«Тайный Санта» оставит без денег перед праздниками: что не так с популярной игрой в этом году

Людям предлагают перевести 1000 рублей «на подарок незнакомцу», чтобы выиграть 5000 рублей Источник: Артём Ленц / NGS24.RU

В преддверии Нового года мошенники придумывают самые изощренные схемы обмана. Теперь аферисты начали использовать игру «Тайный Санта» для кражи денег. Подробности о новой ловушке рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

«Новогодняя ловушка строится на простом психологическом расчете: в предпраздничной суете люди склонны верить в чудо и с легкостью расстаются с деньгами в обмен на обещание фантастического подарка. Потенциальным жертвам предлагают перевести 1000 рублей „на подарок незнакомцу“, чтобы получить шанс выиграть 5000. Или внести 5000 ради возможности получить новый айфон последней модели. Кажется, что это почти благотворительность, да еще и с бонусом, но на деле деньги просто отправляются в никуда», — сообщил руководитель центра экспертизы Сергей Кузьменко.

Главная опасность кроется совсем не в потере этих небольших переводов. В организации подчеркнули, что после ввода данных карты открывается форма для «подтверждения операции», где просят ввести код из СМС от банка. Чаще всего люди даже не читают эти сообщения, а телефон автоматически заполняет поля. Один клик на «Подтвердить» может привести к списанию суммы, которая в десять раз превышает первоначальную.

«Важно проявлять особую бдительность в предпраздничный период. Помните, что ни одна настоящая благотворительная или развлекательная акция не будет требовать от вас платежной информации. Увидели в соцсетях или Telegram-канале заманчивое предложение от известного бренда? Не спешите кликать на красивую ссылку. Лучше самостоятельно открыть официальный сайт этой компании и проверить всё лично», — предупредил эксперт в разговоре с ТАСС.