НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Упражнения для спины от ортопеда
«Умные решения»
Работа ТЦ 31 декабря
Как отметить праздники
Как изменится минимальная зарплата
Чек-лист важных обследований
Призыв по новым правилам
Вопросы про парковки
Криминал «Тайный Санта» оставит без денег перед праздниками: что не так с популярной игрой в этом году

«Тайный Санта» оставит без денег перед праздниками: что не так с популярной игрой в этом году

Об опасности предупредили в Роскачестве

252
Людям предлагают перевести 1000 рублей «на подарок незнакомцу», чтобы выиграть 5000 рублей | Источник: Артём Ленц / NGS24.RUЛюдям предлагают перевести 1000 рублей «на подарок незнакомцу», чтобы выиграть 5000 рублей | Источник: Артём Ленц / NGS24.RU

Людям предлагают перевести 1000 рублей «на подарок незнакомцу», чтобы выиграть 5000 рублей

Источник:
Артём Ленц / NGS24.RU

В преддверии Нового года мошенники придумывают самые изощренные схемы обмана. Теперь аферисты начали использовать игру «Тайный Санта» для кражи денег. Подробности о новой ловушке рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

«Новогодняя ловушка строится на простом психологическом расчете: в предпраздничной суете люди склонны верить в чудо и с легкостью расстаются с деньгами в обмен на обещание фантастического подарка. Потенциальным жертвам предлагают перевести 1000 рублей „на подарок незнакомцу“, чтобы получить шанс выиграть 5000. Или внести 5000 ради возможности получить новый айфон последней модели. Кажется, что это почти благотворительность, да еще и с бонусом, но на деле деньги просто отправляются в никуда», — сообщил руководитель центра экспертизы Сергей Кузьменко.

Главная опасность кроется совсем не в потере этих небольших переводов. В организации подчеркнули, что после ввода данных карты открывается форма для «подтверждения операции», где просят ввести код из СМС от банка. Чаще всего люди даже не читают эти сообщения, а телефон автоматически заполняет поля. Один клик на «Подтвердить» может привести к списанию суммы, которая в десять раз превышает первоначальную.

«Важно проявлять особую бдительность в предпраздничный период. Помните, что ни одна настоящая благотворительная или развлекательная акция не будет требовать от вас платежной информации. Увидели в соцсетях или Telegram-канале заманчивое предложение от известного бренда? Не спешите кликать на красивую ссылку. Лучше самостоятельно открыть официальный сайт этой компании и проверить всё лично», — предупредил эксперт в разговоре с ТАСС.

Обман с популярной игрой, к сожалению, не единственный способ мошенников. О других популярных схемах мы рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Тайный Санта Игра Новый год Мошенник Кража Деньги Криминал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
а мы всё изгадим, что угодно изуродуем
Гость
1 час
Этоже естественый отбор в действии - умный побеждает глупого, сильный побеждает умного, а хитрый побеждает сильного. В Англии этому закону учат со школьной скамьи, они всех побеждают.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Рекомендуем