушкин и его друзья настаивали, что драку затеяли именно росгвардейцы. Согласно этой версии, бойцы выкрикивали в их адрес нецензурные слова и выражали намерения «вступить в половую близость с девушками». Затем погибший впоследствии Михаил Рашоян ударил Григория Артеменко.

В ходе драки, обороняясь от восьми бойцов, Кукушкин ранил Рашояна в грудь. Другому солдату он порезал височную область, еще одному — спину. Товарищ тренера тоже получил травмы: ему сломали челюсть, кости лица и повредили руку.

Что записали камеры

Как ситуация развивалась на самом деле, помогли установить записи с камер видеонаблюдения. Их предоставила сторона защиты — и они подтверждают версию, рассказанную Кукушкиным.

Согласно продемонстрированным в суде кадрам, первый удар действительно нанес Рашоян — лбом в голову Артеменко. Дальше началась драка, в ходе которой тренер достал нож и начал хаотично размахивать руками, отбиваясь от нападавших.

Когда на земле остались лежать Рашоян и потерявший сознание Артеменко, драка прекратилась. Кукушкин подошел к павшему сопернику, чтобы убедиться, что тот живой. Заметив на рубашке приятеля кровь, росгвардейцы попытались привести его в чувство и вызвали скорую помощь. Однако дожидаться медиков не стали и сами повезли парня в больницу № 5.

До машины, судя по кадрам видеозаписи, они несли его довольно неаккуратно и даже один раз уронили. В больнице пострадавшего не приняли, так как медучреждение было на карантине из-за ковида. Тогда его положили на лавочку рядом, куда в итоге и приехала скорая. Через два часа после драки Рашоян скончался.

Первый приговор

Узнав о смерти военнослужащего, Кукушкин написал явку с повинной. Против него возбудили уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство двух человек.

Почти полтора года мужчина провел в СИЗО: следствие затягивалось, так как свидетели и потерпевшие военнослужащие выполняли боевые задачи и не могли явиться на допрос.

Николай Кукушкин провел в СИЗО почти полтора года, пока присяжные не оправдали его в первый раз | Источник: Алексей ПетровНиколай Кукушкин провел в СИЗО почти полтора года, пока присяжные не оправдали его в первый раз | Источник: Алексей Петров

Николай Кукушкин провел в СИЗО почти полтора года, пока присяжные не оправдали его в первый раз

Источник:

Алексей Петров

В конце концов присяжные заседатели решили, что Николай Кукушкин невиновен, и в октябре 2022 года суд на основании их вердикта вынес оправдательный приговор. Правда, до его вступления в силу мужчину оставили под подпиской о невыезде, а вскоре решение обжаловала прокуратура. Тогда дело направили на повторное рассмотрение.

Три коллегии присяжных

Новый состав коллегии присяжных, по словам защиты, также склонялся к невиновности Николая, однако ближе к вынесению вердикта ее распустили. Причиной якобы стала жалоба одной из заседательниц на другую — запасную. Та, по ее словам, высказывала предвзятое мнение о подсудимом и пыталась убедить остальных вынести обвинительный приговор. Суд на эту жалобу отреагировал неожиданно: удалил пожаловавшуюся присяжную и тем самым распустил коллегию, рассказывал в эфире программы «Кстати» друг Кукушкина Анатолий Глассон.

Вокруг третьей коллегии развернулся настоящий скандал: выяснилось, что в ее состав внедрили сына сотрудницы прокуратуры Льва Павлова. О своей задаче «обработать» других присяжных и склонить их к обвинительному вердикту он сам похвастался знакомой. Та записала его откровения на камеру и показала приятелям тренера. Они, в свою очередь, направили видео в прокуратуру и правоохранительные органы, но не добились никакой реакции. Тогда запись передали журналистам, которые показали ее в эфире.

Екатерина Павлова — мать старшины — с должности начальника отдела вскоре уволилась. Третью коллегию присяжных в итоге распустили.

Еще не конец?

В марте 2026 года четвертый по счету состав коллегии вынес свой вердикт: Николай Кукушкин невиновен. Накануне суд на основании их решения оправдал детского тренера, признав его право на реабилитацию и возмещение вреда. Однако история повторилась, и мужчину снова оставили под подпиской о невыезде, что возмутило сторону защиты. Вероятно, это решение она будет обжаловать.

— Как и в прошлый раз, суд незаконно избрал оправданному меру пресечения в виде подписки о невыезде. Тогда мы промолчали, но в этот раз, скорее всего, молчать не будем, — отметила адвокат Ирина Кулишева.

По ее мнению, точка в деле еще не поставлена, и прокуратура будет обжаловать и этот оправдательный приговор. Не исключает такой возможности и сам Николай Кукушкин.

— Непонятно, по какой причине до сих пор [это продолжается], с учетом того, что второй оправдательный вердикт и уже четвертая коллегия. И вторая, и третья были замешаны в махинациях, с третьей вообще скандал получился. Тем не менее, я думаю, для них это как ехать по рельсам. Поэтому есть предположение, что будут обжаловать. Непонятно пока, на каких основаниях, но, наверное, что-то наковыряют, — сказал детский тренер корреспонденту NN.RU.

А что с другими росгвардейцами

Параллельно с Кукушкиным судили трех сотрудников Росгвардии, принимавших участие в смертельной драке. В 2024 году их признали виновными в причинении вреда средней тяжести Григорию Артеменко. Ивану Катасонову, Ивану Долженко и Егору Мышляеву назначили по два года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с них взыскали 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Позднее, по данным «Кстати», Мышляев попался на разбойном нападении. Тогда ему дали уже реальный срок.

ПО ТЕМЕ
Дарья ВоробьеваДарья Воробьева
Дарья Воробьева
Корреспондент
Криминал Убийство Росгвардия Суд Приговор Присяжные
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Комментарии
17
Гость
17 апреля, 17:28
Гвардейцы Кардинала 🥳🥳🥳
Гость
17 апреля, 16:14
Почему с шестерыми, когда гвардейцев было семь и один гражданский. С восьмерыми.
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Гость
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